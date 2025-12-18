HOYSuscripcion LR Focus

Sicarios matan a regidora de La Libertad cuando participaba en chocolatada
Sicarios matan a regidora de La Libertad cuando participaba en chocolatada     
Accidente aéreo en Estados Unidos deja siete personas muertas y provoca un incendio en la pista de aterrizaje

La Patrulla de Carreteras del Estado de Carolina del Norte, Estados Unidos, señaló que el avión acababa de despegar, pero dio la vuelta para aterrizar antes de estrellarse.

La Patrulla de Carreteras del Estado de Carolina del Norte señaló que el avión acababa de despegar. Foto: X/@Turbinetraveler
La Patrulla de Carreteras del Estado de Carolina del Norte señaló que el avión acababa de despegar. Foto: X/@Turbinetraveler

Un avión privado se estrelló el jueves en Carolina del Norte, en el sureste de Estados Unidos, lo que causó la muerte de siete personas, según las autoridades locales.

El accidente ocurrió durante el aterrizaje de la aeronave en el aeropuerto regional de Statesville, al norte de la ciudad de Charlotte, y provocó un impresionante incendio en el lugar, según imágenes difundidas por las cadenas de televisión.

La Patrulla de Carreteras del Estado de Carolina del Norte señaló que el avión acababa de despegar, pero dio la vuelta para aterrizar antes de estrellarse.

"Había un total de siete (personas) a bordo, todos fallecieron", dijo a la AFP el alguacil Darren Campbell.

Según medios estadounidenses, entre las víctimas se encontraban el piloto retirado de NASCAR Greg Biffle, así como su esposa, Cristina Grossu Biffle, y sus dos hijos.

"Estoy devastado por la pérdida de Greg, Cristina y sus hijos, y mi corazón está con todos los que los querían", dijo en sus redes sociales el legislador republicano Richard Hudson, amigo de la familia y representante de Carolina del Norte en el Congreso.

"Eran amigos que vivían su vida centrados en ayudar a los demás", agregó.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte señaló que está desplegando un equipo para investigar el accidente. "Se espera que el equipo llegue al lugar esta noche", informó la agencia en un comunicado.

