Un avión militar con fallas ocasiono la muerte de 7 personas en Rusia. | Blic

Un avión de transporte militar ruso An-22 se estrelló este martes 9 de diciembre en la región de Ivánovo, al noreste de Moscú, dejando al menos siete personas fallecidas, según confirmaron las autoridades locales.

El accidente tuvo lugar alrededor de las 12:00 hora local (09:00 GMT), cerca del embalse de Uvódskoye, cuando la aeronave comenzó a desintegrarse en el aire, de acuerdo con testigos citados por la agencia TASS.

El avión llevaba más de 50 años en servicio

Se trataba del último ejemplar operativo del modelo An-22, el avión turbohélice más grande desarrollado por la Unión Soviética para transporte militar de largo alcance.

Según medios locales, el aparato había sido reparado recientemente y realizaba un vuelo de prueba. El Ministerio de Defensa de Rusia confirmó que la nave cayó en una zona despoblada y que se ha desplegado un equipo de búsqueda y rescate en la zona.

No hubo daños en tierra

Las autoridades regionales informaron que no se reportaron víctimas civiles ni daños a infraestructuras tras el impacto. “Ningún asentamiento resultó dañado como consecuencia del incidente”, indicaron en un comunicado.

Los cuerpos de cinco tripulantes y dos pasajeros ya fueron recuperados por buzos del equipo de emergencias.

Se abre una investigación oficial

El gobierno ruso anunció que una comisión de las Fuerzas Aeroespaciales se trasladó al lugar del siniestro para investigar las causas. Todo apunta a un posible fallo técnico, aunque se espera el informe oficial en los próximos días.

Paralelamente, el Ministerio de Situaciones de Emergencia instaló un centro de respuesta y continúa con las operaciones en el sitio del accidente.