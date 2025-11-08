HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

La tragedia del vuelo 603 de AeroPerú: el error de mantenimiento que causó la muerte de 70 personas en 1996

El vuelo 603 de AeroPerú se estrelló el 2 de octubre de 1996 frente a la costa peruana, y 70 personas murieron, marcando el inicio del fin de la aerolínea.

El Océano Pacífico fue escenario de un terrible accidente ocurrido el 2 de octubre de 1996
El Océano Pacífico fue escenario de un terrible accidente ocurrido el 2 de octubre de 1996 | Foto: Composición LR

El Boeing 757-23A despegó de Lima con destino a Santiago de Chile, pero a los pocos minutos la tripulación reportó fallas en los instrumentos de vuelo y pidió regresar. A las 00:44 a.m., el copiloto David Fernández declaró emergencia, mientras el capitán Eric Schreiber intentaba controlar la aeronave. Desorientados por lecturas erróneas de altitud y velocidad, el avión perdió estabilidad y cayó al océano Pacífico a la 1:10 a.m., a 48 millas náuticas del aeropuerto Jorge Chávez. Ninguno de los 70 ocupantes sobrevivió.

La investigación posterior determinó que el accidente aéreo se originó por un error de mantenimiento. Durante la limpieza, se colocó cinta adhesiva sobre los puertos estáticos (sensores que miden presión de aire) y no fue retirada antes del vuelo. Esto alteró todos los indicadores, generando una cadena de confusiones que impidió a los pilotos conocer su verdadera altitud.

TE RECOMENDAMOS

LA POLÉMICA PARTICIPACIÓN DE RAFAEL LÓPEZ ALIAGA EN CADE 2025 | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

PUEDES VER: Crhiss Vanger, el tiktoker acusado de estafar a más de 160 personas y generar S/1.500.000 con falsas inversiones

lr.pe

Despegue fallido y momentos finales del vuelo 603

El vuelo 603 de AeroPerú había partido de Lima hacia Santiago tras hacer escala desde Miami. Minutos después del despegue, las alarmas se activaron y la tripulación quedó sin datos fiables. En medio de la oscuridad, los pilotos intentaron mantener la altura, creyendo que estaban sobre el nivel del mar, cuando en realidad descendían rápidamente.

Desde la torre de control se envió un avión carguero Boeing 707 para auxiliar la operación, pero la diferencia de altitud impidió el contacto. Las grabaciones de la cabina revelaron la desesperación de los pilotos, que hasta el último instante intentaron estabilizar el avión. A las 1:10 a.m., el Boeing 757 impactó contra el mar cerca de Ancón, y la señal desapareció por completo del radar.

PUEDES VER: Madre de ‘Maldito Cris’ afirma que el coronel Víctor Revoredo le ofrecía dinero a cambio de información sobre Wanda del Valle

lr.pe

El impacto en la historia de AeroPerú y las consecuencias legales

El accidente del vuelo 603 marcó el declive definitivo de AeroPerú. La aerolínea, símbolo del transporte aéreo nacional, perdió la confianza del público y acumuló deudas millonarias. A pesar de los intentos por mantener sus operaciones, la empresa no logró recuperarse y terminó en la quiebra a inicios de los años 2000.

En 2006, un tribunal de Estados Unidos ordenó a Boeing indemnizar a los familiares de las víctimas, al determinar que no brindó la capacitación necesaria al personal de la aerolínea para afrontar emergencias similares. El trágico suceso del vuelo 603 se convirtió en un caso emblemático sobre la importancia del control técnico y la supervisión en la seguridad aérea.

Notas relacionadas
Las aerolíneas no planean prohibir los teléfonos celulares a nivel mundial: narrativa es falsa

Las aerolíneas no planean prohibir los teléfonos celulares a nivel mundial: narrativa es falsa

LEER MÁS
¿Por qué las aerolíneas cancelan sus rutas en el Aeropuerto Jorge Chávez? Expertos aclaran cómo afectaría el cobro de la TUUA

¿Por qué las aerolíneas cancelan sus rutas en el Aeropuerto Jorge Chávez? Expertos aclaran cómo afectaría el cobro de la TUUA

LEER MÁS
Sky Airlines se une a Latam y también cierra una importante ruta internacional por el aumento de nuevas tarifas del Jorge Chávez

Sky Airlines se une a Latam y también cierra una importante ruta internacional por el aumento de nuevas tarifas del Jorge Chávez

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Falso pasajero se hace pasar por médico y estafa a taxista con casi S/1.000: le pedía yapear para medicamentos

Falso pasajero se hace pasar por médico y estafa a taxista con casi S/1.000: le pedía yapear para medicamentos

LEER MÁS
Policía empezó a identificar y perseguir número de celulares usados por extorsionistas

Policía empezó a identificar y perseguir número de celulares usados por extorsionistas

LEER MÁS
Fin del año escolar 2025: qué día terminan las clases en Perú, según calendario del Minedu

Fin del año escolar 2025: qué día terminan las clases en Perú, según calendario del Minedu

LEER MÁS
Docente es intervenido con 55 chips escondidos en su reloj al intentar ingresar a penal de varones en Arequipa

Docente es intervenido con 55 chips escondidos en su reloj al intentar ingresar a penal de varones en Arequipa

LEER MÁS
Más de 419.000 docentes recibirán aumento de sueldo tras transferencia de S/ 175 millones del Minedu: ¿quiénes serán beneficiarios?

Más de 419.000 docentes recibirán aumento de sueldo tras transferencia de S/ 175 millones del Minedu: ¿quiénes serán beneficiarios?

LEER MÁS
Municipalidad de Lima ampliará la avenida Nicolás Ayllón y cerrará la Carretera Central de manera temporal: plan de desvío

Municipalidad de Lima ampliará la avenida Nicolás Ayllón y cerrará la Carretera Central de manera temporal: plan de desvío

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Perú suma más de 100 feminicidios en 2025 y especialistas advierten: "La inacción del Estado deja a las víctimas desprotegidas"

Retiro AFP 2025: revisa cronograma, fechas de depósito y cómo saber tu AFP solo con el número de DNI

Cae alias 'Negro Marín', secuaz de 'El Jorobado' y rival de ‘El Monstruo’, en España: vinculado a asesinatos y extorsiones a transportistas

Sociedad

Perú suma más de 100 feminicidios en 2025 y especialistas advierten: "La inacción del Estado deja a las víctimas desprotegidas"

Cae alias 'Negro Marín', secuaz de 'El Jorobado' y rival de ‘El Monstruo’, en España: vinculado a asesinatos y extorsiones a transportistas

Línea 1 del Metro de Lima aumenta frecuencia de trenes para reducir tiempo de espera en estaciones: ¿cuántas salidas adicionales ofrecerá?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Discurso vs. realidad: las mentiras de López Aliaga en el CADE sobre bicameralidad y mineros informales en su partido

El padre de Trvko anuncia que demandará a Fernando Rospigliosi por llamar “terruco” a su hijo

Congreso declara a Claudia Sheinbaum, presidenta de México, como persona non grata tras asilo a Betssy Chávez

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025