El Océano Pacífico fue escenario de un terrible accidente ocurrido el 2 de octubre de 1996 | Foto: Composición LR

El Boeing 757-23A despegó de Lima con destino a Santiago de Chile, pero a los pocos minutos la tripulación reportó fallas en los instrumentos de vuelo y pidió regresar. A las 00:44 a.m., el copiloto David Fernández declaró emergencia, mientras el capitán Eric Schreiber intentaba controlar la aeronave. Desorientados por lecturas erróneas de altitud y velocidad, el avión perdió estabilidad y cayó al océano Pacífico a la 1:10 a.m., a 48 millas náuticas del aeropuerto Jorge Chávez. Ninguno de los 70 ocupantes sobrevivió.

La investigación posterior determinó que el accidente aéreo se originó por un error de mantenimiento. Durante la limpieza, se colocó cinta adhesiva sobre los puertos estáticos (sensores que miden presión de aire) y no fue retirada antes del vuelo. Esto alteró todos los indicadores, generando una cadena de confusiones que impidió a los pilotos conocer su verdadera altitud.

Despegue fallido y momentos finales del vuelo 603

El vuelo 603 de AeroPerú había partido de Lima hacia Santiago tras hacer escala desde Miami. Minutos después del despegue, las alarmas se activaron y la tripulación quedó sin datos fiables. En medio de la oscuridad, los pilotos intentaron mantener la altura, creyendo que estaban sobre el nivel del mar, cuando en realidad descendían rápidamente.

Desde la torre de control se envió un avión carguero Boeing 707 para auxiliar la operación, pero la diferencia de altitud impidió el contacto. Las grabaciones de la cabina revelaron la desesperación de los pilotos, que hasta el último instante intentaron estabilizar el avión. A las 1:10 a.m., el Boeing 757 impactó contra el mar cerca de Ancón, y la señal desapareció por completo del radar.

El impacto en la historia de AeroPerú y las consecuencias legales

El accidente del vuelo 603 marcó el declive definitivo de AeroPerú. La aerolínea, símbolo del transporte aéreo nacional, perdió la confianza del público y acumuló deudas millonarias. A pesar de los intentos por mantener sus operaciones, la empresa no logró recuperarse y terminó en la quiebra a inicios de los años 2000.

En 2006, un tribunal de Estados Unidos ordenó a Boeing indemnizar a los familiares de las víctimas, al determinar que no brindó la capacitación necesaria al personal de la aerolínea para afrontar emergencias similares. El trágico suceso del vuelo 603 se convirtió en un caso emblemático sobre la importancia del control técnico y la supervisión en la seguridad aérea.