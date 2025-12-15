Avioneta cae cerca del aeropuerto de Toluca y deja varias personas fallecidas en México

Una avioneta privada se desplomó esta tarde en la colonia San Pedro Totoltepec, Toluca, Estado de México, generando una columna de humo negro que se observó a kilómetros. El incidente ocurrió alrededor del mediodía, cerca del Aeropuerto Internacional de Toluca, provocando alarma entre los vecinos y trabajadores de la zona industrial.

Equipos de emergencia de los municipios de Toluca, Metepec y San Mateo Atenco, junto con personal de la Cruz Roja Mexicana, la Secretaría de Seguridad estatal y Protección Civil, se trasladaron al lugar para atender a las posibles víctimas y controlar las llamas.

¿Qué dijeron las autoridades sobre el accidente aéreo cerca del aeropuerto de Toluca?

Según reportes oficiales del C5 del Estado de México, “Unidades de Emergencia atienden un accidente de una caída de avioneta en la calle Industria Automotríz y Miguel Alemán, Colonia San Pedro Totoltepec #Toluca”, escribieron en X. Las cámaras de seguridad de la zona captaron una intensa columna de humo negro que se elevó tras el impacto, lo que indica que la aeronave explotó al caer.

El jet impactó contra una bodega de mercancías, provocando un incendio en la estructura. El accidente ocurrió en una zona industrial cercana a un área habitacional y a un campo de futbol, aumentando la alarma de los testigos. Hasta el momento, las causas exactas del desplome no han sido confirmadas, aunque se mencionan posibles fallos mecánicos o errores en el manejo de la aeronave.

¿Qué se sabe del rescate de las víctimas?

Bomberos, Protección Civil y la Cruz Roja atendieron a los ocupantes del avión y combaten las llamas que consumieron la estructura impactada. Se estima que viajaban al menos tres personas a bordo, algunas de las cuales fueron trasladadas de inmediato para recibir atención médica, según reportes preliminares.

Las autoridades establecieron un perímetro de seguridad alrededor del área afectada para evitar riesgos adicionales por posibles explosiones. Medios locales y redes sociales difundieron imágenes del humo y la presencia de unidades de emergencia mientras se evalúan los daños.

¿De dónde venía la aeronave?

El historial de vuelos indica que la aeronave era un jet ejecutivo Cessna Citation III, matrícula XA-PRO, que despegó de Acapulco, Guerrero, con destino a Toluca. La avioneta se encontraba a pocos kilómetros de aterrizar cuando se desplomó, provocando la columna de humo que alertó a la comunidad.