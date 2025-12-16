HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Estados Unidos mata a 8 personas en nuevo ataque contra presuntas narcolanchas: ya van 95 fallecidos

El ataque de EE.UU. se produjo previo a una sesión informativa con todos los senadores este martes, a fin de abordar los operativos contra embarcaciones en el mar Caribe y el Pacífico

Estados Unidos mata a 8 personas tras nuevo ataque contra presuntas narcolanchas.
Estados Unidos mata a 8 personas tras nuevo ataque contra presuntas narcolanchas. | U.S. Southern Command

El Comando Sur de Estados Unidos informó que realizó ataques contra tres presuntas 'narcolanchas'. Según el comunicado difundido a través de redes sociales, las embarcaciones eran operadas por "organizaciones terroristas designadas en aguas internacionales".

Durante las acciones militares, tres personas murieron en la primera lancha, dos en la segunda y otras tres en la tercera, de acuerdo con los datos proporcionados por la institución.

ACCIÓN POPULAR AFUERA Y NOTICIAS CRIMINALES E INTERNACIONALES | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Si bien no se presentaron pruebas concretas que confirmaran la presencia de drogas a bordo, las autoridades compartieron un video en el que se observa una de las embarcaciones avanzando por el mar justo antes de explotar.

PUEDES VER: Donald Trump escala su ofensiva antidrogas en el Caribe y anuncia "ataques por tierra" en Venezuela

lr.pe

Cifra de fallecidos por ataques de EE.UU.

Hasta la fecha, al menos 95 personas han muerto tras una serie de ataques dirigidos contra embarcaciones sospechosas de estar vinculadas con el tráfico de drogas. Estas acciones forman parte de la Operación Southern Spear, una ofensiva impulsada por la administración de Donald Trump con el propósito declarado de frenar el flujo de narcóticos hacia Estados Unidos.

Según ha comunicado su gobierno al Congreso, el país se encuentra inmerso en un “conflicto armado” contra los cárteles del narcotráfico, una confrontación que comenzó oficialmente el 2 de septiembre con el primer ataque. Ese día, el ejército de EE.UU. realizó un ataque de seguimiento contra el presunto narcotraficante que operaba en el Caribe ese día, después de que un ataque inicial no matara a todos a bordo.

PUEDES VER: EE.UU. se prepararía para incautar más barcos petroleros cerca a Venezuela mientras presiona más a Maduro

lr.pe

Habrá reunión para informar sobre ataques

Chuck Schumer, líder demócrata de la minoría en el Senado, anunció que este día se llevará a cabo una sesión informativa con todos los senadores, con el objetivo de abordar los recientes ataques contra lanchas. En la reunión participarán el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

A través de una publicación en la red social X, Schumer afirmó que "el pueblo estadounidense merece supervisión", y aseguró que están comprometidos a garantizarla. Además, se prevé que Rubio y Hegseth mantengan una sesión informativa privada con miembros de la Cámara de Representantes, según confirmaron dos fuentes cercanas al proceso.

Presión sobre Venezuela

La ofensiva ha aumentado la presión internacional sobre el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, quien es acusado por narcoterrorismo en Estados Unidos. Como parte de esta escalada, la semana pasada fuerzas estadounidenses incautaron un petrolero sancionado, al que la administración de Trump acusa de transportar petróleo de forma ilegal.

Desde Caracas, Maduro ha calificado las acciones militares en el Caribe y el Pacífico como una “amenaza directa” y un intento de provocar un cambio de régimen en el país sudamericano. "Sé que el pueblo de los Estados Unidos le va a amarrar las manos a los locos guerreristas (sic) que quieren imponer una guerra por petróleo en Suramérica", expresó.

Sin embargo, tanto ONU como la DEA han señalado que Venezuela no representa una ruta principal del narcotráfico hacia Estados Unidos, ya que más del 80 % de los envíos ilegales utilizan la vía del Pacífico. Asimismo, Rusia, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y los Gobiernos de Colombia, México y Brasil han rechazado públicamente las operaciones militares impulsadas por Washington.

