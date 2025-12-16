Presidente electo de Chile, José Antonio Kast, propone un "corredor humanitario" para inmigrantes con el fin de evitar crisis en fronteras

La iniciativa de José Antonio Kast surge semanas después la crisis en la frontera entre Perú y Chile. | Composición LR | AFP

José Antonio Kast, que ganó hace algunos días las elecciones presidenciales en Chile, anunció este martes desde Buenos Aires, tras su reunión con el presidente argentino, Javier Milei, en la Casa Rosada, que se propondrá a crear un "corredor humanitario" en conjunto con otros gobiernos para que los inmigrantes tengan garantizado su retorno a casa.

La creación de este crucero busca aliviar la crisis desatada en distintas fronteras de los países de Sudamérica a causa de la insistencia de inmigrantes indocumentados por pasar para llegar a sus países de origen.

El "corredor humanitario" para inmigrantes de Kast

Ante la crisis desatada en la frontera entre Perú y Chile a fines de noviembre, donde cientos de inmigrantes irregulares buscaron pasar por la Línea de la Concordia con el fin de volver a su país, el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, quien planteó inicialmente una deportación masiva de extranjeros indocumentados, proposo el martes 16 de diciembre la creación de un plan que garantice el retorno seguro de estas personas a sus países de origen.

"Hemos planteado a diferentes presidentes en ejercicio que tenemos que tener coordinación para abrir un corredor humanitario de devolución de estas personas a sus respectivos países", dijo el futuro mandatario.

Asimismo, agregó que sostuvo reuniones al respecto con los representantes de Bolivia, Perú, Ecuador, Panamá, Costa Rica y El Salvador.

Jose Antonio Kast y la migración

Como parte de su discurso antiinmigrante, Kast afirmó que el éxodo de ciudadanos de otras naciones hacia Chile afectaron "gravemente" al país, "que tenía un nivel de desarrollo económico importante".

El sucesor electo de Gabriel Boric afirma que en el país austral existen al menos 300.000 inmigrantes en situación irregular, a los cuales, durante su campaña presidencial, prometió expulsar, instándolos a abandonar Chile de forma voluntaria bajo la condición de que podrían volver en el futuro, pero con sus documentos en regla.

En el trasfondo de las medidas que busca impulsar en esta materia, se ven claras similitudes a las propuestas de Donald Trump en Estados Unidos, quien desplegó una fuerza agresiva (ICE) para capturar y deportar inmigrantes, sin importar su condición, del país.