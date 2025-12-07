Limbo en la frontera: “No podíamos ingresar a Perú ni regresarnos a Chile. No lo permitían”

Migrantes emprendieron hacia la frontera Perú-Chile con el fin de llegar a Ecuador y luego a sus hogares. Algunos optaron por entrar por Bolivia. | Cortesía | Paola

La frontera entre Perú y Chile se ha convertido en un escenario marcado por la creciente afluencia de inmigrantes que buscan abandonar el país austral para retornar a sus lugares de origen. Muchos de ellos llevan años moviéndose por la región, impulsados por las crisis políticas, económicas o familiares.

El inicio del éxodo

Joseph Jiménez, caraqueño de nacimiento, vive emigrando desde 2017 debido a la delicada situación que atraviesa Venezuela. Pasó por República Dominicana, Panamá (por la selva del Darién), Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y, finalmente, llegó a Chile en abril de 2022. “Comencé trabajando en los parques fotovoltaicos —granjas solares—, donde estuve cuatro meses”, recordó.

Luego se instaló en Nancagua, al sur de Santiago, donde trabajó en el campo y alternó con la construcción. “Estuve casi dos años y nueve meses hasta que decidí volver a mi país”, aseguró. Su travesía comenzó el lunes 24 de noviembre, cuando estalló una movilización masiva de migrantes hacia el norte.

Sin comida, agua ni recursos básicos, pero con la determinación de llegar a casa, varios emprendieron una cruzada hacia la Línea de la Concordia para ingresar al Perú rumbo a Ecuador. Uno de los primeros obstáculos fue enfrentar la barrera burocrática que impide avanzar a quienes no cuentan con documentos.

"El mayor obstáculo fue cuando llegamos a la frontera de Tacna y Arica, ya que no podíamos ingresar a Perú ni regresarnos a Chile. Las autoridades no nos lo permitían", relató Jiménez.

Joseph Jiménez atravesó la frontera por la madrugada, junto con otros inmigrantes. Foto: cortesía

Ruta hacia lo desconocido

Ante la imposibilidad de avanzar, algunos optaron por dirigirse a Bolivia. Otros, sin recursos suficientes para otro viaje, permanecieron firmes, esperando una oportunidad o el mínimo descuido de las autoridades para cruzar hacia territorio peruano.

Ciudadanos extranjeros arribaron a Tacna desde distintos puntos de Chile. Por tierra, por supuesto, pues muchos carecían de permisos migratorios regulares y tenían una bolsa de viaje limitada. En esas condiciones, la opción inmediata era intentar pasar por un camino no oficial.

“Un grupo de mis paisanos y yo tomamos la decisión de, a las dos de la mañana, cruzar a lo malo, por decirlo así, porque no nos estaban dejando ingresar. Salimos corriendo por el desierto, por esa arena. Personas se cayeron, otras no podían, otras lloraban por el peso. Había niños. Había que colaborarles”, describió Jiménez. Tras cruzar, llegó al terminal de Tacna, desde donde viajó a Ecuador, luego a Colombia y finalmente a Venezuela.

Paola, venezolana que vivió cinco años en Perú y luego un año y medio en Chile, donde trabajó de mesera, también sufrió en carne propia esta travesía. Partió de Santiago hacia Iquique y luego a Arica para intentar cruzar. “Cuando llego el sábado —29 de noviembre, un día después de que el Gobierno de José Jerí decretara el estado de emergencia en Tacna—, estaba colapsada y no podíamos pasar hacia Perú”, señaló.

Ante el bloqueo, esperaron a que cayera la noche y cruzaron por un paso no habilitado. Sin embargo, quedaron varados en el límite entre Chile y Perú durante dos días, esperando una respuesta. “Solamente queríamos salir”, narró. Finalmente, al no poder ingresar por Tacna, optó por realizar el paso por Bolivia.

Ciudadanos extranjeros quedaron varados en el desierto ante la negativa de poder cruzar la frontera e improvisaron refugios temporales. Foto: cortesía de Paola

Un desierto inhóspito y campos minados

El limbo migratorio obligó a cientos a soportar días extremadamente calurosos y noches frías, propias del desierto de Atacama, el más árido del mundo. “Uno ve tantas personas ahí y con niños sufriendo y llorando, de madrugada”, contó Paola.

Pero el clima no es el único riesgo. Según el periodista chileno César Baeza, quienes intentan ingresar por vías no oficiales deben conocer muy bien la ruta. “Tratando de salir por Arica, por el paso de Chacalluta, o por Tacna, a través de Santa Rosa, hay zonas que todavía son campos minados”, advirtió. “Son lugares donde hay minas antipersonales que deberían haber sido extraídas hace mucho tiempo, pero eso no se ha ejecutado”.

La familia como motor del viaje

La familia, que muchas veces es el impulso para cruzar cielo, mar y tierra, también motivó a decenas a iniciar este peregrinaje. “Dejo Chile porque ya quiero estar con mi esposa e hija. Ellos me están esperando en Bogotá. Estoy agradecido y espero poder cruzar Tacna, en nombre de Dios”, dijo Elías, un migrante colombiano.

Paola, por su lado, se mantiene optimista ante la adversidad, porque, después de siete años lejos de su familia, está próxima a reencontrarse con ella. “En Venezuela están mis papás, mi mamá, mi hermana. Ellas son las que me están esperando allá. Ya ni mis abuelos están, porque ya fallecieron y tampoco pude estar ahí”.

“No hay trabajo conjunto entre gobiernos”

Para Osmar López Chourio, promotor de bienestar social de Migracentro, gestionado por Cedro, en el Perú, “no hay trabajo conjunto entre el Gobierno de Chile y el de Perú” en la atención de esta crisis. Como solución, plantea retornar a la alerta migratoria, una declaración jurada en la que el migrante se comprometa a usar el Perú solo como tránsito hacia Ecuador y que no pueda regularizarse posteriormente si incumple.

No obstante, subraya que el problema continúa más allá del paso peruano: “El inmigrante pasa Perú y llega a Ecuador, pero ahí hay muchas cosas complicadas también, porque tiene una visa transeúnte. Prácticamente, el paso por tierra regular para el venezolano es inexistente si no cuentas con todos los permisos y visas”.

Mientras tanto, el Gobierno peruano, a través del canciller Hugo de Zela, afirmó que “no tenemos las condiciones ni las capacidades para recibir más migrantes… por lo que el Perú aplicará de manera estricta las leyes”. Además, anunció junto con Chile la creación del Comité Binacional de Cooperación Migratoria para abordar la situación en la frontera entre Tacna y Arica, descartando un posible corredor humanitario, lo cual vio “bastante difícil”.

Por su lado, Migraciones de Chile y la Policía de Investigaciones (PDI) negaron la existencia de una crisis migratoria desatada en la frontera, asegurando que se trataba de un flujo habitual de extranjeros. Asimismo, anunciaron el fortalecimiento del control fronterizo.

“Se ha construido un relato, de que hay una presión por salir del país con motivo de la coyuntura política y electoral, que no es efectivo”, dijo el ministro del Interior chileno, Álvaro Elizalde, a medios locales, agregando que, en noviembre de 2025, la cantidad de salidas fue de al menos 168.000 personas, menor a la del mismo mes en 2024 (187.000).

Diego Paco, gobernador de Arica y Parinacota, exigió al presidente Gabriel Boric que se presente en la zona. “Aquí necesitamos orden, necesitamos recuperar el control y tomar acciones concretas”.

El efecto Kast

Uno de los argumentos que ha destacado la prensa es que parte del éxodo se debería a las declaraciones de José Antonio Kast, candidato de derecha y favorito en la segunda vuelta chilena, quien pidió a los más de 300.000 inmigrantes indocumentados abandonar el país. “Si no salen voluntariamente, van a tener que salir posteriormente a que yo asuma la Presidencia”, declaró.

López Chourio —migrante venezolano que llegó al Perú hace siete años con el objetivo de ayudar a sus connacionales que, al igual que él, huyeron del desastre ocasionado por el chavismo— explicó que atiende casos vinculados a este clima político. Uno de ellos es el de una mujer que regresó a Lima tras vivir cuatro años en Chile. “Se va a convertir en otra Venezuela”, dijo ella. Su hija optó por viajar a EE. UU., y su hijo, que vive en Perú, la “mandó a buscar” ante el temor por la tensión electoral. “El discurso antimigrante —de Kast— fue el detonante”, señaló Osmar.

Por otro lado, Baeza advierte que, si bien existe un grupo de migrantes que abandona Chile por la amenaza política creciente, existen muchos casos que emprenden su viaje por motivos ajenos a lo electoral. "Las personas no es que estén viviendo acá en un paraíso", precisó.

A pesar de las amenazas de Kast y de su estricta política migratoria que adoptaría de ser electo presidente, Paola indica que la situación en la frontera, con respecto al paso irregular de extranjeros, "no va a cambiar, porque hay policías que prefieren cobrar y que pasen. Entonces, yo creo que la corrupción nunca va a acabar", dijo.

Coyotes al acecho

En el trayecto también emergen coyotes y redes informales. Jiménez aseguró que, aunque cruzó sin guía, constató estas prácticas. “Los peruanos que ayudan a pasar las maletas y guiar por el desierto cobran 30 dólares o 30.000 pesos chilenos por maleta. Luego te pasan y te esperan del otro lado los policías y les tienes que pagar lo mismo o lo que lleves. Y después algunos taxistas cobran de 30 a 40 dólares para llevarte al terminal de Tacna”.

Paola, consultada sobre estas denuncias, coincidió. “Cuando llegamos a esa noche, el 29 —de noviembre—, a la frontera de Perú, un chico peruano se nos acercó diciéndonos que nos podía pasar por el paso no habilitado, pero teníamos que pagarle 150 o 130 dólares. Que él solamente nos iba a pasar y que el taxista cobra algo aparte junto con los policías del otro lado”, relató.

Para Maholy Sánchez, criminóloga y experta en temas migratorios, efectivamente “hay un tráfico ilícito de migrantes” y resaltó que la situación en la frontera permite visibilizarlo aún más, “porque cuando baja el día hay una cierta cantidad de personas y cuando cae la noche ya no están, y al otro día tampoco. Obviamente, hay un proceso de ingreso informal de bajo riesgo que tiene la participación de diversos actores: personas que ofrecen servicios de transporte, de alojamiento y personas que, bajo sus cargos de garantes de la seguridad, también omiten la detención o aplicación del pase”, explicó.

Hasta el momento, la Policía Nacional del Perú (PNP) no se ha pronunciado públicamente sobre las acusaciones de esta índole realizadas por camioneros e inmigrantes.

