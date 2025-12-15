Gabriel Boric y José Antonio Kast dan inicio a transición en La Moneda tras victoria rotunda de la derecha en Chile

Gabriel Boric recibió a José Antonio Kast en La Moneda durante la mañana del lunes 15 de diciembre. | X

"Tal como acordamos ayer en el tradicional llamado telefónico, recibí en el Palacio de La Moneda al presidente electo, José Antonio Kast, junto a su esposa Pía Adriasola, para tener una reunión de trabajo que de inicio a un traspaso de mando ordenado y ejemplar", afirmó el actual mandatario chileno, Gabriel Boric Font, por su cuenta de X (antes Twitter), en un acto que simboliza una transición democrática y transparente.

El fundador del Partido Republicano, quien perdió contra Boric en el proceso electoral de 2021, en segunda vuelta, lo sucederá para ejercer el mandato presidencial con "mano dura" en materia de seguridad y migración, durante el periodo 2026-2030.

Gabriel Boric inicia transición con Kast en La Moneda

Este lunes 15 de diciembre, al mediodía, el aún gobernante de Chile dio inicio a una reunión que vislumbra un acuerdo pacífico para llevar a cabo una transición de poder óptima, la cual finalizará el próximo 11 de marzo de 2026, cuando José Antonio Kast sea investido como presidente de la República para los próximos cuatro años.

"La capacidad de trabajar por el bienestar de Chile es lo que engrandece y hace avanzar a nuestro país", expresó el líder de izquierda desde el recinto presidencial previo al foro.

El líder de derecha, tras finalizar la asamblea, dijo que esta "fue positiva y republicana para conocer situaciones que requieren coordinación entre el gobierno saliente y el entrante. El presidente ha manifestado la voluntad de poder colaborar con todo lo posible una vez que ya se vayan conociendo quiénes podrían ser parte del equipo del próximo gobierno… A partir de ese momento podrá haber un diálogo formal y fluido para que lo que venga sea por el bien de todo Chile".

Por su lado, el presidente Boric aún se encuentra en preparativos para emitir su anuncio, según informaron desde La Moneda.

Boric y Kast dieron un recorrido por el Palacio de Gobierno antes de su reunión. Foto: X

Boric reconoció la derrota de la izquierda en Chile y felicitó a Kast por victoria

En la noche del 14 de diciembre, Gabriel Boric realizó la tradicional llamada telefónica a su ya confirmado sucesor, José Antonio Kast, para felicitarlo por la victoria, brindarle su apoyo, gestionar una transición democrática y advertirle de la enorme responsabilidad que representa el cargo que asumirá hasta 2030.

"Usted ha sido electo presidente de la República de Chile y, por lo tanto, de todos los chilenos y chilenas. Y eso usted sabe, es una gran responsabilidad que hay que abordar con mucho cariño, con mucha humildad, con mucho, mucho trabajo", enfatizó el aún mandatario. Por su lado, el presidente electo, agradeció sus saludos y la apertura al diálogo y apoyo para conseguir un "Chile de paz". "Así como le planteé cuando fui a saludarlo, que también mi interés era colaborar, para que recuperáramos la paz entre nosotros", dijo el líder republicano.

Boric reveló también que se comunicó con Jeannette Jara, quien fue su exministra de Trabajo hasta abril de 2025, tras conocer su derrota en los comicios. "La democracia habló fuerte y claro... A quienes nos apoyaron y fueron convocados por nuestra candidatura, tengan claro que seguiremos trabajando por avanzar en una mejor vida en nuestra patria", señaló la representante de la izquierda vía X tras la jornada, agregando que se convertirán en una "oposición propositiva".

Chile cambia de rumbo tras victoria de la derecha en Chile

El mapa político de Chile dio un giro de 180 grados. La derecha vuelve al mando del país austral luego de 25 años, tras la recuperación de la democracia en 1990, fecha en la que se derroca al dictador Augusto Pinochet, figura que respalda expresamente el ahora presidente electo y sus seguidores, que revivieron los tiempos militarizados con sendas arengas de "¡Pi-no-chet, Pi-no-chet!".

Con un margen de diferencia de más de 16 puntos porcentuales con su oponente, hubo una clara confrontación de ideas y posturas. La ciudadanía tuvo opiniones divididas sobre los resultados que dejó el evento electoral. "Se extrañaba la derecha", dijo Maribel Saavedra, seguidora de Kast de 42 años, a AFP. Por otro lado, Gabriela Acevedo, universitaria de 21 años, manifestó a la agencia que "mucha gente se dejó llevar por la campaña del miedo y por la ignorancia".

El republicano planea llevar a cabo un Gobierno de "mano dura", donde algunas de sus prioridades tras asumir la banda, según expresó en su primer discurso como presidente electo, serán la lucha contra el crimen organizado, el fortalecimiento de la seguridad nacional, recuperar el orden con respecto a temas migratorios y elevar los beneficios a miles de trabajadores en el país.