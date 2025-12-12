HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mundo

Donald Trump escala su ofensiva antidrogas en el Caribe y anuncia "ataques por tierra" en Venezuela

El presidente estadounidense afirmó, desde el Despacho Oval, que la estrategia militar tiene como fin terminar con el flujo de drogas hacia Estados Unidos.

El presidente Donald Trump dirigió su estrategia antinarcóticos contra Venezuela.
El presidente Donald Trump dirigió su estrategia antinarcóticos contra Venezuela. | AFP

El presidente Donald Trump subió un nuevo escaño en su estrategia antinarcóticos en el Caribe, apuntando directamente contra Venezuela a través de acciones terrestres bajo el argumento de terminar con las organizaciones de narcotraficantes que envían droga hacia Estados Unidos.

Desde la Casa Blanca, el líder republicano aclaró que esta nueva etapa se debería al éxito de la campaña naval que desplegó en esta parte del continente, la cual lleva al menos 23 supuestas "narcoembarcaciones" destruidas y un aproximado de 87 muertos.

TE RECOMENDAMOS

GOBIERNO ANUNCIA EL FIN DE LAVA JATO, CUELLOS BLANCOS Y EFICCOP | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Rusia exige explicaciones a EE.UU. por incautación de petrolero frente a costas de Venezuela

lr.pe

Trump empezaría acciones militares sobre Venezuela

"No se trata solo de ataques a tierra en Venezuela. Se trata de ataque contra gente horrible que trae drogas y mata a nuestro pueblo", dijo el mandatario estadounidense desde la oficina presidencial, alegando que esta etapa de su estrategia antidrogas garantizaría un duro golpe al narcotráfico. "Ahora estamos empezando por tierra, lo cual es mucho más fácil. Eso va a comenzar a suceder", agregó.

Según Trump, esta "guerra contra las drogas" responden a la cantidad de muertos por año con relación al consumo de narcóticos como fentanilo y cocaína, los cuales habrían devastado miles de familias en el país. "Al menos 300.000 personas", indico el mandatario.

Este anuncio llega en un momento de alta volatilidad, donde la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó a varios aliados del espectro chavista con el bloqueo de bienes y la prohibición de operar en el país.

El gobierno MAGA afirma que las incursiones por mar habrían salvado a unos 25.000 estadounidenses por la reducción de ingreso de estos estupefacientes.

PUEDES VER: Putin le ofrece su respaldo a Maduro tras una llamada telefónica en medio de la creciente presión de EE. UU. sobre Venezuela

lr.pe

Trump da ultimátum a Maduro

Donald Trump dejó clara su postura sobre el régimen de Nicolás Maduro, a quien califica de usurpador y lo acusa de liderar el Cártel de los Soles, actualmente designado como organización terrorista extranjera por Estados Unidos.

"Sus días están contados", dijo el republicano a través de una entrevista con Político, luego de consultarle hasta qué punto estaría dispuesto a llegar para derrocar al chavismo en Venezuela.

Notas relacionadas
EE.UU. se prepararía para incautar más barcos petroleros cerca a Venezuela mientras presiona más a Maduro

EE.UU. se prepararía para incautar más barcos petroleros cerca a Venezuela mientras presiona más a Maduro

LEER MÁS
Así fue la operación secreta del Grey Bulls, el grupo de rescate de EE.UU. que sacó a María Corina Machado de Venezuela

Así fue la operación secreta del Grey Bulls, el grupo de rescate de EE.UU. que sacó a María Corina Machado de Venezuela

LEER MÁS
Donald Trump anuncia que Estados Unidos incautó un buque petrolero frente a las costas de Venezuela

Donald Trump anuncia que Estados Unidos incautó un buque petrolero frente a las costas de Venezuela

LEER MÁS
Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

LEER MÁS
¿Cómo saber si mi billete de 1 dólar cuesta 150.000 dólares?

¿Cómo saber si mi billete de 1 dólar cuesta 150.000 dólares?

LEER MÁS
La familia real más rica del mundo que supera 4 veces la fortuna de Elon Musk y Bill Gates juntos: un imperio petrolero clave para USA

La familia real más rica del mundo que supera 4 veces la fortuna de Elon Musk y Bill Gates juntos: un imperio petrolero clave para USA

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Congresistas de EE. UU. publican nuevas imágenes de Epstein junto a Trump, Clinton y otros personajes influyentes

Congresistas de EE. UU. publican nuevas imágenes de Epstein junto a Trump, Clinton y otros personajes influyentes

LEER MÁS
Justicia de Bolivia ordenó cinco meses de prisión preventiva contra expresidente Luis Arce por caso de corrupción

Justicia de Bolivia ordenó cinco meses de prisión preventiva contra expresidente Luis Arce por caso de corrupción

LEER MÁS
Así fue la operación secreta del Grey Bulls, el grupo de rescate de EE.UU. que sacó a María Corina Machado de Venezuela

Así fue la operación secreta del Grey Bulls, el grupo de rescate de EE.UU. que sacó a María Corina Machado de Venezuela

LEER MÁS
Conoce las 5 mejores ciudades para vivir en América Latina en 2025: ranking no eligió a Lima en su top pese a avances en obras

Conoce las 5 mejores ciudades para vivir en América Latina en 2025: ranking no eligió a Lima en su top pese a avances en obras

LEER MÁS
Rusia exige explicaciones a EE.UU. por incautación de petrolero frente a costas de Venezuela

Rusia exige explicaciones a EE.UU. por incautación de petrolero frente a costas de Venezuela

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima vs Savino del Bene EN VIVO HOY por Mundial de Clubes Vóley: transmisión del partido por el pase a semifinales

25 de los 71 congresistas que votaron a favor de la inhabilitación de Delia Espinoza son investigados

Resurge Capital concreta con éxito su primera desinversión en Neopak y consolida su crecimiento desde 2023

Mundo

Estados Unidos sanciona a tres sobrinos de Maduro y buques que transportan petróleo venezolano

María Corina Machado EN VIVO: líder opositora confirmó que recibió ayuda de Estados Unidos para salir de Venezuela

¿Siguen vigentes los postulados de los juicios de Núremberg?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

25 de los 71 congresistas que votaron a favor de la inhabilitación de Delia Espinoza son investigados

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Tomás Gálvez anuncia la disolución de los Equipos Especiales Lava Jato, Cuellos Blancos y Eficcop

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025