El presidente Donald Trump subió un nuevo escaño en su estrategia antinarcóticos en el Caribe, apuntando directamente contra Venezuela a través de acciones terrestres bajo el argumento de terminar con las organizaciones de narcotraficantes que envían droga hacia Estados Unidos.

Desde la Casa Blanca, el líder republicano aclaró que esta nueva etapa se debería al éxito de la campaña naval que desplegó en esta parte del continente, la cual lleva al menos 23 supuestas "narcoembarcaciones" destruidas y un aproximado de 87 muertos.

Trump empezaría acciones militares sobre Venezuela

"No se trata solo de ataques a tierra en Venezuela. Se trata de ataque contra gente horrible que trae drogas y mata a nuestro pueblo", dijo el mandatario estadounidense desde la oficina presidencial, alegando que esta etapa de su estrategia antidrogas garantizaría un duro golpe al narcotráfico. "Ahora estamos empezando por tierra, lo cual es mucho más fácil. Eso va a comenzar a suceder", agregó.

Según Trump, esta "guerra contra las drogas" responden a la cantidad de muertos por año con relación al consumo de narcóticos como fentanilo y cocaína, los cuales habrían devastado miles de familias en el país. "Al menos 300.000 personas", indico el mandatario.

Este anuncio llega en un momento de alta volatilidad, donde la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó a varios aliados del espectro chavista con el bloqueo de bienes y la prohibición de operar en el país.

El gobierno MAGA afirma que las incursiones por mar habrían salvado a unos 25.000 estadounidenses por la reducción de ingreso de estos estupefacientes.

Trump da ultimátum a Maduro

Donald Trump dejó clara su postura sobre el régimen de Nicolás Maduro, a quien califica de usurpador y lo acusa de liderar el Cártel de los Soles, actualmente designado como organización terrorista extranjera por Estados Unidos.

"Sus días están contados", dijo el republicano a través de una entrevista con Político, luego de consultarle hasta qué punto estaría dispuesto a llegar para derrocar al chavismo en Venezuela.