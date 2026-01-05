Los ataques contra transportistas continúan en Lima. En un par de horas, dos mototaxistas fueron asesinados en los distritos de Breña y San Juan de Lurigancho durante la madrugada de este lunes 5 de enero. Ambos crímenes se registraron tras contactos con presuntos pasajeros y fueron perpetrados por sujetos armados que se desplazaban en motocicletas.

Las víctimas fueron identificadas como Miguel Ángel Jaranpa Quispe, de 28 años, y Heberth Rivas Mansano, de 30. La Policía Nacional investiga si los homicidios están relacionados con casos de extorsión contra asociaciones de transporte en la capital.

Breña: mototaxista fue asesinado en plena ruta

El primer crimen ocurrió en la cuadra 3 del jirón Manoa en el distrito de Breña. De acuerdo con testigos, el mototaxista, de nacionalidad venezolana, se encontraba realizando una carrera cuando un falso pasajero le disparó en varias ocasiones. Tras el ataque, el autor del crimen huyó del lugar a bordo de una motocicleta.

En la escena fue hallada una carta extorsiva dirigida a la asociación “Los Pioneros de Breña”, a la que pertenecía la víctima. Según la información preliminar, la empresa habría recibido mensajes en los que se exigía el pago inicial de S/5.000, además de S/5 diarios, por parte de la banda criminal autodenominada como La Federación.

La Policía informó que un sujeto con antecedentes policiales y presunta vinculación con el caso fue detenido y trasladado a la comisaría de Chacra Colorada, donde continúan las diligencias.

San Juan de Lurigancho: mototaxista fue atacado tras recibir una llamada

El segundo crimen se registró en el límite de los asentamientos humanos Pedregal y Juventud, a pocos metros del paradero 7 de Huáscar, en San Juan de Lurigancho. La víctima fue identificada como Miguel Ángel Jaranpa Quispe, de 27 años, padre de familia y con una hija de cinco años.

Según los reportes preliminares, el mototaxista se encontraba en su vivienda cuando recibió una llamada solicitando un servicio de transporte. Al salir para atender el pedido, fue interceptado en el trayecto por dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta, quienes le dispararon.

Testigos señalaron que, pese a estar herido, el mototaxista intentó huir del lugar. Avanzó algunos metros, descendió de su vehículo y caminó hasta una losa deportiva cercana, donde pidió ayuda a los vecinos. Sin embargo, debido a la gravedad de las heridas, falleció en el lugar.

De acuerdo con las primeras diligencias, la víctima habría recibido amenazas en las semanas previas al ataque. La Policía Nacional del Perú continúa con las diligencias.

