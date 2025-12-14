José Antonio Kast se convirtió en presidente electo tras obtener más del 58% de los votos en la segunda vuelta. | Foto: composición LR/AFP

José Antonio Kast se convirtió en presidente electo tras obtener más del 58% de los votos en la segunda vuelta. | Foto: composición LR/AFP

José Antonio Kast se impuso en las elecciones presidenciales este domingo 14 de diciembre al obtener una mayoría importante con el 58,61% de los votos. El presidente electo marcó un récord histórico, ya que fue respaldado por más de 6 millones de ciudadanos en una jornada que contó con la participación de más de 11 millones de votantes.

Por su parte, Jeannette Jara no logró su objetivo de continuar el gobierno de su aliado Gabriel Boric, porque solo obtuvo el 41,39% de los comicios, según Servel. De esta manera, surgió la duda entre la ciudadanía sobre la fecha exacta del cambio de mando en el Palacio de La Moneda.

¿Cuándo asumirá Kast como presidente de Chile?

El miércoles 11 de marzo de 2026 será la fecha en la que José Antonio Kast asumirá como presidente de Chile, lo que marcará el inicio de su gobierno hasta 2030. Así, se llevará a cabo la ceremonia de juramento y toma de posesión presidencial ante el Congreso Nacional, ubicado en Valparaíso. Por tanto, el evento simboliza el cierre del mandato de Boric.

Kast declaró como presidente electo tras ganar las elecciones

El líder de extrema derecha presentó un discurso expresando su gratitud por el respaldo en la segunda vuelta. "No ganó una persona o un partido; aquí ganó Chile", afirmó durante su intervención en la sede del Partido Republicano. Además, Kast resaltó el apoyo de los excandidatos Kaiser y Matthei, ya que ambos apoyaron su candidatura tras los resultados de la primera vuelta hace un mes.

Kast destacó que, a pesar de sus discrepancias con Jara, es fundamental unir esfuerzos de todos los sectores políticos para lograr los cambios necesarios y abordar los desafíos que enfrenta el país. También comunicó su decisión de renunciar a su militancia en el Partido Republicano, tal como había anticipado antes de la segunda vuelta electoral.

Por último, el presidente electo enfatizó su compromiso de ser 'el presidente de todos los chilenos'. Durante su discurso, hizo referencia al expresidente Sebastián Piñera, lo que provocó una emotiva reacción entre los asistentes. Expresó su gratitud hacia la familia del exmandatario y reconoció los aportes realizados durante su gestión, a pesar de las diferencias entre ambos.