Estados Unidos declara "terrorista" al Clan del Golfo, el cartel del narcotráfico más grande de Colombia
"El Clan del Golfo es una organización delictiva violenta y poderosa con miles de miembros", indica la declaración de prensa del departamento de Estado de Estados Unidos.
Estados Unidos designó al Clan del Golfo como Organización Terrorista Extranjera (FTO) y como Terrorista Global Especialmente Designado (SDGT), una de las sanciones más severas impuestas por la administración de Donald Trump. El secretario de Estado, Marco Rubio, confirmó la medida mediante un comunicado oficial del Departamento de Estado, en el que señaló que el Clan del Golfo es una “organización criminal violenta y poderosa, con miles de miembros”, cuya principal fuente de financiamiento es el tráfico de cocaína.
Washington sostiene que el grupo terrorista es responsable de atentados contra funcionarios públicos, fuerzas de seguridad, militares y población civil en territorio colombiano. Según Rubio, Estados Unidos “utilizará todas las herramientas disponibles para proteger” al país del narcotráfico, en el marco de una estrategia que incluye operaciones sostenidas contra presuntos traficantes en el Caribe y el Pacífico oriental.
