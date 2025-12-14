Al menos 10 muertos y varios heridos deja tiroteo en playa Bondi Beach en Australia
La policía alertó sobre un tiroteo masivo en una de las playas más famosas de Australia y registró la muerte de al menos 10 personas. Detuvieron a dos implicados.
Un tiroteo dejó al menos 10 muertos y varios heridos en la popular playa Bondi Beach en Sydney, Australia, este domingo 14 de diciembre. Según informó la policía, se detuvo a dos de los atacantes, uno de ellos fue abatido, mientras que el otro está estado crítico bajo custodia policial. Entre los heridos también se encuentran dos policías australianos.
De acuerdo con TVE, el tiroteo masivo se produjo mientras se desarrollaba una celebración de Janucá. Un testigo señaló a AFP que vio a dos sujetos vestidos de negro armados con rifles automáticos. “La operación policial sigue en curso y seguimos instando a la gente a evitar la zona”, indicó la policía de Nueva Gales del Sur por medio de un post en la red X.
Al menos 10 muertos por tiroteo en playa Bondi Beach en Australia
En los videos difundidos en las redes sociales y medios de comunicación se muestra a las personas corriendo mientras se escuchan numerosos disparos y sirenas policiales. Asimismo, varios heridos yacían tirados en el pavimento recibiendo los primeros auxilios por parte de las autoridades. Anthony Albanese, primer ministro de Australia, emitió un comunicado en el cual lamentó las "escenas impactantes y angustiosas que están llegando de Bondi".
"La Policía y los servicios de Emergencia están trabajando sobre el terreno para salvar vidas. Mis condolencias están con cada persona afectada. Estamos trabajando con la policía de Nueva Gales del Sur y brindaremos más actualizaciones a medida que se confirme más información", agregó Albanese. Mientras tanto se vienen investigando las razones detrás del tiroteo y si es que habría alguna relación con la celebración que se desarrollaba en la playa.