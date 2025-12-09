HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Australia es el primer país en el mundo en prohibir el uso de las redes sociales en menores de 16 años

Las empresas de internet deberán eliminar cuentas de menores o enfrentar multas de hasta 33 millones de dólares estadounidenses. Australia argumenta que es necesaria una acción drástica ante el riesgo de acoso y explotación en línea.

Las empresas tecnológicas han criticado la decisión en Australia. Foto: AFP.
Las empresas tecnológicas han criticado la decisión en Australia. Foto: AFP.

Australia implementó desde su medianoche del miércoles (9.00 a. m. del martes en Perú) una ley sin precedentes que prohíbe el uso de redes sociales a menores de 16 años. La medida deja a cientos de miles de adolescentes sin acceso a plataformas como TikTok o Instagram. Las grandes compañías de internet deberán eliminar las cuentas de usuarios australianos que no cumplan con la edad mínima o afrontarán multas de hasta US$33 millones (49,5 millones de dólares australianos).

Con esta normativa, Australia se posiciona como uno de los primeros países en adoptar una postura firme frente al poder de las grandes tecnológicas. Según el gobierno, se requieren acciones drásticas para proteger a niñas, niños y adolescentes de los “algoritmos depredadores” que difunden contenidos relacionados con acoso, sexo y violencia.

“Con demasiada frecuencia, las redes sociales no son nada sociales”, declaró el primer ministro Anthony Albanese antes de la prohibición. “En cambio, se utilizan como arma para los acosadores, como plataforma para la presión social, como motor de la ansiedad, como vehículo para los estafadores y, lo peor de todo, como herramienta para los depredadores en línea”, agregó.

lr.pe

Las redes prohibidas por la nueva ley en Australia

Australia prohibió que Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Snapchat, Reddit, Kick, Twitch, Threads y X creen o mantengan cuentas de usuarios menores de 16 años. La medida obliga a estas plataformas a bloquear el ingreso de adolescentes, aunque todavía se revisa qué servicios deberán cumplir con la normativa.

Las empresas tecnológicas han criticado la decisión. Meta, YouTube y otros gigantes cuestionaron la prohibición por privarlos de una parte importante de su audiencia y anticiparon posibles impugnaciones legales. Medios australianos señalaron que Reddit buscaría llevar el caso hasta el Tribunal Supremo, mientras la empresa evitó confirmar esta información. YouTube calificó las leyes de “precipitadas” y advirtió que podrían empujar a los menores “a rincones más oscuros” de internet.

Aún continúa el debate sobre qué plataformas deben quedar sujetas a la nueva regulación. Servicios como Roblox, Pinterest y WhatsApp siguen exentos, aunque el Gobierno adelantó que la lista está en evaluación.

¿Cómo se dará la identificación?

El Gobierno australiano reconoció que la prohibición no será totalmente efectiva en un inicio y que muchos adolescentes buscarán formas de evadirla. La responsabilidad de verificar que cada usuario tenga 16 años o más recaerá únicamente en las empresas de redes sociales.

Algunas plataformas adelantaron que usarán herramientas de inteligencia artificial para estimar la edad a partir de fotografías, mientras que los menores deberán acreditar su identidad cargando un documento oficial.

