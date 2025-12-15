Gobierno de Daniel Noboa cierra la frontera con Perú por alto flujo de inmigrantes que buscan entrar a Ecuador

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, a tres días de reunirse con el mandatario peruano, José Jerí, anunció el cierre de la frontera entre Aguas Verdes y Huaquillas tras la presencia de un importante número de inmigrantes indocumentados que buscan ingresar a la región ecuatoriana con el fin de atravesarlo y llegar a sus respectivos países de origen.

Hasta el momento, el Gobierno del Perú, quien se mantiene alerta por una crisis migratoria al sur del país, con Chile, no se ha pronunciado al respecto.

Acuerdos de la última reunión entre Ecuador y Perú

La última reunión entre Perú y Ecuador se realizó en Quito, en el marco del XVI Gabinete Binacional, y tuvo como eje central el refuerzo de la cooperación frente al crimen organizado transnacional. Los ministros del Interior, Vicente Tiburcio Orbezo (Perú) y John Reimberg Oviedo (Ecuador), acordaron intensificar el intercambio de información de inteligencia, fortalecer la coordinación policial y avanzar en operaciones conjuntas para enfrentar delitos como la minería ilegal, el narcotráfico, el tráfico de armas, la trata de personas y la migración irregular, que afectan de forma directa la frontera común.

En el plano político, los presidentes José Jerí y Daniel Noboa advirtieron una escalada de violencia en la zona fronteriza y coincidieron en la urgencia de una respuesta articulada. Jerí alertó sobre la presencia de organizaciones criminales ecuatorianas —como Los Choneros y Los Tiguerones— que ya operan en territorio peruano, mientras que Noboa reconoció avances en la cooperación bilateral, aunque subrayó que aún queda “mucho trabajo por hacer”. Ambos gobiernos se comprometieron a mantener y fortalecer los mecanismos bilaterales para proteger a las comunidades fronterizas a lo largo de los 1.529 kilómetros de frontera compartida.