Mundo

Gobierno de Boric rechaza existencia de crisis migratoria y niega aumento de personas en frontera con Perú

El ministro del Interior de Chile, Álvaro Elizalde, señaló, que en el mes de noviembre de 2025, las personas que cruzaron el Complejo Fronterizo Chacalluta fue menor que en el mismo mes del año anterior.

Gobierno de Boric rechazó la existencia de crisis migratoria entre Perú y Chile.
Gobierno de Boric rechazó la existencia de crisis migratoria entre Perú y Chile.

El Gobierno de Chile descartó la existencia de una crisis migratoria en la frontera con Perú, a pesar del despliegue de las Fuerzas Armadas por parte de dicho país. Asimismo, aseguraron que, en los últimos días, no se ha registrado un aumento en el ingreso de personas por pasos no habilitados.

Durante una conferencia de prensa, el ministro del Interior de Chile, Álvaro Elizalde, sostuvo que "de acuerdo a las estadísticas oficiales que están a cargo de la Policía de Investigaciones (PDI), no ha habido un aumento en los flujos migratorios en los días recientes”.

lr.pe

Llegada de inmigrantes en frontera de Chile y Perú

El ministro Elizalde, informó que, durante noviembre de este 2025, la cantidad de personas que cruzaron la frontera por el Complejo Fronterizo Chacalluta fue menor a la registrada en el mismo mes del año anterior. En tanto, según datos oficiales, la migración irregular, ha caído un 48,3% desde 2021, considerado el año con mayor récord de ingresos irregulares.

Por su parte, el último viernes, el presidente de transición de Perú, José Jerí, declaró el estado de emergencia en varios distritos de la región de Tacna, zona limítrofe con Chile, para que las Fuerzas Armadas colaboren con la Policía Nacional en labores de resguardo fronterizo.

La decisión fue adoptada luego de que un grupo de migrantes intentara ingresar a Perú desde territorio chileno, aunque finalmente interceptados por efectivos policiales. Ante este escenario, Elizalde comentó que la estrategia peruana "es la misma que Chile optó hace varios años atrás y dio un muy buen resultado".

La colaboración entre Perú y Chile

Chile y Perú acordaron fortalecer el trabajo conjunto en materia migratoria mediante la creación de un Comité Binacional de Cooperación Migratoria. La decisión se formalizó tras una reunión reciente entre los cancilleres de ambos países, donde se estableció como objetivo principal optimizar la gestión migratoria y reforzar el control policial fronterizo en las zonas de interés común.

Al respecto, Elizalde, señaló que ambos gobiernos "llevan tiempo para adoptar medidas que nos permitan tener mayor seguridad en la frontera y, obviamente, dada las nuevas decisiones que ha adoptado el gobierno del Perú, lo que ha habido es una coordinación a nivel de cancillería".

Desde Arica, el alcalde Orlando Vargas también descartó la existencia de una crisis en la zona fronteriza. En declaraciones a medios locales, afirmó que la situación se mantiene estable y que la única novedad ha sido el despliegue de aproximadamente 50 efectivos militares peruanos. Fuera de eso "sigue todo normal", precisó.

Contexto de la tensión fronteriza

La tensión en la zona fronteriza ocurre a pocos días de la segunda vuelta electoral en Chile, donde el candidato de derecha radical, José Antonio Kast, lidera las encuestas frente a su contendiente de izquierda, Jeannette Jara.

Kast, envió un mensaje contundente a los extranjeros irregulares y las instó a abandonar el país antes de una eventual llegada suya al poder. También insistió en que la frontera está “desbordada” y que él es el único que puede recuperar el orden.

Desde el Ejecutivo chileno, cuestionaron al candidato presidencial, acusándolo de exagerar la crisis con fines políticos. En esa línea, la radio ADN reportó que Kast compartió en redes sociales una imagen manipulada para representar el estado de la frontera.

