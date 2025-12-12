José Jerí viajó a Ecuador: presidente despachará de manera remota en medio de crisis por inseguridad

El mandatario José Jerí despachará de manera remota por una ley que se aprobó durante la gestión de Dina Boluarte. Foto: Presidencia.

El presidente José Jerí viajó a Quito (Ecuador) para participar en el Encuentro Presidencial y XVI Gabinete Binacional Perú-Ecuador. De esta manera, el mandatario despachará de manera virtual mientras se encuentre fuera del país, en medio de la crisis por inseguridad.

Entre los ministros que viajan con Jerí se encuentran los titulares del Interior, Defensa, Comercio Exterior, Relaciones Exteriores, Desarrollo e Inclusión Social, Energía y Minas, Economía, Desarrollo Agrario, Vivienda y Transportes.

Sobre las actividades, José Jerí, primero sostendrá una reunión privada con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, luego se desarrollará una sesión plenaria entre ministros de ambos países.

“La delegación nacional sostendrá reuniones con el mandatario Daniel Noboa y su Gabinete con el fin de impulsar acuerdos destinados a fortalecer la lucha contra las economías ilegales, así como promover nuevas alianzas comerciales y de cooperación”, señaló Presidencia.

Tras el encuentro de ministros, se procederá con la suscripción de la Declaración Presidencial de Quito 2025 y la adopción del Plan de Acción de Quito, que orientará la cooperación binacional durante el periodo 2025–2026.

El pasado 3 de diciembre, el Congreso de la República, aprobó la autorización para que José Jerí viaje este viernes 12 de diciembre al país de Ecuador y participar en un encuentro bilateral. La medida que obtuvo 88 votos a favor conto con el respaldo de Fuerza Popular, Renovación Popular, Perú Libre, Alianza para el Progreso.

Como se recuerda, una ley del Congreso aprobada en la gestión de Dina Boluarte permite que Jerí asuma sus funciones de forma virtual.

"El presidente de la República se mantendrá a cargo del despacho de la Presidencia de la República empleando tecnologías digitales, las cuales adoptan los mecanismos de seguridad digital y la garantía de la seguridad de los medios a emplearse", señala el documento remitido a Fernando Rospigliosi.