HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mundo

Justicia ecuatoriana ordena juicio contra Lenin Moreno por presunto delito de cohecho a raíz de construcción de hidroeléctrica

El expresidente de Ecuador es acusado de recibir sobornos por construir la planta Coca Codo Sinclair, que entró en operaciones en 2016, y es la mayor central del país.

Abren un juicio contra Lenín Moreno por presunto delito de cohecho a raíz de la construcción de la mayor hidroeléctrica del país.
Abren un juicio contra Lenín Moreno por presunto delito de cohecho a raíz de la construcción de la mayor hidroeléctrica del país. | Foto: composición LR/AFP

El conjuez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Olavo Hernández, ordenó que el expresidente de Ecuador, Lenín Moreno, sea juzgado por el presunto delito de cohecho a raíz de la construcción de la planta Coca Codo Sinclair, la mayor central hidroeléctrica del país. Los sobornos habrían sido entregados por la empresa estatal china Sinohydro.

Así, surgió el caso 'Sinohydro', el cual también investiga a su esposa, Rocío González, y su hija, Irina Moreno González. Cabe recordar que el magistrado dispuso, como medida cautelar alternativa a la prisión preventiva, que Moreno se presente dos veces al mes en la embajada de Ecuador en Asunción, Paraguay, donde actualmente vive.

TE RECOMENDAMOS

MÁS PERUANOS CONTRA FUJIMORI: LO QUE SE LE VIENE A KEIKO | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

PUEDES VER: Noboa admite que derrota en el referéndum fue un “remezón” y asegura que seguirá adelante con sus reformas

lr.pe

Moreno es acusado de cohecho por construcción de hidroeléctrica

El lunes 8 de diciembre, el conjuez Hernández anunció que el exmandatario ecuatoriano será enjuiciado por el caso Sinohydro, que investiga un total de 24 sospechosos y contempla que el total de sobornos superaría los US$76 millones. Sin embargo, se anticipa que la ubicación de la residencia de Moreno en el extranjero podría dificultar el avance del proceso judicial.

En marzo de 2023, la Fiscalía acusó a Moreno de cohecho por la construcción de la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair. Entonces, se planteó la existencia de una red organizada que operó de manera continua, a través de la cual el exmandatario y su familia habrían recibido más de un millón de dólares de la estatal china.

El dinero habría sido entregado a cambio de la concesión del proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair. Se especula que el delito ocurrió durante el período en que Moreno ocupaba el cargo de vicepresidente del gobierno de Rafael Correa. La planta, que tuvo una inversión de US$2.000 millones, ha enfrentado dificultades técnicas y estructurales desde su puesta en marcha en 2016.

PUEDES VER: Noboa cumple 2 años en el poder con un récord de homicidios, baja aprobación y su primera derrota en urnas en Ecuador

lr.pe

Primeras investigaciones se remontan a 2019

El escándalo se desató en 2019 tras la publicación de una investigación por parte del portal periodístico ‘La Fuente’. El informe mencionó a uno de los hermanos de Moreno, quien supuestamente estaba vinculado a cuentas en paraísos fiscales y a una lujosa propiedad ubicada en Alicante, España.

Adicionalmente, se expuso una serie de conexiones y presuntas irregularidades que relacionan al expresidente con la empresa extraterritorial INA Investment. Por ello, el escrutinio de la Fiscalía aseguraba que Moreno habría obtenido US$660.000 de manera ilegal. Se estimó que US$220.000 serían atribuibles a él y a su cónyuge, supuestamente en forma de una propiedad y muebles.

Asimismo, los hermanos del político, Edwin y Guillermo, recibirían US$350.000 y US$10.000, respectivamente. Por su parte, US$50.000 se habría destinado a Irina Moreno González. Otras sospechosas de percibir dinero ilícito fueron las cuñadas de Moreno, Jacqueline (US$10.000) y Martha (US$15.000), así como su suegra Aída Graciela (US$5.000).

Respuesta de Moreno ante las acusaciones de cohecho

El exviceprisidente de Ecuador entre 2007 y 2013 afirmó que no se ha podido demostrar la recepción de los sobornos y aseguró ser una víctima del 'correismo' a través de un video en su cuenta de X (Antes Twitter). A su vez, defendió la inocencia de su esposa y su hija. "¿Quién contrató la obra? Rafael Correa Delgado. ¿Quién gestionó el financiamiento y ejecutó esa obra? (El exministro y exvicepresidente) Jorge Glas", declaró Moreno.

Notas relacionadas
Mueren 13 presos en Ecuador tras detonación de explosivo: reclusos fallecieron por asfixia, según medios locales

Mueren 13 presos en Ecuador tras detonación de explosivo: reclusos fallecieron por asfixia, según medios locales

LEER MÁS
Ecuador declara como grupo terrorista a Hermanos Musulmanes, la organización islámica más importante del mundo árabe

Ecuador declara como grupo terrorista a Hermanos Musulmanes, la organización islámica más importante del mundo árabe

LEER MÁS
Masacre en Ecuador: grupo armado asesina a una familia en su residencia durante un cumpleaños

Masacre en Ecuador: grupo armado asesina a una familia en su residencia durante un cumpleaños

LEER MÁS
Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

LEER MÁS
¿Cómo saber si mi billete de 1 dólar cuesta 150.000 dólares?

¿Cómo saber si mi billete de 1 dólar cuesta 150.000 dólares?

LEER MÁS
La familia real más rica del mundo que supera 4 veces la fortuna de Elon Musk y Bill Gates juntos: un imperio petrolero clave para USA

La familia real más rica del mundo que supera 4 veces la fortuna de Elon Musk y Bill Gates juntos: un imperio petrolero clave para USA

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Las 5 mejores ciudades para vivir en América Latina en 2025: Lima quedó fuera del ranking pese a avances en infraestructura

Las 5 mejores ciudades para vivir en América Latina en 2025: Lima quedó fuera del ranking pese a avances en infraestructura

LEER MÁS
Terremoto de magnitud 7,6 se registra en la costa de Japón, según USGS: horas después se levantó la alerta de tsunami

Terremoto de magnitud 7,6 se registra en la costa de Japón, según USGS: horas después se levantó la alerta de tsunami

LEER MÁS
Peruanos son contratados en España como choferes ante creciente demanda: “En Perú ganaba S/3.000. Aquí recibo entre 2.000 y 2.500 euros”

Peruanos son contratados en España como choferes ante creciente demanda: “En Perú ganaba S/3.000. Aquí recibo entre 2.000 y 2.500 euros”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Elecciones 2026: conoce la lista de los 37 candidatos a las presidencia y sus partidos políticos

Tailandia lanza ataques aéreos contra Camboya tras denunciar la muerte de un soldado en la frontera

Presidente de Ucrania se reúne con aliados europeos tras críticas de Donald Trump sobre acuerdo de paz

Mundo

Tailandia lanza ataques aéreos contra Camboya tras denunciar la muerte de un soldado en la frontera

Presidente de Ucrania se reúne con aliados europeos tras críticas de Donald Trump sobre acuerdo de paz

Petro pide investigar cuerpos en mar colombiano y sugiere que serían víctimas de bombardeo de EE. UU. en el Caribe

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: conoce la lista de los 37 candidatos a las presidencia y sus partidos políticos

Dina Boluarte se victimiza tras fracasar como presidenta: "Es cierto que cometí errores"

Tomás Gálvez removió a Germán Juárez Atoche del Equipo Especial Lava Jato y lo nombra como fiscal superior

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025