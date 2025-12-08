Abren un juicio contra Lenín Moreno por presunto delito de cohecho a raíz de la construcción de la mayor hidroeléctrica del país. | Foto: composición LR/AFP

Abren un juicio contra Lenín Moreno por presunto delito de cohecho a raíz de la construcción de la mayor hidroeléctrica del país. | Foto: composición LR/AFP

El conjuez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Olavo Hernández, ordenó que el expresidente de Ecuador, Lenín Moreno, sea juzgado por el presunto delito de cohecho a raíz de la construcción de la planta Coca Codo Sinclair, la mayor central hidroeléctrica del país. Los sobornos habrían sido entregados por la empresa estatal china Sinohydro.

Así, surgió el caso 'Sinohydro', el cual también investiga a su esposa, Rocío González, y su hija, Irina Moreno González. Cabe recordar que el magistrado dispuso, como medida cautelar alternativa a la prisión preventiva, que Moreno se presente dos veces al mes en la embajada de Ecuador en Asunción, Paraguay, donde actualmente vive.

TE RECOMENDAMOS MÁS PERUANOS CONTRA FUJIMORI: LO QUE SE LE VIENE A KEIKO | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

Moreno es acusado de cohecho por construcción de hidroeléctrica

El lunes 8 de diciembre, el conjuez Hernández anunció que el exmandatario ecuatoriano será enjuiciado por el caso Sinohydro, que investiga un total de 24 sospechosos y contempla que el total de sobornos superaría los US$76 millones. Sin embargo, se anticipa que la ubicación de la residencia de Moreno en el extranjero podría dificultar el avance del proceso judicial.

En marzo de 2023, la Fiscalía acusó a Moreno de cohecho por la construcción de la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair. Entonces, se planteó la existencia de una red organizada que operó de manera continua, a través de la cual el exmandatario y su familia habrían recibido más de un millón de dólares de la estatal china.

El dinero habría sido entregado a cambio de la concesión del proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair. Se especula que el delito ocurrió durante el período en que Moreno ocupaba el cargo de vicepresidente del gobierno de Rafael Correa. La planta, que tuvo una inversión de US$2.000 millones, ha enfrentado dificultades técnicas y estructurales desde su puesta en marcha en 2016.

Primeras investigaciones se remontan a 2019

El escándalo se desató en 2019 tras la publicación de una investigación por parte del portal periodístico ‘La Fuente’. El informe mencionó a uno de los hermanos de Moreno, quien supuestamente estaba vinculado a cuentas en paraísos fiscales y a una lujosa propiedad ubicada en Alicante, España.

Adicionalmente, se expuso una serie de conexiones y presuntas irregularidades que relacionan al expresidente con la empresa extraterritorial INA Investment. Por ello, el escrutinio de la Fiscalía aseguraba que Moreno habría obtenido US$660.000 de manera ilegal. Se estimó que US$220.000 serían atribuibles a él y a su cónyuge, supuestamente en forma de una propiedad y muebles.

Asimismo, los hermanos del político, Edwin y Guillermo, recibirían US$350.000 y US$10.000, respectivamente. Por su parte, US$50.000 se habría destinado a Irina Moreno González. Otras sospechosas de percibir dinero ilícito fueron las cuñadas de Moreno, Jacqueline (US$10.000) y Martha (US$15.000), así como su suegra Aída Graciela (US$5.000).

Respuesta de Moreno ante las acusaciones de cohecho

El exviceprisidente de Ecuador entre 2007 y 2013 afirmó que no se ha podido demostrar la recepción de los sobornos y aseguró ser una víctima del 'correismo' a través de un video en su cuenta de X (Antes Twitter). A su vez, defendió la inocencia de su esposa y su hija. "¿Quién contrató la obra? Rafael Correa Delgado. ¿Quién gestionó el financiamiento y ejecutó esa obra? (El exministro y exvicepresidente) Jorge Glas", declaró Moreno.