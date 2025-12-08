Trece reclusos murieron el domingo en la cárcel de Machala, en el suroeste de Ecuador, un penal que fue escenario de matanzas recientes y que suma 44 fallecidos en menos de un mes, según informó el Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI). Las autoridades señalaron que las causas de muerte están bajo investigación y que se realizan las autopsias correspondientes.

El organismo precisó que los cuerpos fueron hallados tras una inspección policial que se activó luego de la detonación de un artefacto explosivo en los exteriores del centro penitenciario. El hecho volvió a poner en evidencia la vulnerabilidad de las cárceles ecuatorianas, frecuentemente vinculadas a disputas entre bandas criminales que operan desde el interior de los penales.

De acuerdo con reportes de la prensa local, las muertes podrían haberse producido por asfixia y la explosión registrada a unos 100 metros habría sido provocada por un dron cargado con explosivos para distraer a los uniformados. Las autoridades no han confirmado esta versión y mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer las circunstancias del ataque.

Crisis en las cárceles de Ecuador

Las masacres se han vuelto recurrentes en las cárceles de Ecuador, convertidas en los últimos años en escenarios de disputa entre bandas vinculadas al narcotráfico. Según un informe reciente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al menos 663 internos han muerto en hechos violentos desde 2020, lo que evidencia una crisis penitenciaria sostenida y sin una respuesta efectiva del Estado.

En la cárcel de Machala ya se habían reportado 31 asesinatos hace casi un mes y, semanas antes, otro enfrentamiento entre reclusos dejó 14 muertos, incluido un guardia. Estos episodios consolidan a ese penal como uno de los más conflictivos del país.

Solo entre enero y noviembre de este año, la CIDH documentó 72 muertes violentas en el sistema penitenciario ecuatoriano.

Noboa y una política de mano dura sin avances

El presidente Daniel Noboa mantiene una política de mano dura contra el crimen organizado, inspirada en las estrategias aplicadas en El Salvador por Nayib Bukele, y en 2024 declaró al país en conflicto armado interno para enfrentar a las mafias. El Gobierno inauguró la Cárcel del Encuentro para 800 reclusos y difundió imágenes de internos rapados, con uniformes naranjas y bajo fuerte presencia milita.

Sin embargo, casi dos años después de declarada la “guerra total” contra el narcotráfico, la violencia no ha disminuido en Ecuador. Las masacres en prisiones y los enfrentamientos armados en zonas urbanas se han vuelto frecuentes, mientras el país se encamina a cerrar el año con una tasa de homicidios récord de 52 por cada 100.000 habitantes, según estimaciones del Observatorio del Crimen Organizado.