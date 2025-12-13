México, Ecuador, Brasil y Haití, cuatro países de América Latina, enfrentan en 2025 un preocupante punto en común: todos figuran entre los diez países más peligrosos del mundo, según el más reciente informe del Proyecto de Ubicación y Datos de Eventos de Conflictos Armados (ACLED), una organización no gubernamental que analiza conflictos a nivel global.

Esta clasificación, publicada el último jueves, se construyó a partir de cuatro criterios: la cantidad de muertes registradas, el nivel de amenaza hacia la población civil, la extensión geográfica de los enfrentamientos y la presencia de grupos armados. Con base en estos factores, México ocupa el cuarto lugar, el mismo que tenía en 2024. Solo lo superan territorios marcados por guerras recientes y persistentes, como Palestina, Myanmar y Siria.

¿Qué puestos ocupan el resto de países de América Latina en el ranking?

Ecuador aparece en el sexto lugar del índice elaborado por ACLED para el año 2025, una ubicación que refleja un alarmante salto de 36 posiciones respecto al año anterior. Este avance en el ranking se explica por el notable aumento de la violencia interna, impulsada por los enfrentamientos entre bandas criminales que operan dentro del país.

En cuanto a Brasil y Haití, estos se ubican en las posiciones siete y ocho, respectivamente. En ambos casos, la violencia está asociada al accionar de grupos armados que buscan imponer su control sobre distintas zonas. En el caso haitiano, además, la crisis política persistente ha sido un factor que ha favorecido la expansión de estas organizaciones.

La violencia en Sinaloa y los ataques a políticos en México

En el caso de México, ACLED atribuye el aumento de la violencia a una serie de factores, entre los que destaca la guerra interna del Cártel de Sinaloa. Esta se habría intensificado tras la captura de Ismael “El Mayo” Zambada, uno de los líderes históricos de la organización criminal, quien fue detenido en julio de 2024 en territorio estadounidense. Según su versión, su arresto se habría producido tras ser engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Tras esta detención, los niveles de violencia se dispararon. Solo en Sinaloa, el número de homicidios en agosto aumentó 400% respecto al mismo mes del año anterior, cuando ocurrió la captura de Zambada. Esta escalada de violencia contrasta con los discursos oficiales del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, que ha resaltado una reducción de los homicidios a nivel nacional.

Además, ACLED advirtió sobre un preocupante patrón de ataques contra figuras políticas y funcionarios públicos. En el último año, la organización documentó 360 episodios de violencia dirigidos a este sector. “La violencia es probablemente impulsada tanto por grupos criminales como por la competencia política, particularmente en estados como Veracruz, donde hubo elecciones locales en 2025”, indicó.

Las pandillas agudizan crisis de violencia en Ecuador, Brasil y Haití

En Ecuador, la organización ACLED advierte que la violencia podría alcanzar cifras sin precedentes en 2025. Según sus proyecciones, el país podría registrar, por tercer año consecutivo, la tasa de homicidios más alta de toda América Latina. Gran parte de esta crisis se atribuye al accionar de pandillas, responsables de la muerte de más de 3.600 personas.

Una situación preocupante también se vive en Brasil, donde las pandillas intentan consolidar su control sobre vastos territorios. En octubre, un operativo policial desarrollado en Río de Janeiro contra la organización Comando Vermelho terminó con más de 130 fallecidos, reflejo del nivel de violencia que enfrentan las autoridades.

Por su parte, en Haití, las pandillas han aprovechado el vacío de poder y la crisis institucional que se arrastra desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021. En ese contexto, estas organizaciones han fortalecido su presencia, especialmente en Puerto Príncipe, aunque su influencia ya se extiende a otras regiones del país, según señala ACLED.