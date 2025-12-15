Kast promete mano dura para enfrentar la “emergencia” en Chile, pero no asegura cambios inmediatos

Seguridad, inmigración y progreso económico. Estos son los tres pilares fundamentales que prometió el próximo presidente de Chile, José Antonio Kast, durante un discurso en su local de campaña, denominado Comando, acompañado de su esposa, María Pía Adriasola. En ese espacio, agradeció el apoyo de más de 7 millones de chilenos que lo eligieron por encima de Jeanette Jara, marcando así el regreso de la derecha al poder.

Luego de conversar con Gabriel Boric —actual presidente de Chile—, quien lo felicitó, y de recibir también las congratulaciones de Jeanette Jara, José Antonio Kast aseguró que "tomará decisiones difíciles" para un país que, según su perspectiva, se encuentra en emergencia y necesita cambios urgentes y prioritarios. No obstante, descartó que dichas medidas conduzcan a un autoritarismo.

Kast y las promesas tras ganar las elecciones

Combatir el crimen en Chile fue uno de los temas centrales tanto para José Antonio Kast como para Jeanette Jara durante la campaña electoral. Tras obtener la victoria, el aún integrante del Partido Republicano —quien anunció que dejará la militancia una vez asuma el cargo— afirmó que el país necesita actuar con firmeza en materia de seguridad, con el fin de reconstruir la convivencia, el respeto y la confianza entre los ciudadanos.

Durante toda su campaña, Kast defendió el derecho a la libre expresión en las calles, un tema que también abordó en su discurso tras la victoria. No obstante, advirtió que no permitirá alteraciones del orden público y que se perseguirá a quienes cometan delitos en el marco de estas manifestaciones. "Chile no puede acostumbrarse al miedo ni al fuego", afirmó.

En relación con el tema más debatido antes de la segunda vuelta —el control migratorio—, el presidente electo de Chile, quien asumirá el cargo en marzo de 2026, anunció que los migrantes que cometan faltas no tendrán cabida en el país. Aunque expresó su voluntad de recibir a quienes busquen un futuro en Chile, afirmó que toda persona que no cumpla la ley deberá abandonar el territorio.

La economía de Chile no fue olvidada durante su extenso discurso. José Antonio Kast afirmó que las finanzas del país atraviesan un mal momento y proyectó que el 2026 será un año difícil. Además, señaló que la salud, la vivienda y la educación siguen siendo asuntos pendientes, por lo que pidió paciencia a la ciudadanía para ver resultados concretos.

Desde este lunes 16 de diciembre, José Antonio Kast y Gabriel Boric iniciarán el proceso de transición con una primera reunión en el Palacio de La Moneda. El traspaso de mando se concretará el próximo 11 de marzo.

América Latina saluda a Kast

Diversos mandatarios de América Latina felicitaron a José Antonio Kast por su victoria en la segunda vuelta presidencial en Chile. En sus mensajes, coincidieron en la importancia de construir relaciones sólidas, basadas en la cooperación bilateral, y expresaron su deseo de que el control migratorio no se convierta en un problema diplomático a futuro.

Lula da Silva, presidente de Brasil, felicitó al nuevo mandatario chileno y destacó el orden del proceso electoral en el país, pese a las diferencias ideológicas. Además, le deseó éxito en su gestión y reafirmó el compromiso de Brasil para fortalecer las relaciones bilaterales, incluyendo los lazos económicos y comerciales, con el objetivo de preservar a Sudamérica como "una zona de paz".

Desde Argentina, el presidente Javier Milei expresó su enorme alegría por la victoria de José Antonio Kast, a quien calificó como su amigo. Además, aseguró que ambos Gobiernos trabajarán para que "América abrace las ideas de la libertad".

En contraste con otros mandatarios, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, no felicitó a José Antonio Kast por su victoria. Por el contrario, advirtió que "vienen vientos de la muerte" tras el triunfo del líder ultraderechista chileno y llamó a los países de la antigua Gran Colombia a "resistir con la espada de Bolívar en alto".

Otros mandatarios, como Claudia Sheinbaum, de México, y Rodrigo Paz, de Bolivia, saludaron a José Antonio Kast y expresaron su deseo de consolidar las relaciones entre países. Finalmente, coincidieron en que el diálogo será clave para mantener la estabilidad regional.