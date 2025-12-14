Durante una entrevista en CBS, Machado elogió la estrategia de Donald Trump y enfatizó la necesidad de reforzar sanciones y medidas legales contra Venezuela. | Odd Andersen / AFP

La líder opositora venezolana María Corina Machado expresó su respaldo a la reciente incautación de un petrolero frente a las costas de Venezuela por parte de Estados Unidos. Una medida que fue anunciada por el presidente Donald Trump y ha intensificado la tensión diplomática entre Washington y Caracas.

Machado, galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025, sostuvo que estas acciones forman parte de una estrategia necesaria para enfrentar lo que calificó como actividades ilícitas del régimen venezolano, al tiempo que llamó a reforzar las sanciones y los mecanismos legales contra el poder establecido en Caracas.

Respaldo a la estrategia de Donald Trump

Durante una entrevista transmitida el domingo por la cadena estadounidense CBS, Machado afirmó: "Apoyo totalmente la estrategia del presidente Trump", al ser consultada sobre la posibilidad de nuevas confiscaciones de petroleros y un eventual endurecimiento de las medidas económicas contra Venezuela. La dirigente opositora agradeció además al mandatario estadounidense y a su administración, a quienes calificó como un "paladín de la libertad" en el continente americano.

El anuncio de la incautación fue realizado el pasado miércoles por Trump, quien informó que el buque había sido interceptado frente a las costas venezolanas. Según Washington, el petrolero transportaba crudo procedente de Venezuela e Irán y había sido sancionado en 2022 por el Departamento del Tesoro por presuntos vínculos con el Cuerpo de los Guardianes de la Revolución iraní y el grupo Hezbolá, acusaciones que Caracas rechaza y que ha calificado como un "acto de piratería internacional".

Presión internacional y futuro político de Venezuela

En la entrevista a CBS desde Oslo, Machado dejó en claro que esperaba que Estados Unidos, junto con países del Caribe, América Latina y Europa, adopten un enfoque legal que permita bloquear con mayor eficacia las actividades que atribuye al gobierno de Maduro. En extractos difundidos previamente, reiteró su apoyo a una mayor presión internacional para forzar la salida del mandatario venezolano y aseguró que planea regresar a su país "lo antes posible".

La líder opositora sostuvo que "debe aumentar el precio de aferrarse al poder por la fuerza" y afirmó que, llegado un punto, ese costo será tan alto que el régimen "colapsará" y permitirá avanzar hacia una transición negociada. Consultada sobre una eventual intervención militar estadounidense, evitó respaldarla de forma explícita, pero insistió en que es necesario incrementar la presión para que Maduro "entienda que ha llegado su hora".