Machado también aprovechó para agradecer a las “mujeres y hombres” que se arriesgaron para que ella pudiera llegar a Oslo. Foto: AFP

María Corina Machado brindó declaraciones en más de una rueda de prensa tras su llegada a Oslo, Noruega. En primera instancia, se pronunció durante su visita al Parlamento noruego, donde enfatizó que “todo el que vive en Venezuela y quiere decir la verdad está en peligro”. Posteriormente, compartió una conferencia con Jonas Gahr Støre, primer ministro de Noruega.

La lideresa aseguró durante este pronunciamiento que Venezuela “ya fue invadida” por agentes rusos, iraníes y grupos terroristas como Hezbolá y Hamás, “que operan libremente” bajo el régimen. También denunció la presencia de grupos guerrilleros colombianos y carteles de droga, “que han tomado el control del 60% del territorio”.

De acuerdo con la lideresa opositora, estos actores han provocado que el país se convierta “en el centro, el cúmulo del crimen” en América. “Este es un régimen que ha sido financiado fuertemente para sostener la represión”, añadió Machado, al vincular la presencia de estos grupos invasores con la dictadura de Nicolás Maduro. “¿De dónde sale ese dinero? Del narcotráfico, del mercado negro, del crudo”, agregó.

Este duro análisis fue parte de la respuesta de Machado al ser consultada sobre su posición ante la intervención anunciada por Donald Trump en el Caribe el miércoles. Cabe recordar que la administración estadounidense reportó la incautación de un buque petrolero, en medio de las tensiones que mantiene con el régimen de Nicolás Maduro por su supuesta lucha contra el narcotráfico en América Latina.

María Corina Machado asegura que volverá a Venezuela

Por otra parte, en este segundo pronunciamiento en Noruega, María Corina Machado reveló detalles personales, como el hecho de no haber podido descansar al rememorar el instante en que se reencontró con sus hijos. “No sabía a quién abrazar primero”, añadió. Además, explicó que su presencia en Oslo se circunscribe a recoger el premio del Nobel de la Paz y confirmó su regreso a Venezuela.

Machado también aprovechó para agradecer a las “mujeres y hombres” que se arriesgaron para que ella pudiera llegar a Oslo y brindó un mensaje esperanzador para el pueblo venezolano. “Para que haya paz, se necesita democracia. Y no puede haber democracia sin libertad”, apuntó Machado, al recordar el discurso leído por su hija durante la entrega del premio Nobel de la Paz.

Ana Corina Sosa tuvo que recibir el galardón otorgado por la Academia del Nobel ante la ausencia de su madre, debido a que las condiciones de su traslado le impidieron participar en la ceremonia de premiación. Algo ya realizado en reconocimientos internacionales como el Premio Sájarov 2024, el Premio Héroes de la Democracia 2025 y la Medalla de Oro de la Americas Society 2025.

Estados Unidos ayudó a María Corina Machado

Durante su tercera presentación en Oslo, y la primera ante la Academia del Nobel, María Corina Machado confirmó que recibió apoyo de Estados Unidos para su traslado desde Venezuela, aunque no ofreció detalles. Aunque la afirmación generó repreguntas, la lideresa no desarrolló más allá de un escueto “sí” en sus respuestas.

Cabe recordar que The Wall Street Journal había revelado esta ayuda por parte de la administración Trump, indicando que la lideresa opositora salió de Venezuela en barco rumbo a Curazao. Si bien la travesía sigue marcada por el secretismo, algunos medios aseguraron que durante el traslado Machado habría visto la necesidad de utilizar una peluca y un disfraz.

Según medios estadounidenses, la comitiva de María Corina Machado informó a Estados Unidos sobre su navegación para evitar posibles ataques, en medio de la escalada de tensión en el Caribe. Sin embargo, el entorno de la lideresa ha optado por no divulgar información.