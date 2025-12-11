María Corina Machado afirma que recibió ayuda de Estados Unidos para salir de Venezuela

María Corina Machado reapareció en Oslo, Noruega, tras más de un año en la clandestinidad a causa de la represión del gobierno chavista en Venezuela, para recibir el Premio Nobel de la Paz la madrugada de este jueves. En declaraciones a la agencia AFP, la líder opositora aseguró que recibió ayuda de Estados Unidos para salir de Venezuela.

"Sí, recibimos ayuda del Gobierno de Estados Unidos", aseguró Machado en el Instituto Nobel, donde fue aclamada durante varios minutos por decenas de seguidores eufóricos. Su última aparición pública en Caracas fue el 9 de enero, durante una manifestación contra la toma de posesión del presidente de izquierda Nicolás Maduro para su tercer mandato.

El plan de Machado para salir de Venezuela

Según un informe de The Wall Street Journal, María Corina Machado tuvo que ocultar su identidad usando una peluca y un disfraz cuando inició su viaje de salida este lunes por la tarde hacia un pueblo pesquero —cuyo nombre se desconoce—. Posteriormente, con la ayuda de dos personas, atravesó diez puestos de control militares, evitando en todo momento ser capturada.

Machado, junto a un grupo reducido de su entorno cercano, viajó desde el mar Caribe hasta la isla de Curazao. Según el WSJ, el Ejército estadounidense estuvo pendiente de su travesía para evitar que fuera blanco de ataques. A su llegada a Curazao, fue recibida por un empresario privado especializado en este tipo de operaciones, a petición de la administración Trump, según el medio norteamericano.

"Haré todo lo posible para regresar a Venezuela", asegura Machado

Machado aseguró que hará todo lo posible para regresar a Venezuela pese a los riesgos que esto supone. "No diré cuándo ni cómo se hará, pero haré todo lo posible para poder regresar y también para poner fin a esta tiranía muy pronto", aseguró la opositora de 58 años en el Parlamento noruego.

La opositora aseguró que es necesario "terminar el trabajo" en Venezuela —en referencia a acabar con el régimen de Maduro—. El encuentro en Oslo no solo marcó su reaparición pública tras más de un año, sino también el reencuentro con sus hijos después de más de dos años sin verlos. Ana Corina, Henrique y Ricardo participaron de un emotivo saludo con su madre, quien describió ese instante como "uno de los momentos espirituales más extraordinarios de su vida".