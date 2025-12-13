HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Alianza Lima bicampeón de la Liga Femenina
Alianza Lima bicampeón de la Liga Femenina     Alianza Lima bicampeón de la Liga Femenina     Alianza Lima bicampeón de la Liga Femenina     
Mundo

Tiroteo en la Universidad de Brown en Estados Unidos deja varias personas heridas: sospechoso continua prófugo

El tiroteo se produjo cerca del campus durante la semana de exámenes y obligó a desplegar un amplio operativo de seguridad.

Policía acordona el campus de Brown tras un tiroteo con varios heridos Foto: X
Policía acordona el campus de Brown tras un tiroteo con varios heridos Foto: X

Un tiroteo ocurrido este sábado en las inmediaciones de la Universidad de Brown, en el estado de Rhode Island, dejó varias víctimas y activó un amplio operativo policial en uno de los campus más prestigiosos de Estados Unidos. El hecho se produjo en plena semana de exámenes finales, cuando miles de estudiantes se encontraban en las instalaciones de esta institución de élite, que cuenta con más de 10.000 alumnos matriculados.

Las autoridades federales y estatales se movilizaron de inmediato ante la gravedad del incidente, mientras la Universidad emitía alertas de seguridad pidiendo a la comunidad académica permanecer resguardada. El presidente Donald Trump confirmó que el FBI se encontraba en el lugar y habló públicamente de víctimas.

TE RECOMENDAMOS

GOBIERNO ANUNCIA EL FIN DE LAVA JATO, CUELLOS BLANCOS Y EFICCOP | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Justicia de Bolivia ordenó cinco meses de prisión preventiva contra expresidente Luis Arce por caso de corrupción

lr.pe

¿Cómo se produjo el ataque y cuántos heridos dejó?

El ataque tuvo lugar en una zona especialmente transitada del campus, en una institución con más de 10.000 estudiantes matriculados. Tras los disparos, la universidad emitió una alerta urgente a la comunidad académica: “Hay un tirador activo cerca de Barus y Holley (un edificio donde se encuentra la Escuela de Ingeniería). La Policía se encuentra en el lugar. Permanezcan refugiados por el momento”.

Las autoridades locales confirmaron que ocho personas resultaron heridas durante el ataque. Todas fueron trasladadas a hospitales de la zona y, según precisó el alcalde de Providence, Brett Smiley, se encuentran “en estado grave pero estabilizados”. El gobernador de Rhode Island, Dan McKee, informó que su oficina supervisa la situación y pidió a la población “no acercarse al área y recurrir a los canales oficiales para recibir actualizaciones”, mientras la policía mantiene acordonado el sector afectado del campus.

PUEDES VER: Las propuestas de Jeannette Jara: este es el plan de gobierno de la representante del oficialismo en Chile

lr.pe

¿Qué se sabe del sospechoso y qué dijo Donald Trump?

Hasta el momento, el sospechoso del tiroteo no ha sido capturado. La confusión inicial se produjo después de que la Universidad de Brown informara en un primer mensaje que se había logrado detener al atacante, aunque minutos más tarde rectificó. “La policía no tiene a ningún sospechoso bajo custodia y continúa buscando al sospechoso o sospechosos”, indicó la institución en una actualización posterior enviada a los estudiantes y al personal académico.

El presidente Donald Trump también difundió información contradictoria en las primeras horas posteriores al ataque. En un mensaje inicial en redes sociales afirmó: “He sido actualizado sobre el tiroteo en la Universidad de Brown en Rhode Island. El FBI se encuentra en el lugar de los hechos. El sospechoso se encuentra bajo custodia policial. ¡Que Dios bendiga a las víctimas y sus familias!”. Minutos después corrigió su declaración: “La Policía de la Universidad ha corregido sus declaraciones anteriores, el sospechoso NO se encuentra bajo custodia policial”. Más tarde, al regresar de Baltimore, volvió a referirse al suceso y expresó: “Qué cosa más terrible, todo lo que podemos hacer es rezar por las víctimas”.

Notas relacionadas
Elecciones en Chile EN VIVO: las últimas noticias antes de la segunda vuelta entre Jeannette Jara y José Antonio Kast

Elecciones en Chile EN VIVO: las últimas noticias antes de la segunda vuelta entre Jeannette Jara y José Antonio Kast

LEER MÁS
Agentes de ICE se burlan tras atropellar a manifestante durante protesta en Minnesota: hecho quedó registrado en video

Agentes de ICE se burlan tras atropellar a manifestante durante protesta en Minnesota: hecho quedó registrado en video

LEER MÁS
WhistlinDiesel, el influencer estadounidense que quemó un Ferrari y ahora es investigado por evasión de impuestos

WhistlinDiesel, el influencer estadounidense que quemó un Ferrari y ahora es investigado por evasión de impuestos

LEER MÁS
Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

LEER MÁS
¿Cómo saber si mi billete de 1 dólar cuesta 150.000 dólares?

¿Cómo saber si mi billete de 1 dólar cuesta 150.000 dólares?

LEER MÁS
La familia real más rica del mundo que supera 4 veces la fortuna de Elon Musk y Bill Gates juntos: un imperio petrolero clave para USA

La familia real más rica del mundo que supera 4 veces la fortuna de Elon Musk y Bill Gates juntos: un imperio petrolero clave para USA

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
EE.UU. se prepararía para incautar más barcos petroleros cerca a Venezuela mientras presiona más a Maduro

EE.UU. se prepararía para incautar más barcos petroleros cerca a Venezuela mientras presiona más a Maduro

LEER MÁS
Congresistas de EE. UU. publican nuevas imágenes de Epstein junto a Trump, Clinton y otros personajes influyentes

Congresistas de EE. UU. publican nuevas imágenes de Epstein junto a Trump, Clinton y otros personajes influyentes

LEER MÁS
Rusia detiene uno de los mayores ataques con drones lanzados por Ucrania desde el inicio de la guerra

Rusia detiene uno de los mayores ataques con drones lanzados por Ucrania desde el inicio de la guerra

LEER MÁS
Nicolás Maduro afirma que “ya empezó el 2026” en Venezuela tras presentar nuevo plan político

Nicolás Maduro afirma que “ya empezó el 2026” en Venezuela tras presentar nuevo plan político

LEER MÁS
Peruanos son contratados en España como choferes ante creciente demanda: “En Perú ganaba S/3.000. Aquí recibo entre 2.000 y 2.500 euros”

Peruanos son contratados en España como choferes ante creciente demanda: “En Perú ganaba S/3.000. Aquí recibo entre 2.000 y 2.500 euros”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Resurge Capital concreta con éxito su primera desinversión en Neopak y consolida su crecimiento desde 2023

Alianza Lima vs Savino del Bene EN VIVO HOY por Mundial de Clubes Vóley: transmisión del partido por el pase a semifinales

Bus del corredor Rojo atropella a una mujer en la avenida Javier Prado con La Molina: víctima quedó gravemente herida

Mundo

María Corina Machado EN VIVO: líder opositora confirmó que recibió ayuda de Estados Unidos para salir de Venezuela

Estados Unidos sanciona a tres sobrinos de Maduro y buques que transportan petróleo venezolano

¿Siguen vigentes los postulados de los juicios de Núremberg?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

25 de los 71 congresistas que votaron a favor de la inhabilitación de Delia Espinoza son investigados

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Tomás Gálvez anuncia la disolución de los Equipos Especiales Lava Jato, Cuellos Blancos y Eficcop

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025