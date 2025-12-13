Un tiroteo ocurrido este sábado en las inmediaciones de la Universidad de Brown, en el estado de Rhode Island, dejó varias víctimas y activó un amplio operativo policial en uno de los campus más prestigiosos de Estados Unidos. El hecho se produjo en plena semana de exámenes finales, cuando miles de estudiantes se encontraban en las instalaciones de esta institución de élite, que cuenta con más de 10.000 alumnos matriculados.

Las autoridades federales y estatales se movilizaron de inmediato ante la gravedad del incidente, mientras la Universidad emitía alertas de seguridad pidiendo a la comunidad académica permanecer resguardada. El presidente Donald Trump confirmó que el FBI se encontraba en el lugar y habló públicamente de víctimas.

¿Cómo se produjo el ataque y cuántos heridos dejó?

El ataque tuvo lugar en una zona especialmente transitada del campus, en una institución con más de 10.000 estudiantes matriculados. Tras los disparos, la universidad emitió una alerta urgente a la comunidad académica: “Hay un tirador activo cerca de Barus y Holley (un edificio donde se encuentra la Escuela de Ingeniería). La Policía se encuentra en el lugar. Permanezcan refugiados por el momento”.

Las autoridades locales confirmaron que ocho personas resultaron heridas durante el ataque. Todas fueron trasladadas a hospitales de la zona y, según precisó el alcalde de Providence, Brett Smiley, se encuentran “en estado grave pero estabilizados”. El gobernador de Rhode Island, Dan McKee, informó que su oficina supervisa la situación y pidió a la población “no acercarse al área y recurrir a los canales oficiales para recibir actualizaciones”, mientras la policía mantiene acordonado el sector afectado del campus.

¿Qué se sabe del sospechoso y qué dijo Donald Trump?

Hasta el momento, el sospechoso del tiroteo no ha sido capturado. La confusión inicial se produjo después de que la Universidad de Brown informara en un primer mensaje que se había logrado detener al atacante, aunque minutos más tarde rectificó. “La policía no tiene a ningún sospechoso bajo custodia y continúa buscando al sospechoso o sospechosos”, indicó la institución en una actualización posterior enviada a los estudiantes y al personal académico.

El presidente Donald Trump también difundió información contradictoria en las primeras horas posteriores al ataque. En un mensaje inicial en redes sociales afirmó: “He sido actualizado sobre el tiroteo en la Universidad de Brown en Rhode Island. El FBI se encuentra en el lugar de los hechos. El sospechoso se encuentra bajo custodia policial. ¡Que Dios bendiga a las víctimas y sus familias!”. Minutos después corrigió su declaración: “La Policía de la Universidad ha corregido sus declaraciones anteriores, el sospechoso NO se encuentra bajo custodia policial”. Más tarde, al regresar de Baltimore, volvió a referirse al suceso y expresó: “Qué cosa más terrible, todo lo que podemos hacer es rezar por las víctimas”.