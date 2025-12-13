HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Donald Trump tras ataque de ISIS en Siria que mató a dos soldados y un civil estadounidenses: "Tomaremos represalias"

Washington informó que el francotirador que perpetró la emboscada fue abatido. Este es el primer incidente de esta naturaleza desde la llegada de una coalición islamista al gobierno sirio.

Trump repudió el ataque de ISIS en Siria que cobró la vida de dos soldados y un civil estadounidenses.
Trump repudió el ataque de ISIS en Siria que cobró la vida de dos soldados y un civil estadounidenses. | Foto: composición LR

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su gobierno responderá ante la muerte de dos soldados y un intérprete estadounidenses en Siria. Las víctimas perdieron la vida tras un ataque atribuido a un supuesto atacante solitario del Estado Islámico (ISIS, por sus siglas en inglés).

"Tomaremos represalias", publicó en su cuenta de Truth Social. Además, indicó que el mandatario sirio, Ahmed al-Sharaa, está sumamente indignado y consternado. El incidente ocurrió durante una patrulla conjunta entre las fuerzas de EE. UU. y Siria en la ciudad de Palmira, según informó el Comando Central de Estados Unidos (Centcom).

Supuesto miembro de ISIS cobra víctimas estadounidenses

Centcom confirmó la muerte de tres estadounidenses a manos de un francotirador y agregó que el ataque dejó a tres militares sirios heridos. Además, el organismo reveló que el agresor fue 'abatido' tras llevar a cabo la emboscada. El portavoz del Pentágono, Sean Parnell, comunicó que el incidente se produjo durante una 'reunión clave de enlace' en el contexto de las operaciones antiterroristas que llevan a cabo ambos países.

Asimismo, Tom Barrack, enviado especial de EE. UU. para Siria, precisó que el objetivo del ataque fue 'una patrulla conjunta entre Estados Unidos y el gobierno sirio'. En una publicación en X, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, destacó que “las fuerzas aliadas eliminaron al salvaje que perpetró el ataque”.

"Lamentamos la pérdida de tres grandes patriotas estadounidenses en Siria: dos soldados y un intérprete civil. Asimismo, oramos por los tres soldados heridos, quienes, como se acaba de confirmar, se encuentran bien", señaló Trump en Truth Social. Es la primera ocasión en que se reporta un suceso de esta naturaleza en Siria desde que, hace un año, una coalición islamista asumió el poder.

Operaciones militares en Siria contra el Estado Islámico

La agencia oficial siria Sana reportó que la delegación fue objeto de disparos mientras realizaba una visita a la región desértica de Palmira, en Siria. Parnell compartió que el contingente militar de Estados Unidos estaba desplegado en Palmira con el objetivo de brindar "apoyo a las operaciones en curso contra ISIS y de contraterrorismo en la región".

El Ministerio del Interior de Siria comunicó que había alertado a la coalición encabezada por EE. UU. sobre una posible infiltración de combatientes del Estado Islámico. "Hubo advertencias previas del comando de seguridad interna a las fuerzas aliadas en la región desértica", dijo el portavoz del ministerio, Anwar al Baba.

El grupo yihadista Estado Islámico mantuvo el control sobre la región de Palmira hasta su derrota en Siria, ocurrida en 2019, gracias a una coalición internacional. Sin embargo, a pesar de esta derrota, los combatientes que se han refugiado en el extenso desierto sirio continúan realizando ataques esporádicos.

