Mundo

Corina Machado ratifica que asumirá como vicepresidenta en un gobierno de Edmundo González: “Maduro va a salir”

La Nobel de la Paz también relató que, camino a Oslo para recibir el galardón, hubo momentos en los que temió por su vida.

María Corina Machado llegó a Noruega para recibir el Premio Nobel de la Paz. Foto: AFP
María Corina Machado llegó a Noruega para recibir el Premio Nobel de la Paz. Foto: AFP

La líder opositora, María Corina Machado, afirmó este viernes que asumirá como vicepresidenta de Venezuela en un gobierno liderado por Edmundo González Urrutia, luego de la transición democrática. En una conferencia de prensa, tras recibir el Premio Nobel de la Paz, Machado aseguró que estará donde el pueblo le necesite.  

“Yo voy a estar donde el pueblo de Venezuela ya decidió cuando eligió de manera abrumadora como su presidente a Edmundo González Urrutia, quien me ha pedido que asuma la responsabilidad de ser vicepresidenta de Venezuela”, afirmó. Para Machado, cualquier negociación debe pasar por el reconocimiento del resultado electoral. "El régimen tiene aún esa opción. Lo que hemos dicho es que Maduro va a salir con o sin negociación", agregó.

FAVORES EN EL IRTP, AFERRADOS EN EL PODER Y ESCÁNDALO EN CHICLAYO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

La transición de Venezuela

La opositora también indicó que no solo la administración del presidente Trump, sino muchos otros gobiernos en América Latina, Europa y otras partes del mundo esperan la democracia en su país. Sostuvo que estos actores analizan el contexto político y el impacto regional.

“En otras partes del mundo ya se están preparando para la transición que avanza a la democracia en Venezuela. Por muchas razones, una de ellas es precisamente la migración. Millones de venezolanos que se han visto obligados a dejar su país y que también ya se están preparando haciendo sus maletas para volver”, declaró.

Machado temió por su vida

Machado contó que temió por su vida para salir de su país, en un viaje que le tomó ir por cielo, mar y tierra, para llegar este jueves a Noruega a recibir el Nobel de la Paz. La líder no quiso dar detalles a la prensa de quienes le ayudaron en su periplo para no comprometer a aquellas personas.

"Hubo momentos que sentí que había riesgo real para mi vida, y que fue un momento también muy espiritual porque, al final, simplemente sentí que estaba en las manos de Dios", dijo. "La parte personal y humana, sí puedo decirles que fueron horas muy intensas donde hubo momentos que sé que había riesgo real", explicó.

Agregó que cuando se preparaba para dejar su país, donde ha vivido en la clandestinidad desde agosto 2024, se dijo: "Será lo que el Señor decida". 

El 'aterrador' viaje de Machado desde Venezuela

La Nobel de la Paz habría enfrentado una larga y “aterradora” travesía marítima nocturna para abandonar Venezuela, según relató Bryan Stern, director de una organización humanitaria de rescate, en una entrevista concedida el jueves a CBS News. De acuerdo con The Wall Street Journal, Machado salió el lunes por la mañana de la periferia de Caracas disfrazada y usando una peluca, y logró llegar hasta un pequeño pueblo pesquero en la costa tras superar diez puestos de control militar.

Desde ese punto, el martes emprendió una arriesgada travesía por un Caribe agitado, siendo trasladada durante la noche desde un pequeño bote pesquero —que había perdido su baliza GPS— hacia otra embarcación que continuó la ruta hasta Curazao. El mismo medio señala que el ejército estadounidense fue informado del desplazamiento, en un contexto en el que, desde septiembre, Washington ha lanzado operaciones contra presuntas narcolanchas en la zona, acciones que han dejado al menos 87 muertos.

Por ahora, ni Machado ni su equipo han querido precisar cuánto tiempo permanecerá en Noruega ni cuáles serán sus próximos movimientos.

