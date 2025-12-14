Bernardo Moreno es un senador de origen colombiano que recientemente generó controversia por proponer la eliminación de la doble nacionalidad para los residentes en Estados Unidos. El proyecto de ley otorgaría un plazo de un año a quienes posean múltiples nacionalidades para que renuncien a sus segundas ciudadanías.

"Ser ciudadano estadounidense es un honor y un privilegio, y si quieres serlo, es cuestión de todo o nada. Es hora de acabar con la doble nacionalidad para siempre", declaró Moreno. El senador republicano por el estado de Ohio adquirió la nacionalidad estadounidense a los 18 años y renunció a su ciudadanía colombiana. Además, es un ferviente partidario del presidente Donald Trump.

La llegada del Bernie Moreno a EE. UU.

La historia del senador por Ohio empezó cuando sus padres decidieron trasladarse a Florida en 1971. En ese entonces, solo tenía 5 años. Su éxodo sorprende porque su familia poseía importantes propiedades en Colombia. Por ejemplo, destaca una vivienda que actualmente alberga la embajada de Alemania en Bogotá.

Durante la campaña para el Senado, Moreno contó que su padre ocupó el cargo de ministro de Salud y fue médico del expresidente Misael Pastrana Borrero. En un episodio del podcast de Up2, el político republicano recordó cómo su madre empacó 23 maletas para trasladar a sus siete hijos a Fort Lauderdale, Florida. Posteriormente, su padre se les uniría.

"En realidad, vinimos a Estados Unidos para que mi madre nos mostrara cómo era vivir el 'sueño americano', que consiste en empezar con cierta modestia, una vida de clase media baja, y luego depende de ti alcanzar la riqueza, sin que te la den", comentó Moreno en Up2. En su juventud, Moreno estudió en la Universidad de Michigan y, en 2005, se dedicó al sector automotriz.

Su nueva pasión lo impulsó a invertir todos sus ahorros en un concesionario de Mercedes-Benz. Con el tiempo, su visión empresarial le permitió expandir este negocio y convertirlo en una extensa cadena que abarca diversas marcas, entre ellas Nissan, Volkswagen, Acura y Mini. Al consolidar su éxito, ingresó al mundo del blockchain para fundar una empresa dedicada a la digitalización de los títulos de vehículos.

La carrera política de Bernie Moreno en el partido del elefante

Antes de incursionar en el ámbito político, el empresario automotriz manifestó su postura sobre la urgencia de reformar el sistema migratorio en Estados Unidos. Propuso que dicho sistema valorara las cualificaciones profesionales de los solicitantes y que brindara una vía hacia la legalización para los millones de indocumentados que residen en el país.

En la campaña electoral de 2016, Moreno expresó críticas directas hacia el entonces candidato a la presidencia, Trump, según un reportaje de la cadena NBC, publicado en 2021. Cuando lo invitaron a reunirse con el entonces director del Partido Republicano, Reince Priebus, no dudó en expresar sus cuestionamientos.

"¡Soy un firme defensor del partido! Pero… si Donald Trump es nominado, lo consideraré una toma de control hostil y dejaré de asociarme con ese nuevo Partido Republicano", subrayó. Ante la creciente influencia del magnate tras sus múltiples triunfos en las primarias de 2016, Moreno intensificó sus críticas hacia el actual mandatario.

"Le voy a dar mi apoyo a candidatos individuales, pero no soy capaz de apoyar a un partido en el que el líder es ese maniático", afirmó el senador. No obstante, experimentó un cambio de fortuna en su carrera política durante su primer intento de acceder al Congreso en la primaria estatal de Ohio en 2022.

Tras dialogar con Trump, decidió retirar su candidatura, lo que permitió que el actual vicepresidente, J.D. Vance, obtuviera el escaño. Sin embargo, en abril de 2024, Moreno hizo pública su intención de postularse nuevamente para un escaño en el Legislativo y recibió el respaldo del exmandatario.

La campaña de Moreno se centró en principios conservadores. "Somos un país soberano", sostuvo en una entrevista con una cadena local de Ohio. "Vamos a tener una frontera segura. Vamos a tener dominio energético. Vamos a hacer acuerdos comerciales que beneficien a EE. UU. Nos vamos a asegurar de que tengamos seguridad en todo el mundo", agregó.

Moreno ha manifestado su postura en contra del aborto. "Soy 100% pro vida sin excepciones", mencionó. En el contexto de las políticas estadounidenses que afectan a su país natal, Moreno ha criticado al gobierno de Gustavo Petro y planteó una legislación que busca sancionar tanto al mandatario como a su gabinete. En respuesta, el presidente colombiano calificó a Moreno de 'apátrida' y lo acusó de haber solicitado a Trump que bloqueara a su país.