La Fed baja tasas por tercera vez: por qué y qué dice sobre la economía de EE.UU.

La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) volvió a bajar su tasa de interés este miércoles para evitar que el mercado laboral siga enfriándose. Sin embargo, y según interpretaciones de medios internacionales, el presidente del banco central, Jerome Powell, dejó entrever que este podría ser el último recorte “por ahora”, ya que afirmó que será más difícil justificar reducciones adicionales de tasas.

Con esta decisión, la Fed recortó su tasa de referencia en 0,25 puntos por tercera vez consecutiva, llevándola al rango 3,5% – 3,75%, el nivel más bajo en más de tres años. En total, la Fed ya ha bajado 75 puntos básicos solo en 2025 y 175 puntos desde los máximos de 2023.

Pero la decisión llegó con ruido interno: tres funcionarios votaron en contra, la mayor cifra de disidencias desde 2019. El gobernador Stephen Miran quería un recorte más fuerte (0,50 puntos), mientras que Jeffrey Schmid (Kansas City) y Austan Goolsbee (Chicago) preferían no mover la tasa. Es la cuarta reunión seguida en la que la Fed no vota de forma unánime, algo poco común.

¿Por qué bajan las tasas si la inflación sigue alta?

Powell explicó que el banco central está haciendo un “equilibrio complicado”:

Por un lado, la inflación sigue por encima del 2% , en parte por los aranceles del presidente Donald Trump, que están encareciendo varios productos.

, en parte por los aranceles del presidente Donald Trump, que están encareciendo varios productos. Pero por otro lado, el empleo se está debilitando. Hay menos creación de trabajo, el desempleo subió sobre todo para jóvenes y minorías, y la propia Fed sospecha que las cifras oficiales están sobreestimando los nuevos empleos.

Powell incluso dijo que, una vez se revisen los datos, es posible que Estados Unidos haya tenido meses con creación de empleo negativa, algo serio para la economía. Por eso, asegura, la Fed no quiere “frenar el empleo” manteniendo tasas demasiado altas.

Aun así, insistió en que el compromiso con la inflación del 2% sigue intacto: “Todos deben entender que vamos a lograr una inflación del 2%. Pero el mercado laboral también está bajo presión”, afirmó.

¿Por qué la Fed podría pausar los recortes?

Aunque la Fed recortó la tasa, su mensaje fue claro: ya entraron a zona de pausa.

Tres señales lo muestran:

El comunicado cambió de tono. Ahora dice que analizarán con más cuidado el “alcance y el momento” de cualquier recorte adicional. Este mismo lenguaje usaron en diciembre de 2024 cuando anunciaron una pausa. Powell dijo que ya están cerca de una tasa “neutral”, es decir, un nivel que no acelera ni frena la economía. Traducción: ya no hay espacio para seguir bajando solo por “gestión de riesgos”. Las proyecciones internas siguen divididas.

El famoso “dot plot”, donde cada miembro proyecta la tasa futura, muestra una Fed partida en dos: Un grupo grande quiere cero o un recorte más.

más. Otro grupo quiere más recortes, aunque minoritario.

El miembro más “dovish”, Miran, incluso proyectó seis recortes para 2026, aunque dejará su puesto en febrero.

Otro dato: el próximo año cambian varios votantes del comité, y quienes entran se han mostrado más cautos. Eso también empuja hacia una pausa.

Inflación, crecimiento y aranceles: la mezcla complicada

La Fed revisó al alza el crecimiento económico esperado para 2025 y 2026, gracias a:

un consumo más resistente,

mayores inversiones (sobre todo en centros de datos e IA),

y un impulso fiscal fuerte.

Sobre la inflación, el mensaje fue mixto:

baja ligeramente ,

, pero está inflada artificialmente por los aranceles de Trump. Powell cree que ese efecto será “de una sola vez” y que podría tocar techo hacia el primer trimestre de 2026… siempre y cuando no haya nuevos aranceles.

¿Y qué pasa con la liquidez y los mercados?

La Fed anunció que, terminado el proceso de reducción del balance (QT), comenzará a comprar 40.000 millones de dólares en T-bills mensuales. Esto no cambia su postura de política monetaria: simplemente garantiza que haya suficiente liquidez en el sistema.

Los mercados reaccionaron leyendo el mensaje como algo más “suave”:

las tasas de los bonos cayeron entre 5 y 7 puntos básicos,

el dólar se debilitó ligeramente,

y las bolsas en EE.UU. y Europa abrieron con ganancias.

¿Qué viene ahora?

Powell dijo que las próximas semanas serán claves. El Gobierno publicará los datos de empleo e inflación retrasados por el cierre federal, y esos números pueden mover todas las proyecciones.

Por ahora, la Fed tiene una consigna: pausa, observar y no apurarse. La economía de EE. UU. sigue en un equilibrio frágil donde el empleo se enfría, la inflación resiste y la política comercial presiona. La pelea interna de la Fed refleja ese dilema.