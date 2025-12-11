Durante el mes de diciembre, el cielo nocturno de Estados Unidos ofrecerá un espectáculo único con el punto máximo de actividad de la lluvia de meteoros Gemínidas. Según reportes de la American Meteor Society y la Planetary Society, este fenómeno podrá ser apreciado desde ambos hemisferios, siempre que las condiciones climáticas sean favorables, con la posibilidad de observar hasta 120 meteoros por hora.

Considerada por astrónomos como una de las lluvias de estrellas más espectaculares del año, las Gemínidas destacan por la intensidad de sus destellos, la luminosidad que proyectan y la variedad de colores que presentan al cruzar la atmósfera terrestre. Estos meteoros pueden alcanzar velocidades cercanas a los 193 kilómetros por segundo.

¿Cuándo será el punto máximo de la lluvia de meteoros Gemínidas?

La lluvia de meteoros Gemínidas podrá observarse hasta el 20 de diciembre, con su punto máximo durante las noches del 13 y 14, de acuerdo con la American Meteor Society y National Geographic.

Durante esas fechas, la Luna estará en fase menguante, con una iluminación de entre el 25% y el 30%, y aparecerá en el cielo aproximadamente a las 2.00 a. m., hora local.

Aunque su brillo podría afectar ligeramente la visibilidad de algunos meteoros, especialistas explican que aún será posible disfrutar del evento celeste si se toman medidas sencillas, como dirigir la vista hacia el oeste una vez que la Luna haya salido.

¿Cómo observar la lluvia de meteoritos de la mejor forma posible?

Rubert Lunsford, editor de la revista de la Sociedad Americana de Meteoritos, sugiere a quienes deseen observar la lluvia de meteoros que elijan entre dos momentos: hacerlo antes de que la Luna aparezca en el cielo o, si ya ha salido, dirigir la mirada hacia el oeste para reducir el impacto de su luz en la visibilidad. “Dado que las tasas más altas ocurren cerca de las 2h, la mayoría de las personas mirará hacia el este antes de esa hora y luego girará hacia el oeste para evitar la luz lunar”, explicó el especialista.

Las Gemínidas reciben su nombre de la constelación de Géminis, ya que los meteoros parecen surgir desde esa zona del cielo. Sin embargo, astrónomos aclaran que el fenómeno se extiende por todo el firmamento, por lo que no es necesario limitar la mirada a un punto específico. La NASA recomienda buscar un espacio oscuro, alejado de las luces de la ciudad, llevar ropa adecuada para el frío y recostarse para tener un campo visual amplio.

Además, se aconseja comenzar la observación alrededor de las 10.00 p. m., cuando el radiante de la lluvia alcanza mayor altura y la interferencia de la luz lunar aún es mínima. Un detalle importante para aprovechar al máximo la experiencia es permitir que la vista se acostumbre a la oscuridad. Para ello, lo ideal es esperar entre 20 y 30 minutos sin exponerse a luces brillantes.

¿De dónde proceden las Gemínidas?

A diferencia de la mayoría de lluvias de meteoros, que suelen generarse a partir de cometas, las Gemínidas provienen de un objeto celeste muy particular: el asteroide 3200 Faetón. Se trata de un cuerpo rocoso de unos seis kilómetros de diámetro que ha llamado la atención por su comportamiento poco común.

De acuerdo con Qicheng Zhang, astrónomo del Observatorio Lowell en Arizona, Faetón se acerca al Sol a una distancia menor que la de Mercurio. Y aunque no es un cometa, desarrolla una ligera cola al aproximarse a nuestra estrella, un rasgo más típico de estos últimos.

Una de las características más destacadas de Faetón es que el material que libera es más grande y sólido en comparación con el de los cometas. Gracias a ello, los meteoros que genera pueden resistir más tiempo al entrar en la atmósfera terrestre, lo que se traduce en destellos más intensos y duraderos en el cielo.