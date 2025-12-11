HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Rusia exige explicaciones a EE.UU. por incautación de petrolero frente a costas de Venezuela

Por su parte, el presidente ruso, Vladímir Putin, reafirmó su apoyo a Nicolás Maduro y la colaboración entre Rusia y Venezuela en una reciente conversación telefónica.

Rusia exigió explicaciones a Estados Unidos por incautación de petrolero.
Rusia exigió explicaciones a Estados Unidos por incautación de petrolero. | Composición LR

El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, exigió a Estados Unidos ofrecer una explicación razonable sobre la reciente incautación de un buque petrolero frente a las costas de Venezuela. La embarcación transportaba crudo venezolano con destino a Cuba.

Durante su participación en un debate celebrado en la embajada rusa en torno al proceso de paz en Ucrania, Lavrov expresó. "Realmente espero que Estados Unidos, aunque se considera con derecho a realizar tales operaciones, explique de alguna manera, por respeto a los demás miembros de la comunidad mundial, qué hechos los llevaron a tomar tales acciones".

Rusia detiene uno de los mayores ataques con drones lanzados por Ucrania desde el inicio de la guerra

lr.pe

No sabe cómo ve EE.UU. la situación de Venezuela

Lavrov también expresó su incertidumbre sobre la posición actual de Washington respecto a Caracas, al señalar que dispone de poca información al respecto.“Lo único que sé es que el presidente Trump ha hablado públicamente exigiendo un cambio de régimen o la renuncia voluntaria de Nicolás Maduro", expresó.

Además, el funcionario mencionó que la empresa Chevron continúa operando en territorio venezolano y adquiriendo petróleo de ese país. En ese contexto, planteó una interrogante: ¿Qué volúmenes ilegales de este tipo de combustible había en este petrolero? Necesitamos esclarecerlo de alguna manera”.

Por otro lado, el canciller ruso subrayó que Moscú busca que los debates internacionales en torno a la lucha contra el narcotráfico y la seguridad en el ámbito marítimo se desarrollen de forma colectiva. Afirmó que estas acciones no deben quedar en manos de decisiones unilaterales, a fin de que ninguna nación quede excluida.

Donald Trump afirma que Rusia tiene ventajas en las negociaciones para alcanzar la paz con Ucrania

lr.pe

La incautación del buque petrolero

El último miércoles, tropas estadounidenses interceptaron un buque petrolero de gran tamaño frente a las costas de Venezuela, en lo que el presidente Trump describió como la mayor confiscación de este tipo realizada por su país. 

La operación fue confirmada por la Casa Blanca y provocó una reacción inmediata en los mercados internacionales. Tras conocerse el despliegue militar estadounidense en aguas cercanas al Caribe venezolano, el precio del petróleo experimentó un leve aumento.

Horas después, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, difundió un video que muestra el momento en que efectivos militares descendían desde helicópteros para abordar el navío. Según precisó, la operación fue ejecutada de forma conjunta por el FBI, el Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional y la Guardia Costera.

Estados Unidos sanciona a tres sobrinos de Maduro y buques que transportan petróleo venezolano

lr.pe

El respaldo de Putin a Maduro

El presidente ruso, Vladímir Putin, mantuvo una conversación telefónica con Nicolás Maduro, según confirmó la agencia de noticias rusa TASS. Durante la llamada, ambos mandatarios abordaron asuntos vinculados con la colaboración económica, así como la implementación de proyectos bilaterales en diversas áreas.

Asimismo, según el comunicado del Kremlin, “los jefes de Estado intercambiaron opiniones sobre el desarrollo de las amistosas relaciones ruso-venezolanas, en línea con el acuerdo de asociación estratégica y cooperación, que entró en vigor en noviembre de 2025”. El Acuerdo de Asociación Estratégica y Cooperación se firmó en mayo de este año en Moscú y contempla colaboración en los ámbitos comercial, económico, energético, financiero, cultural y humanitario.

El Kremlin también informó Putin expresó su respaldo al pueblo de Venezuela y mostró su apoyo a las medidas adoptadas por el régimen venezolano para defender la soberanía y los intereses nacionales ante el aumento de la presión internacional. Este diálogo representa el primer intercambio directo entre ambos jefes de Estado desde que se agudizaron las tensiones con Estados Unidos.

