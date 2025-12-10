Crecen más las tensiones entre el gobierno de Donald Trump y el régimen de Nicolás Maduro, pero ahora por petróleo. | AFP

Donald Trump afirmó este miércoles que la Guardia Costera de Estados Unidos incautó un buque petrolero frente a las costas de Venezuela. El presidente estadounidense ha ordenado un aumento masivo de tropas en la región, incluido un portaaviones, aviones de combate y decenas de miles de tropas.

“Acabamos de incautar un petrolero en la costa de Venezuela, un petrolero enorme, muy grande; de ​​hecho, el más grande jamás incautado”, declaró Trump a la prensa. “Y están sucediendo otras cosas, así que lo verán más adelante”, añadió.