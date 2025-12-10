HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO el Real Madrid vs. Manchester City
Sigue EN VIVO el Real Madrid vs. Manchester City     Sigue EN VIVO el Real Madrid vs. Manchester City     Sigue EN VIVO el Real Madrid vs. Manchester City     
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo hoy, 10 de diciembre | LR+ Noticias

Mundo

Donald Trump anuncia que Estados Unidos incautó un buque petrolero frente a las costas de Venezuela

La confiscación ocurre después de que Trump declarase que los días de Nicolás Maduro "están contados".

Crecen más las tensiones entre el gobierno de Donald Trump y el régimen de Nicolás Maduro, pero ahora por petróleo.
Crecen más las tensiones entre el gobierno de Donald Trump y el régimen de Nicolás Maduro, pero ahora por petróleo. | AFP

Donald Trump afirmó este miércoles que la Guardia Costera de Estados Unidos incautó un buque petrolero frente a las costas de Venezuela. El presidente estadounidense ha ordenado un aumento masivo de tropas en la región, incluido un portaaviones, aviones de combate y decenas de miles de tropas.

“Acabamos de incautar un petrolero en la costa de Venezuela, un petrolero enorme, muy grande; de ​​hecho, el más grande jamás incautado”, declaró Trump a la prensa. “Y están sucediendo otras cosas, así que lo verán más adelante”, añadió.

TE RECOMENDAMOS

RMP, JULIANA OXENFORD, MANUELA CAMACHO Y PEDRO SALINAS EN VIVO | SÚMATE A LA REPÚBLICA
Notas relacionadas
Arrestan a Luis Arce Catacora, expresidente de Bolivia, por casos de corrupción en La Paz

Arrestan a Luis Arce Catacora, expresidente de Bolivia, por casos de corrupción en La Paz

LEER MÁS
María Corina Machado no llegó a Oslo para la ceremonia del Nobel de la Paz y su hija recibió el galardón

María Corina Machado no llegó a Oslo para la ceremonia del Nobel de la Paz y su hija recibió el galardón

LEER MÁS
Tailandia escala el conflicto contra Camboya por mar, cielo y tierra: más de 500.000 personas evacuan

Tailandia escala el conflicto contra Camboya por mar, cielo y tierra: más de 500.000 personas evacuan

LEER MÁS
Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

LEER MÁS
¿Cómo saber si mi billete de 1 dólar cuesta 150.000 dólares?

¿Cómo saber si mi billete de 1 dólar cuesta 150.000 dólares?

LEER MÁS
La familia real más rica del mundo que supera 4 veces la fortuna de Elon Musk y Bill Gates juntos: un imperio petrolero clave para USA

La familia real más rica del mundo que supera 4 veces la fortuna de Elon Musk y Bill Gates juntos: un imperio petrolero clave para USA

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Arrestan a Luis Arce Catacora, expresidente de Bolivia, por casos de corrupción en La Paz

Arrestan a Luis Arce Catacora, expresidente de Bolivia, por casos de corrupción en La Paz

LEER MÁS
Peruanos son contratados en España como choferes ante creciente demanda: “En Perú ganaba S/3.000. Aquí recibo entre 2.000 y 2.500 euros”

Peruanos son contratados en España como choferes ante creciente demanda: “En Perú ganaba S/3.000. Aquí recibo entre 2.000 y 2.500 euros”

LEER MÁS
María Corina Machado no llegó a Oslo para la ceremonia del Nobel de la Paz y su hija recibió el galardón

María Corina Machado no llegó a Oslo para la ceremonia del Nobel de la Paz y su hija recibió el galardón

LEER MÁS
El país de América Latina con la economía que más crece en 2025, según la OCDE: no es Brasil ni México

El país de América Latina con la economía que más crece en 2025, según la OCDE: no es Brasil ni México

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Delia Espinoza: "Si me están persiguiendo de esta manera absurda, quiere decir que mis denuncias tienen certeza"

Boca Juniors vs Racing EN VIVO por semifinales del Torneo Clausura de Argentina via ESPN y TNT Sports

Elecciones 2026: José Williams será candidato presidencial de Avanza País tras renuncia de Phillip Butters

Mundo

Lula da Silva supera a hijo de Bolsonaro en encuesta de elecciones presidenciales en Brasil

Maduro ofrece acuerdos de cooperación a países vecinos en medio de tensiones con EE. UU. por escalada militar cerca a Venezuela

¿Cuál es el panorama migratorio en Chile? Periodista chileno revela la verdadera situación actual en la frontera entre Arica y Tacna

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza: "Si me están persiguiendo de esta manera absurda, quiere decir que mis denuncias tienen certeza"

Elecciones 2026: José Williams será candidato presidencial de Avanza País tras renuncia de Phillip Butters

Tomás Gálvez y sus cambios en la Fiscalía: designaciones y remociones en medio de crisis institucional

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025