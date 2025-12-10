Donald Trump anuncia que Estados Unidos incautó un buque petrolero frente a las costas de Venezuela
La confiscación ocurre después de que Trump declarase que los días de Nicolás Maduro "están contados".
Donald Trump afirmó este miércoles que la Guardia Costera de Estados Unidos incautó un buque petrolero frente a las costas de Venezuela. El presidente estadounidense ha ordenado un aumento masivo de tropas en la región, incluido un portaaviones, aviones de combate y decenas de miles de tropas.
“Acabamos de incautar un petrolero en la costa de Venezuela, un petrolero enorme, muy grande; de hecho, el más grande jamás incautado”, declaró Trump a la prensa. “Y están sucediendo otras cosas, así que lo verán más adelante”, añadió.