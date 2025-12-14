HOYSuscripcion LR Focus

Chile elige HOY a su nuevo presidente: sigue EN VIVO la segunda vuelta     
USCIS endurece requisitos para inmigrantes: tu solicitud sería rechazada por este error en tu foto de identidad

El USCIS implementó una nueva medida que limita la vigencia de las fotografías para formularios migratorios como la Green Card o la naturalización.

USCIS estableció una nueva medida que limita la vigencia de las fotos para formularios migratorios.
USCIS estableció una nueva medida que limita la vigencia de las fotos para formularios migratorios. | Composición LR

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) implementó de forma inmediata una nueva política que afecta a diversos formularios migratorios que exigen verificar la apariencia física de los solicitantes, incluidos los trámites de residencia permanente (Green Card) y naturalización.

Con este cambio, la agencia federal estableció nuevas normas que limitan la vigencia de las fotografías presentadas para obtener documentos migratorios. Desde ahora, únicamente se aceptarán imágenes de rostros que hayan sido tomadas dentro de los tres años previos a la fecha de envío de un formulario.

¿Qué establece el Manual de Políticas de USCIS?

De acuerdo con la información de USCIS, las nuevas directrices incluidas en su Manual de Políticas eliminan la posibilidad de que los solicitantes presenten sus propias fotos. A partir de ahora, solo se aceptarán imágenes tomadas directamente por el personal del USCIS o por proveedores autorizados, a fin de asegurar que sean actuales, precisas y confiables.

La institución subrayó que estos procedimientos de control y verificación son fundamentales para proteger la transparencia y legitimidad del sistema migratorio de Estados Unidos. Además, recordó que durante la emergencia sanitaria provocada por la COVID-19 se implementaron medidas excepcionales que permitieron reutilizar fotografías con hasta 10 años de antigüedad, incluso si el aspecto físico del solicitante había cambiado notablemente.

¿A qué grupo de inmigrantes afectará la nueva medida?

Este cambio en la política responde a las prioridades del Departamento de Seguridad Nacional por modernizar los sistemas de verificación de identidad y reforzar la seguridad en la emisión de documentos oficiales. En ese sentido, el USCIS indicó que algunos procesos migratorios requieren obligatoriamente la captura de una fotografía actual, sin importar la fecha en que fue tomada la imagen anterior del solicitante o peticionario.

Entre ellos, figuran los formularios como la Solicitud de Naturalización (Formulario N-400), la Solicitud de Certificado de Ciudadanía (Formulario N-600), el Formulario I-90 para reemplazo de la Green Card y el Formulario I-485 para el ajuste de estatus. En estos casos, ya se contempla la toma de nuevos datos biométricos, incluyendo una fotografía actualizada, como parte del proceso.

Cambios de USCIS en la política migratoria

Como parte de una serie de nuevas disposiciones migratorias de USCIS, se destacan las siguientes medidas:

  • Suspensión indefinida de solicitudes de Green Card, permisos laborales, ciudadanía y otros trámites migratorios para ciudadanos de 19 países considerados sensibles, como Cuba, Venezuela, Haití, y varias naciones de Asia y África.
  • Todas las solicitudes de asilo quedan paralizadas hasta que finalice su revisión.
  • Los casos de asilo aprobados durante el gobierno de Joe Biden serán reevaluados.
  • La toma de datos biométricos será obligatoria para toda persona no ciudadana que ingrese o salga de Estados Unidos.
  • La vigencia del permiso de trabajo se reduce de cinco años a solo 18 meses.
  • Se investigará a los solicitantes de visas H-1B y H-4 mediante el análisis de sus redes sociales.
