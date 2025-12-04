HOYSuscripcion LR Focus

El protagonismo de América Latina en el mercado global de minerales: ¿qué países lideran la producción y reservas?

﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿Los países de Latinoamérica aprovechan que su territorio goza de abundantes reservas de cobre, oro, litio y más. En algunos casos, dominan sectores de los metales frente a potencias mundiales.

Los países de América Latina dominan la producción mundial de diversos metales clave.
Los países de América Latina dominan la producción mundial de diversos metales clave.

Los minerales son recursos clave que las principales potencias del mundo demandan para abastecer sus economías locales. En este contexto, América Latina es un proveedor estratégico de cobre, oro, litio y otras materias primas que juegan un rol fundamental en sectores como el tecnológico y el energético.

Con la demanda mundial en crecimiento, Argentina, Chile, Perú, México y otros países latinoamericanos aprovechan su sólido sector minero para exportar los metales clave. Además, sus notables reservas bajo el suelo les permitirán asegurar una posición dominante en el futuro, las cuales también siguen atrayendo nuevas inversiones.

lr.pe

Los países de América Latina que lideran la producción mundial de metales clave

El cobre es el mineral por excelencia de América Latina. El informe 'Mineral Commodity Summaries 2025' del Servicio Geológico de los Estados Unidos reveló que Chile dominó la producción mundial en 2024 con 5,3 millones de toneladas. Perú perdió el segundo lugar del ranking, pero aportó 2,6 millones, quedando detrás de la República Democrática del Congo (3,3 millones).

Otro importante productor de la región es México, que contribuyó con 700.000 toneladas. Sin embargo, Latinoamérica carece de una industria para brindar valor agregado al metal rojo. Por ejemplo, China lideró la producción de cobre refinado con 12 millones de toneladas, las cuales las empresas compran para fabricar sus productos. En cambio, Chile produjo 1,9 millones de este tipo de cobre y Perú hizo 390.000 toneladas.

El informe expuso que América Latina ostenta una producción estratégica en la producción mundial de plata. En primer lugar está México, con más de 6.000 toneladas, y lleva 16 años en esta posición, según el Estudio Mundial de la Plata 2025. Asimismo, cuatro de los seis principales productores fueron de la región.

Principales productores de plata a nivel mundial

  1. México: 6.300 toneladas.
  2. China: 3.300 toneladas.
  3. Perú: 3.100 toneladas.
  4. Bolivia: 1.300 toneladas.
  5. Polonia: 1.300 toneladas.
  6. Chile: 1.200 toneladas.
  7. Rusia: 1.200 toneladas.
  8. Estados Unidos: 1.100 toneladas.
  9. Australia: 1.000 toneladas.
  10. Kazajistán: 1.000 toneladas.
  11. Argentina: 800 toneladas.
  12. India: 800 toneladas.

Con el impulso de la transición energética, el litio ha ganado protagonismo por ser indispensable como insumo en vehículos eléctricos y almacenamiento de energías renovables. Chile fue el segundo productor mundial del 'oro blanco' con 49.000 toneladas, por detrás de Australia (88.000 toneladas). En la región, le siguieron Argentina (18.000 toneladas) y Brasil (10.000 toneladas).

México también es un valioso actor en la industria del oro. Extrajo 130 toneladas en 2024, por lo que fue el séptimo productor mundial, que tiene junto a China (380 toneladas) a la cabeza. A nivel regional, le siguieron Perú (100 toneladas), Brasil (70 toneladas) y Colombia (60 toneladas).

PUEDES VER: El país de América Latina que más produce y consume arroz en el mundo junto a China: superó más de 3 veces a Perú y Colombia

lr.pe

Las enormes reservas de metales en América Latina que dominan a nivel global

El informe del Servicio Geológico de EE. UU. evidenció que Chile y Perú son los dos países con más reservas mundiales de cobre, sumando 290 millones de toneladas sin extraer del suelo. Ambos acaparan casi el 30% y, si se suma a México, la cifra se eleva al 35%.

Ranking de los países con más reservas de cobre

  1. Chile: 190.000
  2. Perú: 100.000
  3. Australia: 100.000
  4. Congo: 80.000
  5. Rusia: 80.000
  6. México: 53.000
  7. Estados Unidos: 47.000
  8. China: 41.000
  9. Polonia: 34.000
  10. Indonesia: 21.000

Con respecto a la plata, Perú goza de las mayores reservas, ya que más de la quinta parte (21,88%) de este metal sin extraer se ubica en territorio peruano. Entre los once primeros lugares, se encuentran México (5,78%), Chile (4,06%), Bolivia (3,44%) y Argentina (1,02%). El total global asciende a 640.000 toneladas.

  1. Perú: 140.000
  2. Australia: 94.000
  3. Rusia: 92.000
  4. China: 70.000
  5. Polonia: 61.000
  6. México: 37.000
  7. Chile: 26.000
  8. Estados Unidos: 23.000
  9. Bolivia: 22.000
  10. India: 8.000
  11. Argentina: 6.500

El litio está presente en abundantes cantidades dentro del suelo latinoamericano. Por ello, se acuñó el término 'triángulo del litio' para la zona ubicada en Sudamérica, que comprende Argentina, Bolivia y Chile. Por un lado, el estudio organizó los datos según las reservas ya comprobadas, donde Chile (9,3 millones de toneladas) y Argentina (4 millones de toneladas) suman más del 44% de los recursos vírgenes.

Sin embargo, el informe contempla mayores cantidades, pero no está comprobado que sean económicamente explotables. En este caso, los países de la región cuentan con:

  • Argentina: 23 millones de toneladas
  • Bolivia: 23 millones de toneladas
  • Chile: 11 millones de toneladas
  • México, 1,7 millones de toneladas
  • Brasil: 1,3 millones de toneladas
  • Perú: 1 millones de toneladas

En cuanto al oro, América Latina se encuentra mucho más abajo a nivel de reservas. Perú (2.500 toneladas) y Brasil (2.400 toneladas) ocupan el octavo y noveno lugar, respectivamente. En el puesto número 12 está México con 1.400 toneladas.

