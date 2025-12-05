HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

El país de América Latina que más depende de las remesas: no es México ni El Salvador, según el Banco Interamericano de Desarrollo

Estados Unidos es el principal punto de origen del flujo de remesas en dólares que llega a Latinoamérica y México es el país que más dinero recibe en términos absolutos.

México es el país de América Latina que más remesas en dólares recibe, según el BID.
México es el país de América Latina que más remesas en dólares recibe, según el BID.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) publicó un informe que expone el flujo de remesas a los países de América Latina y el Caribe en 2025. Así, la organización resaltó que, para este año, se proyecta un récord de envíos, por lo que se registrarían 16 años de resultados positivos e ininterrumpidos.

Además, el BID explicó que las remesas contribuyen a mejorar las condiciones de vida en los países que las reciben. Por ejemplo, más de cuatro millones de personas en siete países pasaron de pobreza extrema a pobreza relativa. Sin embargo, la organización precisó que la mayor parte de estas transferencias se destina a hogares que no son pobres, aunque, si no las recibieran, podrían serlo.

El protagonismo de América Latina en el mercado global de minerales: ¿qué países lideran la producción y reservas?

El país de América Latina cuya economía es más dependiente de las remesas

El Banco Interamericano de Desarrollo indicó que Honduras lideró el dato de remesas como proporción del Producto Interno Bruto (PIB) en 2025, con 30,4%. De esta manera, casi un tercio de la economía hondureña depende del dinero que envían sus ciudadanos que residen en el extranjero.

Este año, el país de Centroamérica recibió casi US$12.000 millones en remesas, lo que significó un aumento del 26% en comparación con 2024. Por su parte, el BID identificó que el 56,1% de las remesas es destinado a hogares hondureños no pobres, los cuales representan el 36% del total.

Países de América Latina que más dependen de las remesas

PaísTotal de remesasRemesas como proporción del PIB
Honduras11.983 millones30,4%
Nicaragua6.199 millones30,0%
El Salvador10.001 millones27,3%
Guatemala25.857 millones21,4%
Haití4.904 millones15,9%
Jamaica3.645 millones15,8%
Rep. Dominicana11.973 millones9,2%
Ecuador7.916 millones6,1%
Guyana1.498 millones6,0%
Belice1.498 millones5,2%

En segundo lugar, está Nicaragua, cuyo 30% de su economía depende de las remesas. En particular, el 13,4% del PIB de Centroamérica procede de estas transferencias, por lo que estaría por detrás de Jamaica y por encima de República Dominicana. Asimismo, Ecuador (6,1%) es el único país de Sudamérica que está en el top 10 de este ranking.

El país de América Latina con la peor de esperanza de vida de la OCDE, según ranking: no es Colombia ni Chile

lr.pe

Los países de Latinoamérica que más remesas reciben en 2025

Por otro lado, el BID señaló que México, por lejos, es el país de la región que más transferencias procedentes del extranjero recibe en este año, con más de US$60.000 millones. Este monto solo equivale al 3,3% de su PIB. Incluso, el país azteca superó a las subregiones de Centroamérica (US$55.395 millones) y Sudamérica (US$36.339 millones).

  1. México: US$61.810 millones.
  2. Guatemala: US$25.857 millones.
  3. Colombia: US$13.379 millones.
  4. Honduras: US$11.983 millones.
  5. República Dominicana: US$11.973 millones.
  6. El Salvador: US$10.001 millones.
  7. Ecuador: US$7.916 millones.
  8. Nicaragua: US$6.199 millones.
  9. Perú: US$5.400 millones.
  10. Haití: US$4.904 millones.
