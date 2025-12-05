México es el país de América Latina que más remesas en dólares recibe, según el BID. | Foto: composición LR/IA

México es el país de América Latina que más remesas en dólares recibe, según el BID. | Foto: composición LR/IA

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) publicó un informe que expone el flujo de remesas a los países de América Latina y el Caribe en 2025. Así, la organización resaltó que, para este año, se proyecta un récord de envíos, por lo que se registrarían 16 años de resultados positivos e ininterrumpidos.

Además, el BID explicó que las remesas contribuyen a mejorar las condiciones de vida en los países que las reciben. Por ejemplo, más de cuatro millones de personas en siete países pasaron de pobreza extrema a pobreza relativa. Sin embargo, la organización precisó que la mayor parte de estas transferencias se destina a hogares que no son pobres, aunque, si no las recibieran, podrían serlo.

El país de América Latina cuya economía es más dependiente de las remesas

El Banco Interamericano de Desarrollo indicó que Honduras lideró el dato de remesas como proporción del Producto Interno Bruto (PIB) en 2025, con 30,4%. De esta manera, casi un tercio de la economía hondureña depende del dinero que envían sus ciudadanos que residen en el extranjero.

Este año, el país de Centroamérica recibió casi US$12.000 millones en remesas, lo que significó un aumento del 26% en comparación con 2024. Por su parte, el BID identificó que el 56,1% de las remesas es destinado a hogares hondureños no pobres, los cuales representan el 36% del total.

Países de América Latina que más dependen de las remesas

País Total de remesas Remesas como proporción del PIB Honduras 11.983 millones 30,4% Nicaragua 6.199 millones 30,0% El Salvador 10.001 millones 27,3% Guatemala 25.857 millones 21,4% Haití 4.904 millones 15,9% Jamaica 3.645 millones 15,8% Rep. Dominicana 11.973 millones 9,2% Ecuador 7.916 millones 6,1% Guyana 1.498 millones 6,0% Belice 1.498 millones 5,2%

En segundo lugar, está Nicaragua, cuyo 30% de su economía depende de las remesas. En particular, el 13,4% del PIB de Centroamérica procede de estas transferencias, por lo que estaría por detrás de Jamaica y por encima de República Dominicana. Asimismo, Ecuador (6,1%) es el único país de Sudamérica que está en el top 10 de este ranking.

Los países de Latinoamérica que más remesas reciben en 2025

Por otro lado, el BID señaló que México, por lejos, es el país de la región que más transferencias procedentes del extranjero recibe en este año, con más de US$60.000 millones. Este monto solo equivale al 3,3% de su PIB. Incluso, el país azteca superó a las subregiones de Centroamérica (US$55.395 millones) y Sudamérica (US$36.339 millones).