Un país de América Latina registra una tasa de crecimiento de 4,2% en 2025, según la OCDE. | Foto: composición LR/IA

El informe 'Perspectivas económicas de la OCDE' reveló cuáles serán los países del G20 (las veinte principales economías del mundo) que más crecerán en 2025. El ranking es liderado por tres naciones de Asia: India, China e Indonesia, con tasas a partir del 5%. En particular, un país latinoamericano se encuentra en la cuarta posición del top.

En general, la OCDE destacó que la economía mundial crecerá 2,9% este año, debido a las mejores condiciones financieras, crecientes inversiones y comercio relacionados con la IA y las políticas macroeconómicas de los países. Sin embargo, la organización alertó que los mercados laborales están mostrando los primeros signos de debilitamiento.

El país de América Latina con el mayor crecimiento económico

Argentina es el país de la región que registrará la tasa de crecimiento más alta en 2025, con 4,2%. El último informe de la OCDE indicó que el crecimiento nacional estará impulsado por la inversión y las exportaciones, gracias a un entorno cada vez más favorable para las empresas, regulaciones menos onerosas y un sector energético y minero dinámico.

Además, la inflación del país sudamericano ha disminuido y se han cerrado los déficits fiscales. Sin embargo, la organización precisó que el crecimiento se ha debilitado recientemente y las presiones sobre el tipo de cambio han ilustrado las vulnerabilidades macroeconómicas persistentes y la incertidumbre política.

El país de América Latina con la mayor inflación en 2025

Por otro lado, la OCDE señaló que Argentina también será el país del G20 que registrará el mayor crecimiento de precios este año, con 41,7%. Por ello, la organización subrayó que la política monetaria del Banco Central de la República Argentina debería mantenerse restrictiva para reducir la inflación de forma duradera.

A su vez, se prevé que el peso argentino se mantenga volátil ante la incertidumbre política residual, pero el efecto de la depreciación sobre la inflación parece haberse debilitado.