El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), de la ONU, advirtió el sábado 6 de diciembre de 2025 que el escudo protector de Chernóbil ya no puede cumplir con su función de contener residuos radiactivos, tras resultar seriamente dañado en un ataque con drones ocurrido en febrero. El organismo de control nuclear señaló que la estructura de acero conocida como Nuevo Confinamiento Seguro (NSC) -instalada sobre el reactor número 4 destruido en 1986- ha perdido sus funciones principales de seguridad.

De acuerdo a El País y Reuters, las autoridades de Ucrania acusaron a Rusia de haber lanzado el dron con una ojiva explosiva que impactó la protección, aunque Moscú rechazó esas acusaciones. En 1986, este sarcófago dañado que protegía el reactor de la central nuclear de Chernóbil sufrió uno de los peores accidentes nucleares de la historia.

El ataque que dañó el sarcófago de Chernóbil en febrero

El 14 de febrero de 2025, aproximadamente a la 1.50 a. m. (hora local), un dron atacó la estructura de contención sobre el reactor 4 de Chernóbil. Según la información de la OIEA, el impacto provocó un incendio que dañó el recubrimiento externo de la cúpula y comprometió su integridad.

La agencia nuclear de la ONU indicó que tras la inspección realizada la semana pasada se confirmó que la estructura había perdido su “capacidad de confinamiento”. Pese a ello, no se detectaron daños irreversibles en sus soportes estructurales ni en los sistemas de monitoreo.

No hay fugas detectadas en Chernóbil

La OIEA subraya que, aunque el NSC sigue en pie y sus sistemas de monitoreo operativos, la pérdida de su función principal de contención representa un riesgo grave: sin un escudo efectivo, los residuos radiactivos que quedaron tras el desastre de 1986 quedan potencialmente vulnerables.

El organismo instó a realizar una restauración completa y urgente de la estructura, incluyendo control de humedad, monitoreo actualizado de corrosión y modernización del sistema automatizado de vigilancia.

En estos momentos, las mediciones realizadas tras el ataque indicaron que los niveles de radiación se mantuvieron normales y no se detectaron fugas inmediatas. No obstante, la vulnerabilidad estructural genera preocupación sobre un posible deterioro progresivo y riesgos futuros.

1986: la peor tragedia nuclear en Ucrania

El 26 de abril de 1986, un accidente en el reactor número 4 de Chernóbil, cuando Ucrania aún formaba parte de la Unión Soviética, desencadenó una explosión y un incendio que liberaron cantidades masivas de material radiactivo al ambiente. La nube tóxica se expandió por amplias zonas de Europa, provocando una impactante crisis nuclear.

Tras el desastre, se construyó un primer sarcófago de contención -temporal y con vida útil limitada- para sellar el reactor dañado. Décadas más tarde, la comunidad internacional impulsó la construcción del NSC, un enorme arco de acero diseñado para aislar los restos radiactivos durante al menos 100 años.

Nuevos ataques de Rusia pese a negociaciones con EE. UU.

Rusia lanzó en las últimas horas una de sus mayores ofensivas aéreas en meses contra Ucrania, mientras siguen las conversaciones diplomáticas con Estados Unidos para evaluar una salida negociada al conflicto. Al menos cinco personas murieron en los ataques, según informaron las autoridades ucranianas. La Fuerza Aérea afirmó haber detectado "704 armas de ataque aéreo", entre ellas "51 misiles" y "653 vehículos aéreos no tripulados (UAV)", de los cuales se habrían derribado o "suprimido" 615.

El ataque ocurrió mientras las delegaciones de Estados Unidos y Ucrania iniciaban su "tercer día de conversaciones para seguir avanzando en las negociaciones con miras al fin de la guerra en Ucrania", de acuerdo con el Departamento de Estado estadounidense. Pese a ello, se registraron víctimas en las regiones de Járkov, Donetsk y Jersón, según datos recopilados por autoridades locales.

El presidente Volodímir Zelenski denunció que "los principales objetivos de estos ataques, una vez más, fueron las instalaciones energéticas", lo que dejó a varias zonas sin electricidad. El ministro ucraniano Andrii Sybiha afirmó que "Rusia continúa ignorando cualquier esfuerzo de paz" y, por el contrario, "ataca infraestructuras civiles críticas", advirtiendo que "ninguna decisión para fortalecer a Ucrania (…) puede retrasarse. Y menos aún bajo el pretexto del proceso de paz".