Volodímir Zelenski confirmó un encuentro este lunes en Londres con los jefes de Gobierno de Reino Unido, Alemania y Francia para evaluar la evolución de los diálogos sobre la propuesta de paz promovida por Estados Unidos. La cita obtuvo confirmación pública después de que Emmanuel Macron informara su presencia en la capital británica junto a Keir Starmer y Friedrich Merz. El mandatario ucraniano había adelantado la posibilidad del desplazamiento y la confirmación francesa otorgó carácter definitivo a la reunión.

Las autoridades involucradas ubicaron el encuentro en medio de nuevos ataques nocturnos sobre distintas zonas de Ucrania. Macron denunció acciones rusas que dejaron ocho heridos en Kiev, Dnipropetrovsk y Leópolis. Calificó esos bombardeos como parte de “una estrategia de escalada” atribuida a Moscú y afirmó que ese país “no busca la paz”. El presidente francés resaltó afectaciones sobre infraestructura energética y ferroviaria y expresó su condena “en los términos más enérgicos posibles”.

¿Cuál es el objetivo de la reunión que Zelenski sostendrá en Londres con los líderes europeos?

La Presidencia de Francia comunicó que el propósito principal de la cita en Londres consiste en presentar “un balance conjunto de la situación y de las negociaciones en curso en el marco de la mediación estadounidense”. Asimismo el jede de Estado francés afirmó que Ucrania “puede contar con nuestro apoyo incondicional” y señaló que ese compromiso constituye el fundamento de los aportes europeos al mecanismo coordinado entre las partes involucradas. Según el anuncio francés, el encuentro se concentra en la revisión del estado actual de las conversaciones activadas por Washington.

Los convocados vinculados a la Coalición de los Dispuestos describieron la instancia como un paso adicional para ajustar posiciones antes de una eventual fase decisiva. El mandatario de Francia sostuvo que el encuentro busca reforzar garantías de seguridad para Ucrania “sin las cuales no puede haber una paz sólida y duradera”. El mandatario francés expresó que lo debatido en Londres complementa los esfuerzos de los países que integran la citada coalición y que la discusión sobre las negociaciones estadounidenses requiere participación plena de los socios europeos.

¿Por qué Emmanuel Macron insiste en mantener la presión sobre Rusia?

El presidente francés manifestó que: “Tenemos que seguir haciendo presión sobre Rusia para obligarle a la paz”. Además señaló que Moscú “se está encerrando en una dinámica de escalada” y reiteró que “no busca la paz”. Su mensaje apuntó a los ataques de la noche anterior y destacó que la respuesta europea debe sostenerse hasta que Ucrania obtenga garantías consideradas indispensables para asegurar un eventual alto el fuego. Macron remarcó que la situación en Ucrania incide directamente en la seguridad del continente.

El jefe de Estado también describió el rol de la Coalición de Voluntarios, compuesta por una treintena de países. Subrayó la intención de continuar el trabajo “con los estadounidenses” y afirmó que los aliados preparan garantías de seguridad ante un posible acuerdo entre Kiev y Moscú. Mencionó que la iniciativa de paz impulsada por Donald Trump solo podría concretarse con presencia europea en la mesa y precisó que “la última palabra la tendrán los ucranianos”. Las declaraciones incluyeron referencias a su encuentro con Xi Jinping, durante el cual solicitó la implicación china para lograr un alto el fuego.

Zelenski dice que mantuvo conversación telefónica con los negociadores estadounidenses

Zelenski informó que mantuvo una llamada “muy sustancial y constructiva” con Steve Witkoff, Jared Kushner y los enviados ucranianos que participan en las conversaciones en Florida. El presidente declaró que Ucrania mantiene disposición para “seguir trabajando honestamente con la parte estadounidense para establecer una paz real”. Según su comunicado, las delegaciones definieron un conjunto de próximos pasos relacionados con el formato de las conversaciones impulsadas por Washington.

El mandatario ucraniano afirmó que ambas representaciones fijaron las pautas de la siguiente fase del diálogo y resaltó la continuidad del proceso en Florida, donde transcurre el tercer día de intercambios entre los asistentes de Kiev y Washington. Sus palabras describieron la llamada como un avance dentro del esquema diplomático coordinado por Estados Unidos. El mandatario ucraniano sostuvo que el contacto telefónico permitió acordar la estructura de las siguientes reuniones y afirmó que su país mantiene determinación para avanzar dentro del marco definido.