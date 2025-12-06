HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO el duelo entre Barcelona y Real Betis por LaLiga 2025
Sigue EN VIVO el duelo entre Barcelona y Real Betis por LaLiga 2025     Sigue EN VIVO el duelo entre Barcelona y Real Betis por LaLiga 2025     Sigue EN VIVO el duelo entre Barcelona y Real Betis por LaLiga 2025     
Mundo

Zelenski y Macron se dan cita en Londres a líderes de Reino Unido y Alemania para revisar las negociaciones de paz de EE. UU.

El presidente ucraniano informó que mantuvo una conversación "sustancial y constructiva” con negociadores estadounidenses, previo a la reunión en Londres.

Macron denuncia nuevos ataques rusos y afirma que Europa busca garantías de seguridad para Ucrania. Foto: AFP
Macron denuncia nuevos ataques rusos y afirma que Europa busca garantías de seguridad para Ucrania. Foto: AFP

Volodímir Zelenski confirmó un encuentro este lunes en Londres con los jefes de Gobierno de Reino Unido, Alemania y Francia para evaluar la evolución de los diálogos sobre la propuesta de paz promovida por Estados Unidos. La cita obtuvo confirmación pública después de que Emmanuel Macron informara su presencia en la capital británica junto a Keir Starmer y Friedrich Merz. El mandatario ucraniano había adelantado la posibilidad del desplazamiento y la confirmación francesa otorgó carácter definitivo a la reunión.

Las autoridades involucradas ubicaron el encuentro en medio de nuevos ataques nocturnos sobre distintas zonas de Ucrania. Macron denunció acciones rusas que dejaron ocho heridos en Kiev, Dnipropetrovsk y Leópolis. Calificó esos bombardeos como parte de “una estrategia de escalada” atribuida a Moscú y afirmó que ese país “no busca la paz”. El presidente francés resaltó afectaciones sobre infraestructura energética y ferroviaria y expresó su condena “en los términos más enérgicos posibles”.

TE RECOMENDAMOS

MÁS PERUANOS CONTRA FUJIMORI: LO QUE SE LE VIENE A KEIKO | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

PUEDES VER: Milei presenta sus aviones cazas F16 que compró a Dinamarca y los bautiza como "ángeles protectores" de Argentina

lr.pe

¿Cuál es el objetivo de la reunión que Zelenski sostendrá en Londres con los líderes europeos?

La Presidencia de Francia comunicó que el propósito principal de la cita en Londres consiste en presentar “un balance conjunto de la situación y de las negociaciones en curso en el marco de la mediación estadounidense”. Asimismo el jede de Estado francés afirmó que Ucrania “puede contar con nuestro apoyo incondicional” y señaló que ese compromiso constituye el fundamento de los aportes europeos al mecanismo coordinado entre las partes involucradas. Según el anuncio francés, el encuentro se concentra en la revisión del estado actual de las conversaciones activadas por Washington.

Los convocados vinculados a la Coalición de los Dispuestos describieron la instancia como un paso adicional para ajustar posiciones antes de una eventual fase decisiva. El mandatario de Francia sostuvo que el encuentro busca reforzar garantías de seguridad para Ucrania “sin las cuales no puede haber una paz sólida y duradera”. El mandatario francés expresó que lo debatido en Londres complementa los esfuerzos de los países que integran la citada coalición y que la discusión sobre las negociaciones estadounidenses requiere participación plena de los socios europeos.

PUEDES VER: La guerra antidrogas de Donald Trump: dura con Venezuela, flexible con sus aliados

lr.pe

¿Por qué Emmanuel Macron insiste en mantener la presión sobre Rusia?

El presidente francés manifestó que: “Tenemos que seguir haciendo presión sobre Rusia para obligarle a la paz”. Además señaló que Moscú “se está encerrando en una dinámica de escalada” y reiteró que “no busca la paz”. Su mensaje apuntó a los ataques de la noche anterior y destacó que la respuesta europea debe sostenerse hasta que Ucrania obtenga garantías consideradas indispensables para asegurar un eventual alto el fuego. Macron remarcó que la situación en Ucrania incide directamente en la seguridad del continente.

El jefe de Estado también describió el rol de la Coalición de Voluntarios, compuesta por una treintena de países. Subrayó la intención de continuar el trabajo “con los estadounidenses” y afirmó que los aliados preparan garantías de seguridad ante un posible acuerdo entre Kiev y Moscú. Mencionó que la iniciativa de paz impulsada por Donald Trump solo podría concretarse con presencia europea en la mesa y precisó que “la última palabra la tendrán los ucranianos”. Las declaraciones incluyeron referencias a su encuentro con Xi Jinping, durante el cual solicitó la implicación china para lograr un alto el fuego.

PUEDES VER: Machado confirma su presencia en Oslo para recibir el Premio Nobel de la Paz, pese a permanecer en clandestinidad

lr.pe

Zelenski dice que mantuvo conversación telefónica con los negociadores estadounidenses

Zelenski informó que mantuvo una llamada “muy sustancial y constructiva” con Steve Witkoff, Jared Kushner y los enviados ucranianos que participan en las conversaciones en Florida. El presidente declaró que Ucrania mantiene disposición para “seguir trabajando honestamente con la parte estadounidense para establecer una paz real”. Según su comunicado, las delegaciones definieron un conjunto de próximos pasos relacionados con el formato de las conversaciones impulsadas por Washington.

El mandatario ucraniano afirmó que ambas representaciones fijaron las pautas de la siguiente fase del diálogo y resaltó la continuidad del proceso en Florida, donde transcurre el tercer día de intercambios entre los asistentes de Kiev y Washington. Sus palabras describieron la llamada como un avance dentro del esquema diplomático coordinado por Estados Unidos. El mandatario ucraniano sostuvo que el contacto telefónico permitió acordar la estructura de las siguientes reuniones y afirmó que su país mantiene determinación para avanzar dentro del marco definido.

Notas relacionadas
Petro denuncia que mercenarios colombianos "parecen estar secuestrados" en Ucrania y exige a Zelenski que los libere

Petro denuncia que mercenarios colombianos "parecen estar secuestrados" en Ucrania y exige a Zelenski que los libere

LEER MÁS
Macron duda de la voluntad de Rusia para la paz y exige que el plan se finalice con Ucrania "en la mesa"

Macron duda de la voluntad de Rusia para la paz y exige que el plan se finalice con Ucrania "en la mesa"

LEER MÁS
Zelenski ve posible un acuerdo en los próximos días para un “fin digno” a la guerra entre Rusia y Ucrania

Zelenski ve posible un acuerdo en los próximos días para un “fin digno” a la guerra entre Rusia y Ucrania

LEER MÁS
Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

LEER MÁS
¿Cómo saber si mi billete de 1 dólar cuesta 150.000 dólares?

¿Cómo saber si mi billete de 1 dólar cuesta 150.000 dólares?

LEER MÁS
La familia real más rica del mundo que supera 4 veces la fortuna de Elon Musk y Bill Gates juntos: un imperio petrolero clave para USA

La familia real más rica del mundo que supera 4 veces la fortuna de Elon Musk y Bill Gates juntos: un imperio petrolero clave para USA

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
La ruta de las armas de EE.UU. a Haití que alimenta a las bandas criminales y goza del silencio de Donald Trump

La ruta de las armas de EE.UU. a Haití que alimenta a las bandas criminales y goza del silencio de Donald Trump

LEER MÁS
Milei presenta sus aviones cazas F16 que compró a Dinamarca y los bautiza como "ángeles protectores" de Argentina

Milei presenta sus aviones cazas F16 que compró a Dinamarca y los bautiza como "ángeles protectores" de Argentina

LEER MÁS
Muere la influencer ‘Bikergirl’ en un accidente en moto: horas antes dejó un mensaje que predice su fatal desenlace

Muere la influencer ‘Bikergirl’ en un accidente en moto: horas antes dejó un mensaje que predice su fatal desenlace

LEER MÁS
Resultados del CNE EN VIVO: ¿quién ganó las elecciones en Honduras 2025 y cuál es la distribución del nuevo Congreso?

Resultados del CNE EN VIVO: ¿quién ganó las elecciones en Honduras 2025 y cuál es la distribución del nuevo Congreso?

LEER MÁS
El país de América Latina con la peor de esperanza de vida de la OCDE, según ranking: no es Colombia ni Chile

El país de América Latina con la peor de esperanza de vida de la OCDE, según ranking: no es Colombia ni Chile

LEER MÁS
Trump advierte que Europa se enfrenta a la “desaparición de su civilización”, según documento oficial de EE.UU.

Trump advierte que Europa se enfrenta a la “desaparición de su civilización”, según documento oficial de EE.UU.

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Precio del Dólar en Perú HOY, miércoles 3 de diciembre: consulta aquí la última cotización y el tipo de cambio.

'Pol Deportes' es retirado de centro comercial por personal de seguridad: "Retírense, pues, está prohibido"

Delia Espinoza se salva de la inhabilitación del Congreso: pacto no logra los votos para sancionarla

Mundo

¿Quién ganó las elecciones en Honduras 2025? Resultados del CNE EN VIVO y distribución del Congreso

Trump, Maduro y migración: Así se desarrolló el tenso debate entre Jara y Kast antes de las elecciones en Chile

Estados Unidos frena solicitudes migratorias de 19 países por representar "amenazas contra la seguridad nacional"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza se salva de la inhabilitación del Congreso: pacto no logra los votos para sancionarla

RMP tras atentado a Belaunde: “Cuentas vinculadas a RLA dicen que fue falso, como si fueran peritos de CSI”

Harvey Colchado confirma su postulación al Congreso con el partido Ahora Nación

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025