Enviado especial de EE. UU. viajaría a Rusia para discusiones sobre el fin de la guerra con Ucrania

Donald Trump señaló que se perciben "buenas posibilidades" para alcanzar un acuerdo entre Rusia y Ucrania. | Composición LR | AFP

La agencia de noticias AFP afirmó que, tras la revelación de una fuente oficial, el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, viajará este lunes 1 de diciembre a Moscú para discutir con el presidente ruso, Vladímir Putin, sobre los temas relacionados a las negociaciones para la paz con Ucrania.

Este domingo, tras la reunión de Washington con Ucrania en Florida, Donald Trump dijo que ve importantes avances de llegar a un acuerdo con el Kremlin.

EE. UU. tendría reunión con Putin en Rusia

La fuente, de la cual AFP no reveló su identidad, dijo que Steve Witkoff partirá con dirección a Rusia este lunes para una reunión que sostendrá con el mandatario el martes 2 de diciembre en Moscú. Este anuncio se dio el mismo día en que las delegaciones de Estados Unidos y Ucrania se reunieron en Florida para discutir también los temas sobre la guerra en Europa oriental.

Donald Trump afirmó el domingo que existen "buenas posibilidades" para llegar a un consenso entre Rusia y Ucrania para ponerle fin a la guerra; sin embargo, afirmó que "Ucrania tiene algunos problemillas complejos", con relación al más reciente escándalo de corrupción que llevó a Volodimir Zelenski a destituir a su jefe de gabinete y principal negociador. "No ayuda", sentenció.

Rusia rechaza ajustes a plan inicial de EE. UU., pero acepta reunión en Budapest

Tras los ajustes presentados por Europa al plan inicial de 28 puntos de Estados Unidos, Rusia mostró su total rechazo, asegurando que no les convenían los cambios estipulados, que finalmente buscaban reconocer la soberanía ucraniana sobre terrenos en disputa, limitar su ejército a 800.000 agentes y no en 600.000 como planteó Washington, poder formar parte de la Unión Europea y la OTAN, y no celebrar elecciones adelantadas "en 100 días", entre otros.

Sin embargo, el 28 de noviembre, lo que parecía ser un "no" rotundo y sin intenciones de cambio, se abrió en una posibilidad de retomar el diálogo con Rusia, ya que este, tras su reunión con el primer ministro húngaro, Víktor Orbán, el Kremlin aceptó una reunión para dialogar sobre el final de la guerra en Budapest.

"Si durante nuestras negociaciones se llega a utilizar la plataforma de Budapest, yo también estaré encantado. Y le quiero dar las gracias por su disposición a ayudar", dijo.