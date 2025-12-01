El Kremlin confirmó este lunes que Vladímir Putin recibirá el martes 2 de diciembre en Moscú al enviado especial de Estados Unidos para continuar discutiendo el plan promovido por Washington para poner fin a la guerra en Ucrania. "El encuentro con Steve Witkoff está previsto mañana", declaró el portavoz Dmitri Peskov en su conferencia diaria, según medios rusos. El funcionario añadió que la reunión está programada para la tarde.

La visita de Witkoff ocurre tras la reunión del domingo en Florida, donde él, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y Jared Kushner, recibieron a una delegación ucraniana. Ambas partes describieron el diálogo como "productivo", aunque Rubio reconoció que aún queda "mucho trabajo por hacer para llegar a un acuerdo", según declaraciones recogidas por CNN. El encuentro con Putin se perfila así como determinante para medir la disposición del Kremlin a ajustarse o no a los cambios solicitados por Kiev y los aliados europeos.

Zelenski busca respaldo europeo al reunirse con Macron

En simultáneo, el presidente ucraniano Volodímir Zelenski llegó este lunes al Palacio del Elíseo para reunirse con Emmanuel Macron, en un contexto de creciente presión sobre el plan de paz impulsado por Estados Unidos. "Ambos líderes conversarán sobre la situación en Ucrania y las condiciones para una paz justa y duradera", informó la presidencia francesa en un comunicado citado por France 24 y Le Monde.

Zelenski, recibido con un apretón de manos por Macron, viajó a París después de una intensa jornada de negociaciones sostenida el domingo en Florida entre representantes de Washington y Kiev. Aunque las partes calificaron el diálogo como “productivo”, el secretario de Estado Marco Rubio, admitió que "queda mucho trabajo por hacer", según Reuters. Kiev, por su parte, reiteró que no renunciará a su integridad territorial ni a su aspiración constitucional de ingresar a la OTAN.

Europa observa con recelo las concesiones incluidas en la primera versión del plan, considerada demasiado favorable a Moscú. La jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, afirmó que la semana será "crucial para Ucrania" de cara a las negociaciones, durante declaraciones previas a una reunión de ministros de Defensa en Bruselas. París y varias capitales europeas han insistido en que cualquier acuerdo debe garantizar la seguridad a largo plazo del país invadido, sin comprometer su soberanía ni su capacidad defensiva.

Rusia vs OTAN: una escalada verbal que inquieta a Europa

La tensión aumentó este lunes cuando la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, Maria Zajárova, acusó a la OTAN de promover una escalada tras declaraciones del jefe del Comité Militar de la alianza, el almirante Giuseppe Cavo Dragone, quien dijo al Financial Times que podría considerarse un “ataque preventivo” como respuesta a la guerra híbrida rusa. Zajárova calificó estas afirmaciones como "extremadamente irresponsables" y advirtió que "quienes las hacen deben ser conscientes de los riesgos y las posibles consecuencias".

Para Moscú, estas posiciones buscan "socavar los esfuerzos para resolver la crisis ucraniana", mientras que la OTAN insiste en que Rusia ha intensificado operaciones de ciberataques, sabotajes y presiones sobre países europeos, lo que justificaría medidas más proactivas, según la entrevista citada por AP y retomada por medios europeos.

Trump confía en su plan, pero advierte debilidad en Kiev

El presidente estadounidense Donald Trump aseguró este domingo que ve "posibilidades reales" de que Rusia y Ucrania alcancen un acuerdo, en declaraciones recogidas por Fox News y The New York Times. No obstante, afirmó que Kiev "no está en una posición fuerte" debido al escándalo de corrupción que sacudió el entorno presidencial en los últimos días, haciendo referencia a la reciente destitución del jefe de gabinete, Andriy Yermak, tras allanamientos de unidades anticorrupción.

Trump subrayó que tanto Moscú como Kiev "quieren terminar la guerra", pero insistió en que la capacidad negociadora de Ucrania se ve comprometida por la falta de avances militares y la inestabilidad interna. Analistas citados por Politico señalan que la Casa Blanca busca mostrar avances diplomáticos antes de fin de año, mientras el Kremlin intenta capitalizar su avance en el terreno para negociar desde una posición de fuerza.