Los delegados de Donald Trump se reunieron con Vladímir Putin el martes 2 de diciembre para evaluar su plan de paz con Ucrania. | AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que, según lo que sus enviados observaron durante un reciente diálogo de alto nivel en Moscú, Vladímir Putin parece querer acabar con el conflicto en Ucrania.

"Su impresión fue que le gustaría que la guerra terminara. Creo que le gustaría volver a llevar una vida más normal. Creo que le gustaría comerciar con Estados Unidos", expresó Trump, tras referirse a los negociadores que participaron en las conversaciones.

Una reunión positiva

El líder republicano indicó que el enviado especial de la Casa Blanca. Steve Witkoff, y su yerno, Jared Kushner tuvieron una reunión productiva con Putin, pese a que abandonaron Rusia sin un acuerdo de paz

"No sé qué está haciendo el Kremlin. Puedo decirles que tuvieron una reunión bastante buena con el presidente ruso. Lo averiguaremos", contestó Trump a la pregunta de un periodista de si Moscú está dispuesta a un compromiso. Acerca de Ucrania, indicó que llegaron a un pacto "bastante bueno" y que "están muy satisfechos".

Por otra parte, los asesores del presidente estadounidense se reunirán este jueves en Miami con un importante negociador ucraniano para mantener más conversaciones de paz sobre la guerra.