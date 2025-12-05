HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Venezuela queda aislada tras la suspensión de otras 4 aerolíneas internacionales en medio del conflicto en el Caribe

EE. UU. emitió una alerta que instó a extremar precauciones en el espacio aéreo venezolano. A esto se suman la suspensión de más vuelos desde otros países por temas de seguridad.

Cuatro aerolíneas suspendieron sus vuelos a Venezuela. Foto: AFP
Cuatro aerolíneas suspendieron sus vuelos a Venezuela. Foto: AFP

Venezuela quedó aún más aislada después de que tres aerolíneas internacionales suspendieran este jueves sus vuelos por motivos de seguridad. Las panameñas Copa Airlines, Wingo, Satena y Boliviana de Aviación ampliaron hasta el 12 de diciembre la suspensión de sus rutas hacia y desde Venezuela, decisión que se suma a la cancelación temporal de una decena de compañías que atendieron la reciente alerta de la Administración Federal de Aviación (FAA) de EE. UU ante el aumento de la actividad militar en el Caribe.

El 21 de noviembre, la FAA pidió a las aeronaves que sobrevuelan el espacio aéreo venezolano “extremar la precaución” debido al empeoramiento del entorno de seguridad y al incremento de operaciones militares en Venezuela y sus alrededores. Copa y Wingo habían fijado inicialmente la suspensión hasta el 5 de diciembre, pero decidieron extenderla este jueves. El presidente estadounidense, Donald Trump también advirtió a todas las aerolíneas y reafirmó que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá "cerrado en su totalidad".

PUEDES VER: Trump presenta estrategia para aumentar influencia de EE.UU. en América Latina: "La era de migraciones debe llegar a su fin"

lr.pe

La advertencia sobre el espacio aéreo de Venezuela

Tras la advertencia de la FAA, las españolas Iberia, Air Europa y Plus Ultra, la portuguesa TAP, la colombiana Avianca, la brasileña GOL, la chilena Latam y Turkish Airlines también suspendieron operaciones temporalmente. Caracas procedió luego a revocar las concesiones de estas empresas, acusándolas de “sumarse a las acciones de terrorismo de Estado promovidas” por Estados Unidos.

Con estas salidas, Copa Airlines y Wingo eran de las últimas aerolíneas internacionales que mantenían operaciones regulares con Caracas. Pero este jueves se sumaron nuevas bajas: la estatal colombiana Satena y Boliviana de Aviación también paralizaron sus vuelos desde y hacia Venezuela.

PUEDES VER: Apoyo, dudas y temor a una guerra dividen a venezolanos en EE. UU. ante una posible acción militar sobre Venezuela

lr.pe

Interferencias y riesgos en los vuelos sobre Venezuela

Copa Airlines y Wingo explicaron que la suspensión responde también a reportes de sus pilotos sobre “intermitencias en una de las señales de navegación de las aeronaves”. Según el Instituto Aeronáutico Civil de Venezuela, la suspensión se tomó de manera coordinada entre las partes.

Satena, por su lado, señaló que la medida se debe a “reportes de interferencias (…) en los sistemas de navegación satelital”, consideradas como un riesgo para las operaciones. La aerolínea colombiana realizaba dos vuelos semanales a la ciudad de Valencia, la tercera más poblada del país.

Pese al creciente aislamiento aéreo, el canciller venezolano, Yván Gil, aseguró que Venezuela “ejerce plena soberanía sobre su espacio aéreo” y afirmó que “no hay fuerza capaz” de retirársela, declaraciones que ofreció durante la recepción de un vuelo procedente de Estados Unidos con ciudadanos venezolanos deportados.

