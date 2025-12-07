Estados Unidos desembarca tropas militares en Puerto Rico y mantiene su presión sobre Venezuela en el Caribe

Estados Unidos realizó la madrugada del sábado su mayor refuerzo militar en el Caribe en más de treinta años. El desembarco de tropas en la costa de Ponce, Puerto Rico, registró la llegada de soldados y material bélico desde un buque militar hacia instalaciones logísticas junto al puerto, antes de su traslado a un campamento, donde se realizarán ejercicios en los próximos días, según Reuters. Este operativo forma parte del despliegue ampliado por la administración de Donald Trump desde agosto, destinado a reforzar la seguridad regional y mantener la presión al régimen de Nicolás Maduro.

Las imágenes muestran a decenas de soldados descendiendo de vehículos de transporte y formando filas bajo supervisión de la Policía Militar, mientras otros equipos descargaban cajas, contenedores y armamento liviano. La logística se extendió durante la mañana, con una línea constante de camiones y vehículos tácticos, que esperaban su turno para movilizar personal y suministros. En tanto, unidades especializadas realizaban maniobras de preparación para reforzar la coordinación entre operaciones terrestres y navales.

TE RECOMENDAMOS MÁS PERUANOS CONTRA FUJIMORI: LO QUE SE LE VIENE A KEIKO | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

EE. UU. realiza ejercicios militares y Venezuela refuerza su ejército

En el mar, la Marina estadounidense ejecutó ejercicios con las embarcaciones de colchón de aire LCAC (Landing Craft Air Cushion), que se desplazaron frente a las costas, realizando aproximaciones a tierra, cambios de velocidad y rutas de ida y vuelta. Estas prácticas anfibias forman parte de las operaciones que EE.UU. desarrolla desde hace meses en el Caribe, donde mantiene un amplio despliegue de buques de guerra y operaciones contra pequeñas embarcaciones, acciones que han dejado más de 80 muertos. Estados Unidos, bajo el argumento no verificado de combatir el narcotráfico, sostiene que estas redes están vinculadas al régimen venezolano.

En paralelo, las fuerzas militares de Maduro incorporaron 5.600 nuevos soldados durante una ceremonia realizada en el Fuerte Tiuna, en Caracas, como parte de una estrategia de fortalecimiento militar frente a lo que califican como “amenazas” de Estados Unidos. Los oficiales responsables describieron a los reclutas como “combatientes revolucionarios, socialistas” y “profundamente chavistas”, formados “bajo el método táctico de resistencia revolucionaria”, según la transmisión oficial.

Escalada estadounidense en Venezuela

Desde agosto de 2025, Estados Unidos desplegó una flota militar en el Caribe y posteriormente en el Pacífico con el fin, según el mandatario, de cortar el flujo de la droga desde esta parte del continente a EE. UU. Como parte de estas acciones, Washington llevó a cabo una serie de ataques a presuntas "narcolanchas" cerca de territorio venezolano, lo cual despertó alertas en el país llanero. Estas ofensivas ya suman un total de al menos 85 muertos.

Estados Unidos acusa a Nicolás Maduro y a su séquito de liderar el Cártel de los Soles, una red criminal transnacional al que Washington designó como organización terrorista extranjera (OTE) en 2025.