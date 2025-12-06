HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Trump comparte artículo que sostiene que sin el apoyo de Rusia, Maduro perdería el poder en Venezuela

Un análisis de Fox News asegura que la presión sobre Venezuela forma parte de una estrategia de Trump para debilitar la influencia rusa en América Latina.

Permanencia de Maduro en el poder depende del apoyo de Rusia, revela artículo de Fox News.
Permanencia de Maduro en el poder depende del apoyo de Rusia, revela artículo de Fox News.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, compartió en la red social Truth Social un artículo publicado por Fox News y escrito por el periodista David Marcus. En dicho texto se plantea que la permanencia de Nicolás Maduro en el poder dependería en gran parte del respaldo que recibe desde Rusia, y que Washington tendría la capacidad de provocar su salida si así lo decidiera.

De acuerdo con el análisis, la postura de Trump respecto a Venezuela formaría parte de una estrategia más amplia para limitar la influencia global del Kremlin, especialmente en el contexto del conflicto en Ucrania. En ese sentido, el objetivo sería debilitar la influencia de Rusia en América Latina.

Los ‘clientes’ de Rusia 

El texto señala que, al igual que sucede con Irán y Siria, Venezuela es vista como unestado cliente de Rusia”. Peter Doran, investigador adjunto de la Foundation for Defense of Democracies, explicó que Moscú sigue un patrón repetido en sus relaciones con este tipo de aliados: lanza mensajes de apoyo, pero en los momentos de crisis reales, su respaldo suele ser mínimo.

Doran también destacó que el contexto actual complica aún más la situación para Rusia. Con la guerra en Ucrania en curso y bajo el peso de las sanciones impuestas por Estados Unidos, mantener a Maduro es una carga difícil de sostener. 

En esa línea, el periodista Marcus sostiene que, en caso de que Washington decidiera remover al mandatario venezolano del poder, Putin, no tendría cómo impedirlo, exponiendo la fragilidad del respaldo ruso hacia sus aliados en nuestra región. 

Los logros a los que se atribuye EE.UU.

Según el texto, mientras Putin mantiene activa su ofensiva militar en Ucrania y se enfrenta a un conflicto prolongado y costoso, la administración de Trump ha logrado reducir la capacidad de Rusia para respaldar a sus aliados estratégicos. Se menciona, por ejemplo, que Siria ha mejorado su relación con la Casa Blanca tras la caída de Bashar al Asad, e Irán ha sido neutralizado en términos nucleares.

En ese escenario, Venezuela aparece como el próximo foco de atención entre los países que aún cuentan con el apoyo del Kremlin. Así, la presión creciente sobre el régimen de Maduro se entiende como una táctica para aislar aún más a Rusia y elevar el costo de su intervención militar en Ucrania.

El análisis de Fox News también establece una comparación entre la política exterior estadounidense actual y la antigua doctrina Monroe, al destacar que la Estrategia de Seguridad Nacional promovida durante la gestión de Trump vuelve a priorizar la estabilidad del hemisferio occidental como un eje central.

Por otra parte, durante una sesión de gabinete, el secretario de Estado, Marco Rubio, describió esta línea de acción como “transformadora”. Según sus palabras, se trata de una política exterior que, por primera vez en mucho tiempo, pone a Estados Unidos como el eje de cada decisión que se toma en el plano internacional.

La confrontación es con Putin

El análisis Fox News concluye que, en el caso de Venezuela, el verdadero enfrentamiento no es con Maduro, sino con Putin, quien podría verse forzado a resignarse ante la pérdida de otro de sus aliados internacionales. La presión ejercida por Estados Unidos en Venezuela se enmarca dentro de una estrategia más amplia, cuyo objetivo sería reducir la capacidad de influencia de Rusia tanto el continente americano y en la escena mundial.

El enfoque adoptado por Trump hacia Venezuela ha sido comparado con el estilo del expresidente Theodore Roosevelt en la región. "En lugar de diplomacia de cañoneras, Trump está desplegando diplomacia de superportaaviones (...) Un retiro tranquilo en el extranjero es la mejor opción para Maduro antes de que las opciones se reduzcan aún más. Putin no podrá salvarlo”, sentenció Doran.

