La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, destacó la reunión con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, realizada el último viernes en Washington. Según expresó, ambos coincidieron en la importancia de “seguir trabajando juntos” en asuntos relacionados con el comercio bilateral.

“Bien, muy bien”, afirmó Sheinbaum al ser consultada sobre el encuentro, justo después de asistir al sorteo del Mundial 2026, evento en el que también coincidió con el primer ministro canadiense, Mark Carney.

La jefa de Estado ofreció estas breves declaraciones durante su llegada al Instituto Cultural Mexicano en la capital estadounidense, donde sostuvo un encuentro con integrantes de la comunidad mexicana residente en ese país. A su arribo, fue recibida entre muestras de afecto, pancartas, banderas y música de mariachi.

Coincidieron en evento deportivo

Horas antes de su llegada al Instituto Cultural, la presidenta coincidió con Trump y Carney durante la ceremonia del sorteo del Mundial, realizada en el Centro Kennedy de Washington. Estados Unidos, México y Canadá serán anfitriones de este importante torneo internacional.

En un gesto de unidad, los tres líderes norteamericanos subieron al escenario para extraer las balotas de sus respectivos países. Finalizado el acto, sostuvieron una reunión privada que, según informó la cadena pública canadiense CBC, duró aproximadamente 45 minutos.

El mensaje de Sheinbaum en X

A través de su cuenta de X, Sheinbaum calificó como “excelente” el encuentro que sostuvo con ambos mandatarios. Según detalló, durante la conversación destacaron la gran oportunidad que representa la Copa Mundial de Fútbol 2026 para los tres países, además de resaltar la buena relación que tienen. "Acordamos seguir trabajando juntos para temas comerciales con nuestros equipos", añadió.

La reunión tuvo lugar poco después de que Trump declarara públicamente su intención de dejar expirar el T-MEC, el tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, el cual debe ser revisado en 2026. En su lugar, el presidente estadounidense buscaría negociar un nuevo acuerdo comercial con sus vecinos.

En las fotos compartidas por Sheinbaum, se observa a los tres líderes sonrientes. La mandataria mexicana aparece al centro de la imagen, flanqueada por Trump a su derecha y Carney a su izquierda.

El primer encuentro cara a cara

Aunque ya habían mantenido comunicación telefónica en ocasiones anteriores, esta fue la primera vez que Sheinbaum y Donald Trump se encontraron de forma presencial. Luego de la reunión, la presidenta contó a los medios que Trump la invitó a regresar a Washington. “Ya acordaremos una fecha”, comentó, de acuerdo con información difundida por la agencia EFE.

Antes del sorteo del Mundial 2026, el líder de la Casa Blanca también expresó públicamente su buena relación con Sheinbaum y el primer ministro Carney. Al tomar la palabra en el escenario del Centro Kennedy, destacó. “Trabajamos de manera muy estrecha, con coordinación, la relación ha sido fantástica” y añadió que “nos estamos llevando muy bien”.