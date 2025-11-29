HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
¿Quién era Caue Brunelli Dezotti, el hincha de Palmeiras que falleció en Barranco?
¿Quién era Caue Brunelli Dezotti, el hincha de Palmeiras que falleció en Barranco?     ¿Quién era Caue Brunelli Dezotti, el hincha de Palmeiras que falleció en Barranco?     ¿Quién era Caue Brunelli Dezotti, el hincha de Palmeiras que falleció en Barranco?     
Mundo

México suspende importaciones de carne de cerdo española por peste porcina africana

Aunque no afecta a los humanos, esta enfermedad es altamente contagiosa y mortal para los animales, y podría causar estragos si no se controla.

España es el mayor distribuidor europeo de productos de cerdo en México.
España es el mayor distribuidor europeo de productos de cerdo en México. | Foto: AFP

El gobierno de México anunció la suspensión de las importaciones de carne de cerdo y sus derivados provenientes de España, luego de que en Cataluña se reportó un brote de peste porcina africana.

Esta enfermedad no afecta a los seres humanos, pero es altamente contagiosa y mortal para los animales y de no ser controlada causaría grandes afectaciones, según especialistas.

TE RECOMENDAMOS

Mario Vizcarra en vivo: ¿postulará a la presidencia? | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

PUEDES VER: Claudia Sheinbaum lanza un 'plan nacional' para encarcelar a los abusadores sexuales en México

lr.pe

"México decidió suspender la importación de productos de origen porcícola provenientes de España, en tanto se recibe información zoosanitaria sobre la atención del brote, informó la secretaria de Agricultura.

Esta medida que afecta transacciones comerciales a gran escala y productos que puedan traer viajeros, busca evitar riesgos y proteger la producción porcina mexicana de posibles enfermedades.

Según cifras del sector, México importa la mitad de la carne de cerdo que consume y Estados Unidos es su mayor distribuidor, con 80% del mercado, seguido de Canadá con 11%.

Aunque en un volumen mucho menor, España es el mayor distribuidor europeo de productos de cerdo en México, donde son muy populares los jamones curados y otras carnes frías, sobre todo con motivo de las fiestas decembrinas.

Notas relacionadas
Una novela con humanidad: “El tropiezo del sol” de Sonia Cunliffe

Una novela con humanidad: “El tropiezo del sol” de Sonia Cunliffe

LEER MÁS
Novia termina en el suelo tras pelea entre sus invitadas por el ramo de flores en plena boda en México

Novia termina en el suelo tras pelea entre sus invitadas por el ramo de flores en plena boda en México

LEER MÁS
El país de América Latina con la mayor producción de oro con 130 toneladas: ¿qué puestos ocupan Brasil y Perú?

El país de América Latina con la mayor producción de oro con 130 toneladas: ¿qué puestos ocupan Brasil y Perú?

LEER MÁS
Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

LEER MÁS
¿Cómo saber si mi billete de 1 dólar cuesta 150.000 dólares?

¿Cómo saber si mi billete de 1 dólar cuesta 150.000 dólares?

LEER MÁS
La familia real más rica del mundo que supera 4 veces la fortuna de Elon Musk y Bill Gates juntos: un imperio petrolero clave para USA

La familia real más rica del mundo que supera 4 veces la fortuna de Elon Musk y Bill Gates juntos: un imperio petrolero clave para USA

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Trump advierte que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá "cerrado en su totalidad"

Trump advierte que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá "cerrado en su totalidad"

LEER MÁS
El país de América Latina que más produce y consume arroz en el mundo junto a China: superó más de 3 veces a Perú y Colombia

El país de América Latina que más produce y consume arroz en el mundo junto a China: superó más de 3 veces a Perú y Colombia

LEER MÁS
Trump indultará a Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras condenado a 45 años de cárcel por narcotráfico

Trump indultará a Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras condenado a 45 años de cárcel por narcotráfico

LEER MÁS
Trump anuncia que suspenderá "la migración de todos los países del tercer mundo" hacia EE.UU. de forma permanente

Trump anuncia que suspenderá "la migración de todos los países del tercer mundo" hacia EE.UU. de forma permanente

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

La buena noticia para exaportantes del Fonavi en Perú que aún no han cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación este 2025

Fan Zone de la Copa Libertadores 2025: cuándo y dónde se desarrollará el esperado evento previo al Palmeiras vs Flamengo

Resultados de La Tinka del miércoles 26 de noviembre: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

Mundo

Últimas encuestas en Chile: Kast o Jara, ¿quién va ganando la segunda vuelta de las elecciones presidenciales 2025?

Golpe de Estado en Guinea-Bissau: militares toman el control del país y arrestan a presidente tras elecciones presidenciales

Donald Trump tilda de 'enemigo del pueblo' al NYT tras artículo que cuestiona su estado de salud

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juliana Oxenford: “Se bajan a Vizcarra porque saben que ni Keiko ni Porky ni Acuña ganarían frente a él”

Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por coimas en obras de Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Juicio de Pedro Castillo llega a su fin: futuro de expresidente se conocería este jueves 27

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025