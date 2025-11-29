México suspende importaciones de carne de cerdo española por peste porcina africana

España es el mayor distribuidor europeo de productos de cerdo en México. | Foto: AFP

España es el mayor distribuidor europeo de productos de cerdo en México. | Foto: AFP

El gobierno de México anunció la suspensión de las importaciones de carne de cerdo y sus derivados provenientes de España, luego de que en Cataluña se reportó un brote de peste porcina africana.

Esta enfermedad no afecta a los seres humanos, pero es altamente contagiosa y mortal para los animales y de no ser controlada causaría grandes afectaciones, según especialistas.

"México decidió suspender la importación de productos de origen porcícola provenientes de España, en tanto se recibe información zoosanitaria sobre la atención del brote, informó la secretaria de Agricultura.

Esta medida que afecta transacciones comerciales a gran escala y productos que puedan traer viajeros, busca evitar riesgos y proteger la producción porcina mexicana de posibles enfermedades.

Según cifras del sector, México importa la mitad de la carne de cerdo que consume y Estados Unidos es su mayor distribuidor, con 80% del mercado, seguido de Canadá con 11%.

Aunque en un volumen mucho menor, España es el mayor distribuidor europeo de productos de cerdo en México, donde son muy populares los jamones curados y otras carnes frías, sobre todo con motivo de las fiestas decembrinas.