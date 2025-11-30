HOYSuscripcion LR Focus

México

México pone en vigor la Ley contra la extorsión que castiga con hasta 42 años de prisión

Con cifras alarmantes, se reportaron 5.887 víctimas de extorsión en el primer semestre del año. La mayoría de los casos no se denuncia.

En México el 96.7% de los casos de extorsión no se reportan. Foto: Captura
En México el 96.7% de los casos de extorsión no se reportan. Foto: Captura

En México entró en vigor desde el sábado la Ley contra la extorsión, una iniciativa que fue presentada en octubre por la presidenta Claudia Sheinbaum. La Cámara de Diputados fue la encargada de aprobar la reforma que expide una nueva Ley General en materia de Extorsión, misma que sanciona este delito hasta con 42 años de cárcel.

“La extorsión es el delito que más crece en México y evidentemente eso no lo debemos seguir permitiendo. Hoy millones de mujeres y hombres en este país que tienen que pagar un impuesto ilegal, y se lo pagan a los extorsionadores, a los delincuentes”, dijo la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López.

La Ley contra la extorsión en México

La aprobación ocurrió con 409 votos a favor, 33 en contra y una abstención, luego de ratificar los cambios que el Senado propuso a la Ley General para prevenir, investigar y sancionar los delitos en materia de extorsión. La minuta también modifica los códigos Penal Federal y Nacional de Procedimientos Penales, así como las leyes Federal Contra La Delincuencia Organizada, la Nacional de Extinción de Dominio y de la Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Además, establece una pena de 15 a 25 de prisión a quien, sin derecho, obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un beneficio o lucro para sí o para otro o causando a alguien un daño o perjuicio patrimonial, moral, físico o psicológico. También se precisa que se aumentará la pena de 5 a 12 años de prisión, cuando en la comisión del delito de extorsión se utilicen dispositivos, medios, servicios o plataformas para emitir o transmitir mensajes extorsivos.

Cifras récord de extorsiones en México

En México la extorsión se mantiene como el delito de mayor crecimiento, solo en el primer semestre del año 5.887 personas han sido víctimas. En promedio, se denuncian más de 32 extorsiones diarias, aunque la cifra alcanza el 96.7% de los casos que no se denuncian, según la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX).

El delito que ocupa el primer lugar a nivel nacional es el homicidio, que registró entre enero y junio de este año, 13.090 asesinatos y esta problemática se concentra en Colima, Sinaloa y Morelos, donde las tasas superan los cincuenta homicidios por cada cien mil habitantes.

En segundo lugar, el robo a negocios, con 34.012 casos en ese mismo lapso de tiempo donde cuatro de cada diez fueron violentos, lo que refleja un entorno de riesgo permanente para quienes generan empleo, por lo que urgió a la creación de una ley contra extorsión, garantizar un marco legal claro y eficaz para combatir este delito.

