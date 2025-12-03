La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que el acuerdo de aumento salarial se llegó con sindicatos y empresarios del país. | Composición LR

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció un acuerdo con sindicatos y empresarios para aumentar el salario mínimo general 13% en 2026 y, en paralelo, reducir gradualmente la semana laboral de 48 a 40 horas hacia 2030. El plan contempla comenzar el recorte de horas a partir de 2027, con disminuciones de dos horas por año. La mandataria descarta que esta propuesta impacte en la inflación del país.

Por su parte, la Secretaría del Trabajo, encabezada por Marath Bolaños, organizó una cuarentena de mesas de diálogo con empresas, sindicatos y especialistas para diseñar una ruta "de consenso" que mantenga salarios y prestaciones, pero modifique la organización del tiempo de trabajo. El paquete reformista se suma a otros cambios recientes, como el aumento de las vacaciones pagadas y nuevos derechos para trabajadores de plataformas digitales, y busca completar para 2030 una agenda de "trabajo digno" que Sheinbaum ya había esbozado desde el Día del Trabajo de 2025.

México es el país donde más horas se trabaja, según OCDE

Datos recientes de la OCDE muestran que México se mantiene entre los países donde más se trabaja: 2.207 horas al año por persona ocupada en 2023, muy por encima de economías avanzadas que ya operan con semanas de 35 a 40 horas. Esa sobrecarga de tiempo se traduce en menos descanso, menos vida familiar y menos margen para estudiar o emprender, y fue uno de los argumentos constantes de los defensores de la semana de 40 horas.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), alrededor del 25% de las personas ocupadas trabaja más de 48 horas a la semana, y casi la mitad se mueve en el rango de 35 a 48 horas. Un análisis de El País con datos del INEGI detalló que un 12% labora entre 49 y 56 horas y un 13% todavía más allá de ese umbral, con especial concentración entre los 30 y 49 años, en sectores como la industria, el comercio y los servicios personales.

Mapa de trabajadores con jornadas laborales de más de 48 horas. Foto: INEGI/El País



Además de las horas, pesan las desigualdades. La propia ENOE muestra que una proporción mayor de mujeres que de hombres se concentra en los tramos de ingresos más bajos: 46,5% de las trabajadoras y 34,1% de los trabajadores ganan hasta un salario mínimo, lo que refuerza la idea de que los ajustes en salario y jornada tendrán un impacto diferenciado por género. En este contexto, la Ley Federal del Trabajo sigue fijando un techo claro: 48 horas semanales como máximo, repartidas en jornadas diurnas de hasta 8 horas, nocturnas de 7 y mixtas de 7,5, con al menos un día de descanso pagado.

Restricciones de la reforma y el malestar de los colectivos

La iniciativa prevé la creación de un registro electrónico de jornada para vigilar el cumplimiento de los nuevos límites, mantiene la prohibición de horas extra para menores de edad y establece que las horas extraordinarias serán siempre voluntarias, con topes estrictos y pago reforzado: las primeras se remunerarían al doble del salario ordinario y, si se rebasa cierto número semanal, al triple, en línea con lo que ya contempla la Ley Federal del Trabajo. La reducción a 40 horas también implicaría, en la práctica, dos días de descanso obligatorios, algo que hoy solo disfruta una parte de la fuerza laboral.

Sin embargo, este proyecto también generó críticas entre colectivos y sindicatos que llevan años marchando bajo las consignas “Yo por las 40 horas” o “40 horas ya”. Para estos grupos, la decisión de postergar la aplicación completa hasta el final del sexenio diluye el impacto de una reivindicación histórica y corre el riesgo de dejar la reforma a merced de vaivenes políticos en el Congreso.

Organizaciones y frentes ciudadanos han protagonizado protestas frente a la Secretaría del Trabajo y la Cámara de Diputados, donde exigieron que la reducción sea inmediata, argumentando que millones de personas ya trabajan por encima de lo que marca la ley y que el país no puede permitirse otros cinco años de espera para garantizar un tiempo mínimo de descanso y vida fuera del trabajo.