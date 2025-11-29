HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

México: explosión en fábrica clandestina de pirotecnia deja tres personas muertas y varios heridos

El incendio, causado por una explosión en una fábrica clandestina de pirotecnia, afectó a cuatro casas en una zona residencial. Dos personas murieron en el lugar y una más falleció en el hospital.

Empleados municipales permanecen frente a la casa donde se fabricaba pirotecnia clandestina y que explotó dejando tres muertos y seis heridos.
Empleados municipales permanecen frente a la casa donde se fabricaba pirotecnia clandestina y que explotó dejando tres muertos y seis heridos. | Foto: AFP

Al menos tres personas murieron y seis más resultaron heridas en un incendio provocado por una explosión en una fábrica clandestina de pirotecnia en el norte de México, informaron autoridades locales.

El incidente tuvo lugar la noche del viernes 28 de noviembre de 2025 en el municipio de Pesquería, en el estado de Nuevo León, precisó el cuerpo de Protección Civil.

Se registraron dos fallecidos en el lugar, y uno en hospital, detalló un informe oficial de esa entidad difundido en redes sociales.

El incendio se desató en un almacenamiento ilegal de pirotecnia en una zona residencial, añadió el boletín, al detallar que cuatro casas fueron afectadas por las llamas.

Medios locales difundieron imágenes en las que se observan las viviendas afectadas, un par de ellas casi consumidas por el fuego.

El siniestro movilizó a distintos cuerpos de emergencia de Pesquería, municipio enclavado en la zona metropolitana de Monterrey, la capital de Nuevo León.

La actividad en estas fábricas de pólvora y fuegos de artificio, tanto legales como clandestinas, se dispara por las fiestas de fin de año.

México ha registrado en los últimos años incidentes semejantes en distintos puntos del país.

En diciembre de 2016, un estallido en unos talleres de pirotecnia de Tultepec, localidad vecina de la capital mexicana, dejó más de 40 muertos.

