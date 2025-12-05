El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, expresó su agradecimiento al mandatario colombiano, Gustavo Petro, por respaldar la soberanía sudamericana. El gesto de gratitud surgió tras las críticas de Maduro a las declaraciones de su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, quien sugirió que se debería cerrar el espacio aéreo venezolano.

“El presidente Petro es un hombre que ama mucho a Venezuela porque sabe que somos un solo pueblo, el pueblo de (Simón) Bolívar, de la Gran Colombia, y agradezco de corazón al presidente Petro todo lo que hace por la defensa de la soberanía de Sudamérica”, sostuvo Maduro durante su programa radial y televisivo ‘De Repente’.

Felicita encuentro con opositores

Maduro valoró de forma positiva el encuentro sostenido entre Petro, y un grupo de opositores venezolanos en la ciudad de Cúcuta, ubicada en el departamento de Norte de Santander, en la frontera entre ambos países. La reunión tuvo como eje central la preocupación por las acciones militares recientes de Estados Unidos en el mar Caribe.

Durante el diálogo, se abordaron los últimos operativos llevados a cabo por el Ejército estadounidense contra embarcaciones señaladas como narcolanchas en aguas del Caribe y el Pacífico. Para Maduro, este acercamiento representa una “excelente noticia”.

"Felicito a los opositores venezolanos que fueron a Cúcuta con esta invitación especial del presidente Petro, que ama mucho a Venezuela, porque sabe que somos un solo pueblo, el pueblo de Bolívar, de la Gran Colombia", ha indicado el mandatario, expresó el mandatario.

Petro rechaza violencia ejercida contra Venezuela

Por su parte, el presidente colombiano manifestó en redes sociales su rechazo a la violencia ejercida contra Venezuela. Asimismo, respaldó la creación de un acuerdo democrático nacional como vía para superar la coyuntura actual y enfrentar lo que calificó como amenazas de carácter imperialista.

"Me he reunido en Cúcuta con fuerzas sociales, empresariales y obreras de Venezuela. Quieren ser una voz que rechace toda forma de violencia sobre su país y abrir un proceso de acuerdo democrático nacional", indicó.

EE.UU. pidió abandonar suelo venezolano

El Gobierno de Estados Unidos, a través de su Departamento de Estado, actualizó recientemente sus alertas de viaje e incluyó nuevamente a Venezuela en la lista de países que desaconseja visitar, debido a preocupaciones relacionadas con la seguridad de sus ciudadanos. Cabe recordar que en marzo de 2019, durante el primer mandato de Donald Trump, la administración estadounidense decidió retirar a todo su personal diplomático de Caracas y suspendió por completo sus actividades en ese país.

"Se recomienda encarecidamente a todos los ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales en Venezuela que salgan inmediatamente del país", se lee en el aviso, donde ratificó a la nación llanera en el nivel 4 de alerta; es decir, el más peligroso y que más riesgos tiene para la vida.